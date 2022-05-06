«Не забудьте про опору»: секреты выращивания пышных гладиолусов — лучшие сорта и правила выбора луковиц
Цветы российской селекции лучше всего адаптированы к нашим погодным условиям
Гладиолусы ассоциируются у нас с осенью и началом нового учебного года. Это довольно неприхотливое луковичное растение, радующее своим обильным и продолжительным цветением в конце лета — начале осени. Но необходимо соблюсти несколько простых правил. Какие — объясняет блогер-цветовод Кристина Хрустова.
Как выбрать луковицу гладиолуса
«Чем крупнее — тем пышнее цветение» — в данном случае это выражение не работает. Луковицы нужно сравнивать одного и того же сорта между собой.
Луковица не должна быть сильно крупной и плоской, а также обратите внимание на донце: оно не должно быть вогнутым — такая луковица цвела, скорее всего, не один раз. Она довольно старая, энергия на цветение уже истрачена.
Луковица должна быть размером от 2 до
Лучшие сорта гладиолусов
В садовых магазинах можно приобрести как голландскую, так и российскую селекцию. Но я хочу всё же обратить ваше внимание на наши сорта. Гладиолусы российской селекции хорошо адаптированы к нашим погодным условиям, а также обладают высокой декоративностью. Не зря Россия считается мировым лидером в области селекции гладиолусов. Несколько выдающихся сортов привожу ниже.
1. «Белый медведь супергигант» — высокорослый сорт (
2. «Дыхание лета» — необыкновенного желто-зелено-розового окраса сильно гофрированные цветки на среднерослом растении, высота которого
3. «Коричневый халцедон» — высота —
4. «Марго» — цветки окрашены в яркие малиново-желтые тона, высота —
5. «Таинство ночи» — насыщенная темно-вишневая окраска бутонов с гофрированным краем не оставит никого равнодушным, высота —
Когда сажать гладиолусы и как правильно обработать луковицы
Когда почва на глубине 8–
Перед посадкой луковицы необходимо аккуратно освободить от шелухи и оставить в теплом светлом месте на пару недель. За это время луковицы должны пробудиться и начать прорастать. Далее требуется обработать луковицы от болезней и вредителей.
От болезней луковицы перед посадкой замачивают в растворе фунгицида (цветоводы очень любят использовать в таком случае «Максим дачник» либо раствор марганцовки). От вредителей можно воспользоваться раствором карбофоса.
Где и как сажать гладиолусы на участке
В тени гладиолус цвести не будет, поэтому выбираем солнечное место. А если оно еще и будет защищено от ветра, то вообще замечательно. Цветонос у гладиолуса довольно высокий, и очень часто бывает такое, что ветер обламывает его. Поэтому заранее подготовьте опоры для ваших цветочков, к которым вы будете их подвязывать.
Обычно гладиолус высаживают рядами с шагом между растений
Есть множество рекомендаций по глубине посадки луковиц гладиолуса — в зависимости от возраста луковицы либо типа грунта, в который она высаживается. Но вы не ошибетесь, если посадите луковицу на глубину, равную трем ее диаметрам.
Как ухаживать за гладиолусами
Любой цветок требует ухода. Рыхлить землю у гладиолусов нужно раз в две недели. Не забывайте удалять сорные растения. При поливе желательно не попадать на листья и соцветия.
Как только растение наберет высоту, рекомендуется подвязка. Не забудьте про опору. Ее можно скрыть, высадив по соседству любое однолетнее цветущее растение (например, бархатцы).
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СЮЖЕТ
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