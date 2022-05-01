«В высоких выдувается влага»: как сделать идеальную грядку и правильно разместить овощи на участке

— Но чтобы разогрелась грядка, нужно добавить мочевину. Это катализатор химических процессов, с ее помощью разлагается клетчатка. На каждый квадратный метр нужно насыпать по 60–90 граммов мочевины.

Как сделать грядку с нуля и расположить грядки на участке

Для огорода выберите самое лучшее, хорошо освещенное место на участке. В первую очередь нужно убрать всё лишнее — сорняки, мусор, а затем определиться, какие и сколько овощей вы хотите посадить.



Технология изготовления грядки максимально проста: вскопали поле, заборонили и ногами протаптывайте дорожки неглубокие. Такие грядки самые практичные для растений. Они защитят почву от чрезмерного перегрева и высушивания. Если вы ограничены в удобрениях, то лучше всего их вносить конкретно на посевные площади и не тратиться на дорожки. Чтобы земля была плодородна, вносите перегной и минеральные удобрения.



Располагайте грядки, просчитывая на будущее, как вы будете за ними ухаживать. Не делайте их слишком широкими — больше метра, и слишком узкие тоже неудобные. Идеальный размер — 1 метр в ширину, расстояние между грядками от 20–30 сантиметров.