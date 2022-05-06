«Не забудьте про опору»: секреты выращивания пышных гладиолусов — лучшие сорта и правила выбора луковиц

Гладиолусы ассоциируются у нас с осенью и началом нового учебного года. Это довольно неприхотливое луковичное растение, радующее своим обильным и продолжительным цветением в конце лета — начале осени. Но необходимо соблюсти несколько простых правил. Какие — объясняет блогер-цветовод Кристина Хрустова.



Как выбрать луковицу гладиолуса

«Чем крупнее — тем пышнее цветение» — в данном случае это выражение не работает. Луковицы нужно сравнивать одного и того же сорта между собой.

Луковица не должна быть сильно крупной и плоской, а также обратите внимание на донце: оно не должно быть вогнутым — такая луковица цвела, скорее всего, не один раз. Она довольно старая, энергия на цветение уже истрачена.