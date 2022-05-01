«В высоких выдувается влага»: как сделать идеальную грядку и правильно разместить овощи на участке
Не забывайте главное правило — нужно соблюдать севооборот на участке
В мае рассада становится всё крепче, и совсем скоро дачникам нужно будет думать, куда и что посадить. Сейчас многие смотрят в сторону высоких грядок — объясняем, что этакое, почему за ними придется тщательнее ухаживать и как их сделать, если вы решили рискнуть. А также напоминаем про важность севооборота.
Высокие грядки своими руками — чем опасны грядки для ленивых
Очень модными стали у современных дачников грядки контурные. Их еще называют высокими или грядками для ленивых. Но такие сооружения, наоборот, требуют более тщательного ухода. Сделать их своими руками не так и сложно. Просто сколотите короб из высоких досок. Идеальный размер — ширина 1 метр, длина 1,5–2 метра, высота 50–70 сантиметров. Можно купить и готовые конструкции.
— Я категорически не поддерживаю эти конструкции на огороде. Да, они сейчас становятся всё популярнее, но скорее у малоопытных садоводов. Конечно, всё это культурно и красиво смотрится, но нужно учитывать, что в высоких грядках выдувается влага. Если что-то случилось с огородником, на какое-то время оставил он их, то сразу же идет недобор урожая. За ними нужен систематический уход. А когда мы делаем обычные грядки на земле, традиционные — здесь растения застрахованы от перегрева почвы, выветривания влаги, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Помните, что доски гниют, а полив, который требуется таким грядкам в усиленном режиме, только ускоряет этот процесс. Такие конструкции нужно регулярно проверять.
Чем огородить грядки на даче дешево
Самый дешевый, фактически беззатратный способ огораживания грядки — это земляной бортик. Землю с помощью грабель нагребают с дорожки между грядками. Это защитит ваши растения от быстрого ухода влаги после полива, но особой эстетичности от такого нулевого по затратам способа не ждите.
У вас остались куски шифера? Их тоже можно пустить в дело и огородить грядки. Металлические и деревянные ограждения сейчас удовольствие не из дешевых, поэтому можно обратить внимание на различные пластиковые заборчики. Они обычно высотой в 15–30 сантиметров и особо хорошо смотрятся в цветниках. Некоторые садоводы делают ограждения из кирпича и камня.
Как сделать теплую грядку
Теплая грядка — очень популярный и эффективный инструмент, который часто с успехом используют дачники.
— Берем навоз выкладываем высотой в метр, проливаем горячей водой, закрываем полиэтиленовой пленкой. Грядка разогревается достаточно быстро до 40–45 градусов. Делаем лунки, засыпаем дерновой землей и высаживаем смело огурцы, — объясняет Людмила Шубина. — Такие грядки всегда с успехом использовались. Нужно следить за температурой и не пережечь корешки. Слой почвы — черную землю сыпьте ведро, а то и два в лунку, чтобы не было тесного контакта корневой системы с горячей навозистой частью.
Если нет навоза, то грядку можно готовить из обычного сена, опада листвы, хвои:
— Но чтобы разогрелась грядка, нужно добавить мочевину. Это катализатор химических процессов, с ее помощью разлагается клетчатка. На каждый квадратный метр нужно насыпать по 60–90 граммов мочевины.
Как сделать грядку с нуля и расположить грядки на участке
Для огорода выберите самое лучшее, хорошо освещенное место на участке. В первую очередь нужно убрать всё лишнее — сорняки, мусор, а затем определиться, какие и сколько овощей вы хотите посадить.
Технология изготовления грядки максимально проста: вскопали поле, заборонили и ногами протаптывайте дорожки неглубокие. Такие грядки самые практичные для растений. Они защитят почву от чрезмерного перегрева и высушивания. Если вы ограничены в удобрениях, то лучше всего их вносить конкретно на посевные площади и не тратиться на дорожки. Чтобы земля была плодородна, вносите перегной и минеральные удобрения.
Располагайте грядки, просчитывая на будущее, как вы будете за ними ухаживать. Не делайте их слишком широкими — больше метра, и слишком узкие тоже неудобные. Идеальный размер — 1 метр в ширину, расстояние между грядками от 20–30 сантиметров.
Соседство овощей на грядках
Часто дачники переживают, что растения начнут выживать друг друга, если не соблюсти правильное соседство. На самом деле каких-то жестких правил по поводу овощных культур нет.
— Это соседи-дачники обычно стараются друг от друга закрыться, чтобы не слышать и не видеть друг друга. Чаще всего люди конфликтуют, а не растения, — смеется агроном. — Растения действительно могут угнетать друг друга, но среди именно овощных культур такого нет.
Самое главное — нужно соблюдать севооборот (последовательную смену культур на почве). Нельзя садить лук по луку, капусту по капусте. Потому что в почве накапливаются личинки вредителей, которые отдают предпочтение тому или другому овощу, а также различные болезни.
— Там, где рос лук, лучше посеять морковь, там, где росла капуста, лучше посадить помидоры. Соблюдение севооборота обеспечит хороший урожай, — уверяет Людмила Шубина. — Через дорожку можно смело садить овощи. Допускаются и смешанные посевы. Грядку с морковью или луком можно обрамить горохом-ползунком или русскими бобами, чтобы отдельно их не высаживать.
Высокорослые культуры — подсолнечник или кукуруза — могут затенять другие культуры. Лучше их посадить с края участка:
— Подсолнечник еще и культура достаточно агрессивная — выкачивает из почвы много влаги. Большинство садоводов садят капусту в месте, где недалеко вода, потому что она любит частый полив.
Грядки для клубники и почему не стоит делать вертикальные
Многие дачники видели в журналах или рекламе стеллажи, на которых выращивается клубника, но такой способ подходит для очень ответственных садоводов.
— Вертикальные грядки для клубники обычно делают в местах с недостатком земли, где одна сотка у людей, или даже на балконе делают такие. На картинках всё красиво нарисовано, — соглашается Людмила Шубина. — Но там очень быстро происходит осушение почвы и полива пару раз в неделю недостаточно.
За такими вертикальными грядками нужен очень тщательный уход — полив и подкормка. Если у вас нормальный хороший огород, то выбирайте обычную грядку.
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