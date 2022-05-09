Выбираем саженцы яблони, груши и сливы: почему при обильном цветении вы можете остаться без урожая — правила ухода

Очень важно сейчас привести в порядок сад. Самое время посадить яблони, груши, сливы и подкормить уже имеющиеся деревья. В прошлый раз мы подробно рассказывали о плодовых кустарниках, в этот раз речь пойдет о деревьях. Какие сорта лучше выбрать и почему при обильном цветении вы можете остаться без урожая.

Похолодания без серьезных заморозков не страшны для многолетних растений.

— Сейчас самый активный период по пересадке, ремонту плодово-ягодных растений. Можно смело садить и яблони, и груши, и сливы, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Плодовые деревья имеют многолетнюю функциональную составляющую. Яблоня, груша способны расти до 50 лет. Косточковые обычно чуть меньше — до 30 лет. Этот год будет и сливовый, и грушевый, если не будет сильных морозов.