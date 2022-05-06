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Кристина Хрустова

Блогер-цветовод, химик
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Кристина Хрустова

Блогер-цветовод, химик
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Семь кругов садаМнение

«Не забудьте про опору»: секреты выращивания пышных гладиолусов — лучшие сорта и правила выбора луковиц

Цветы российской селекции лучше всего адаптированы к нашим погодным условиям

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Гладиолусы многим знакомы с детства. Этот эффектный цветок часто дарят учителям на 1 сентября

Гладиолусы многим знакомы с детства. Этот эффектный цветок часто дарят учителям на 1 сентября

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Гладиолусы ассоциируются у нас с осенью и началом нового учебного года. Это довольно неприхотливое луковичное растение, радующее своим обильным и продолжительным цветением в конце лета — начале осени. Но необходимо соблюсти несколько простых правил. Какие — объясняет блогер-цветовод Кристина Хрустова.

Как выбрать луковицу гладиолуса

«Чем крупнее — тем пышнее цветение» — в данном случае это выражение не работает. Луковицы нужно сравнивать одного и того же сорта между собой.

Луковица не должна быть сильно крупной и плоской, а также обратите внимание на донце: оно не должно быть вогнутым — такая луковица цвела, скорее всего, не один раз. Она довольно старая, энергия на цветение уже истрачена.

Луковица должна быть размером от 2 до 4 см с несморщенным блестящим донцем размером до 1 см (желательно 5–7 мм в диаметре) без повреждений и пятен.

Лучшие сорта гладиолусов

В садовых магазинах можно приобрести как голландскую, так и российскую селекцию. Но я хочу всё же обратить ваше внимание на наши сорта. Гладиолусы российской селекции хорошо адаптированы к нашим погодным условиям, а также обладают высокой декоративностью. Не зря Россия считается мировым лидером в области селекции гладиолусов. Несколько выдающихся сортов привожу ниже.

1. «Белый медведь супергигант» — высокорослый сорт (180 см) с крупными (14 см) белыми гофрированными цветками и легким зеленым оттенком по центру.

2. «Дыхание лета» — необыкновенного желто-зелено-розового окраса сильно гофрированные цветки на среднерослом растении, высота которого 145 см, цветонос при этом до 70 см в длину (бутонов около 22).

3. «Коричневый халцедон» — высота — 145 см, размер соцветия — 70 см (формирует 24 бутона), имеет необычную коричневую окраску с оранжево-персиковыми разводами.

4. «Марго» — цветки окрашены в яркие малиново-желтые тона, высота — 130 см.

5. «Таинство ночи» — насыщенная темно-вишневая окраска бутонов с гофрированным краем не оставит никого равнодушным, высота — 140 см, на соцветии 23 бутона, размер цветка — 14 см.

Когда сажать гладиолусы и как правильно обработать луковицы


В тени гладиолус цвести не будет, поэтому для цветка нужно выбрать солнечное место

В тени гладиолус цвести не будет, поэтому для цветка нужно выбрать солнечное место

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Когда почва на глубине 8–10 см прогреется до +10 градусов — наступило время посадки. Всегда нужно ориентироваться на прогноз погоды. Если вы высадили луковицы рано, а температура воздуха не превышает и 10 градусов, при этом часто идут дожди, то есть риск подгнивания луковиц. Как правило, гладиолус высаживают ближе к концу мая, когда минует угроза возвратных заморозков.

Перед посадкой луковицы необходимо аккуратно освободить от шелухи и оставить в теплом светлом месте на пару недель. За это время луковицы должны пробудиться и начать прорастать. Далее требуется обработать луковицы от болезней и вредителей.

От болезней луковицы перед посадкой замачивают в растворе фунгицида (цветоводы очень любят использовать в таком случае «Максим дачник» либо раствор марганцовки). От вредителей можно воспользоваться раствором карбофоса.

Где и как сажать гладиолусы на участке

В тени гладиолус цвести не будет, поэтому выбираем солнечное место. А если оно еще и будет защищено от ветра, то вообще замечательно. Цветонос у гладиолуса довольно высокий, и очень часто бывает такое, что ветер обламывает его. Поэтому заранее подготовьте опоры для ваших цветочков, к которым вы будете их подвязывать.


Обычно гладиолус высаживают рядами с шагом между растений 20 см. Расстояние между рядами нужно тоже около 20 см. Делаете бороздку, насыпаете в нее песок, можно добавить удобрение для цветущих пролонгированного действия. Далее размещаете луковицы гладиолуса с выдержанным шагом посадки, слегка присыпая песком, а сверху — грунтом.

Есть множество рекомендаций по глубине посадки луковиц гладиолуса — в зависимости от возраста луковицы либо типа грунта, в который она высаживается. Но вы не ошибетесь, если посадите луковицу на глубину, равную трем ее диаметрам.

Как ухаживать за гладиолусами

Любой цветок требует ухода. Рыхлить землю у гладиолусов нужно раз в две недели. Не забывайте удалять сорные растения. При поливе желательно не попадать на листья и соцветия.

Как только растение наберет высоту, рекомендуется подвязка. Не забудьте про опору. Ее можно скрыть, высадив по соседству любое однолетнее цветущее растение (например, бархатцы).

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Семь кругов садаСемь кругов сада

В мае у новосибирского дачника огромное количество дел. И за всем этим нужно не забыть, что многие культуры из-за особенностей нашего климата нужно сеять на рассаду именно сейчас. Напоминаем о рассаде огурцов, капусты, дыни и других культур.

Совсем скоро нужно будет думать, куда и что посадить. Сейчас многие смотрят в сторону высоких грядок — объясняем, что этакое, почему за ними придется тщательнее ухаживать и как их сделать, если вы решили рискнуть. А также напоминаем про важность севооборота.

Пришло время навести порядок в саду — проверить старые кусты и посадить новые, чтобы не остаться без ягод. Самое время заняться малиной, смородиной, крыжовником и, конечно, жимолостью.

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