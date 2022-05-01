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Семь кругов садаОбзор

«В высоких выдувается влага»: как сделать идеальную грядку и правильно разместить овощи на участке

Не забывайте главное правило — нужно соблюдать севооборот на участке

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В погоне за красотой грядок не забудьте, что главная ценность огорода — это урожай

В погоне за красотой грядок не забудьте, что главная ценность огорода — это урожай

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В мае рассада становится всё крепче, и совсем скоро дачникам нужно будет думать, куда и что посадить. Сейчас многие смотрят в сторону высоких грядок — объясняем, что этакое, почему за ними придется тщательнее ухаживать и как их сделать, если вы решили рискнуть. А также напоминаем про важность севооборота.

Высокие грядки своими руками — чем опасны грядки для ленивых

Такие грядки выглядят эффектно, но требуют особого ухода

Такие грядки выглядят эффектно, но требуют особого ухода

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Очень модными стали у современных дачников грядки контурные. Их еще называют высокими или грядками для ленивых. Но такие сооружения, наоборот, требуют более тщательного ухода. Сделать их своими руками не так и сложно. Просто сколотите короб из высоких досок. Идеальный размер — ширина 1 метр, длина 1,5–2 метра, высота 50–70 сантиметров. Можно купить и готовые конструкции.

— Я категорически не поддерживаю эти конструкции на огороде. Да, они сейчас становятся всё популярнее, но скорее у малоопытных садоводов. Конечно, всё это культурно и красиво смотрится, но нужно учитывать, что в высоких грядках выдувается влага. Если что-то случилось с огородником, на какое-то время оставил он их, то сразу же идет недобор урожая. За ними нужен систематический уход. А когда мы делаем обычные грядки на земле, традиционные — здесь растения застрахованы от перегрева почвы, выветривания влаги, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Помните, что доски гниют, а полив, который требуется таким грядкам в усиленном режиме, только ускоряет этот процесс. Такие конструкции нужно регулярно проверять.

Чем огородить грядки на даче дешево

На небольших участках дачникам приходится исхитряться, чтобы разместить все необходимые посадки

На небольших участках дачникам приходится исхитряться, чтобы разместить все необходимые посадки

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Самый дешевый, фактически беззатратный способ огораживания грядки — это земляной бортик. Землю с помощью грабель нагребают с дорожки между грядками. Это защитит ваши растения от быстрого ухода влаги после полива, но особой эстетичности от такого нулевого по затратам способа не ждите.

У вас остались куски шифера? Их тоже можно пустить в дело и огородить грядки. Металлические и деревянные ограждения сейчас удовольствие не из дешевых, поэтому можно обратить внимание на различные пластиковые заборчики. Они обычно высотой в 15–30 сантиметров и особо хорошо смотрятся в цветниках. Некоторые садоводы делают ограждения из кирпича и камня.

Цена у заборчиков самая разная

Цена у заборчиков самая разная

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Как сделать теплую грядку


Теплая грядка — очень популярный и эффективный инструмент, который часто с успехом используют дачники.

— Берем навоз выкладываем высотой в метр, проливаем горячей водой, закрываем полиэтиленовой пленкой. Грядка разогревается достаточно быстро до 40–45 градусов. Делаем лунки, засыпаем дерновой землей и высаживаем смело огурцы, — объясняет Людмила Шубина. — Такие грядки всегда с успехом использовались. Нужно следить за температурой и не пережечь корешки. Слой почвы — черную землю сыпьте ведро, а то и два в лунку, чтобы не было тесного контакта корневой системы с горячей навозистой частью.

Если нет навоза, то грядку можно готовить из обычного сена, опада листвы, хвои:

— Но чтобы разогрелась грядка, нужно добавить мочевину. Это катализатор химических процессов, с ее помощью разлагается клетчатка. На каждый квадратный метр нужно насыпать по 60–90 граммов мочевины.

Как сделать грядку с нуля и расположить грядки на участке


Для огорода выберите самое лучшее, хорошо освещенное место на участке. В первую очередь нужно убрать всё лишнее — сорняки, мусор, а затем определиться, какие и сколько овощей вы хотите посадить.

Технология изготовления грядки максимально проста: вскопали поле, заборонили и ногами протаптывайте дорожки неглубокие. Такие грядки самые практичные для растений. Они защитят почву от чрезмерного перегрева и высушивания. Если вы ограничены в удобрениях, то лучше всего их вносить конкретно на посевные площади и не тратиться на дорожки. Чтобы земля была плодородна, вносите перегной и минеральные удобрения.

Располагайте грядки, просчитывая на будущее, как вы будете за ними ухаживать. Не делайте их слишком широкими — больше метра, и слишком узкие тоже неудобные. Идеальный размер — 1 метр в ширину, расстояние между грядками от 20–30 сантиметров.

Соседство овощей на грядках

Самое главное — нужно соблюдать севооборот на огороде

Самое главное — нужно соблюдать севооборот на огороде

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Часто дачники переживают, что растения начнут выживать друг друга, если не соблюсти правильное соседство. На самом деле каких-то жестких правил по поводу овощных культур нет.

— Это соседи-дачники обычно стараются друг от друга закрыться, чтобы не слышать и не видеть друг друга. Чаще всего люди конфликтуют, а не растения, — смеется агроном. — Растения действительно могут угнетать друг друга, но среди именно овощных культур такого нет.

Самое главное — нужно соблюдать севооборот (последовательную смену культур на почве). Нельзя садить лук по луку, капусту по капусте. Потому что в почве накапливаются личинки вредителей, которые отдают предпочтение тому или другому овощу, а также различные болезни.

— Там, где рос лук, лучше посеять морковь, там, где росла капуста, лучше посадить помидоры. Соблюдение севооборота обеспечит хороший урожай, — уверяет Людмила Шубина. — Через дорожку можно смело садить овощи. Допускаются и смешанные посевы. Грядку с морковью или луком можно обрамить горохом-ползунком или русскими бобами, чтобы отдельно их не высаживать.

Высокорослые культуры — подсолнечник или кукуруза — могут затенять другие культуры. Лучше их посадить с края участка:

— Подсолнечник еще и культура достаточно агрессивная — выкачивает из почвы много влаги. Большинство садоводов садят капусту в месте, где недалеко вода, потому что она любит частый полив.

Грядки для клубники и почему не стоит делать вертикальные


Если у вас нормальный хороший огород, то выбирайте обычную грядку

Если у вас нормальный хороший огород, то выбирайте обычную грядку

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Многие дачники видели в журналах или рекламе стеллажи, на которых выращивается клубника, но такой способ подходит для очень ответственных садоводов.

— Вертикальные грядки для клубники обычно делают в местах с недостатком земли, где одна сотка у людей, или даже на балконе делают такие. На картинках всё красиво нарисовано, — соглашается Людмила Шубина. — Но там очень быстро происходит осушение почвы и полива пару раз в неделю недостаточно.

За такими вертикальными грядками нужен очень тщательный уход — полив и подкормка. Если у вас нормальный хороший огород, то выбирайте обычную грядку.

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