Выбираем саженцы яблони, груши и сливы: почему при обильном цветении вы можете остаться без урожая — правила ухода
Терпение очень важно в возделывании сада
Очень важно сейчас привести в порядок сад. Самое время посадить яблони, груши, сливы и подкормить уже имеющиеся деревья. В прошлый раз мы подробно рассказывали о плодовых кустарниках, в этот раз речь пойдет о деревьях. Какие сорта лучше выбрать и почему при обильном цветении вы можете остаться без урожая.
Похолодания без серьезных заморозков не страшны для многолетних растений.
— Сейчас самый активный период по пересадке, ремонту плодово-ягодных растений. Можно смело садить и яблони, и груши, и сливы, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Плодовые деревья имеют многолетнюю функциональную составляющую. Яблоня, груша способны расти до 50 лет. Косточковые обычно чуть меньше — до 30 лет. Этот год будет и сливовый, и грушевый, если не будет сильных морозов.
Похолодание до -1 градуса цветкам не страшно, главное, чтобы температура не опустилась до
— У цветка самые уязвимые места — пестики и тычинки. Если они подмерзли, то серединка станет черной, — отмечает агроном. — При заморозках можно сделать дымарь. Насыпать в ведро опилок и поставить дымовые ведерки с тлеющими опилками недалеко от сливовых деревьев. Будет тепловой эффект. При этом очень внимательно нужно следить за пожарной безопасностью — не разводите костры.
Почему при обильном цветении вы можете остаться без урожая
В саду нужно не только провести санитарную обрезку и обработать деревья от вредителей, но и правильно подкормить растения. Обязательна подкормка мочевиной и минеральными удобрениями. Не забудьте, что и осенью нужно позаботиться об удобрениях, особенно для косточковых.
— Фосфор и калий очень важны. Они необходимы, чтобы хорошо образовывалась костянка и не было опада ягод. Бывает так, что слива хорошо цветет, а завязываемость очень плохая. И вроде опылители есть, а нехватка этих элементов приводит к тому, что плод сразу же отваливается. У него просто не хватило силы для развития, — отмечает Людмила Шубина.
Без должной подкормки можно потерять и существенную часть урожая яблок и груш.
Какие саженцы выбрать
Саженцы продаются двух видов — с закрытой корневой системой и открытой. Первые — те, что росли в горшке и в нем перезимовали. Их можно садить в течение всей весны и всего лета. Внимательно осмотрите саженец. На нем не должно быть повреждений и больших пятен, а корневая система должна быть объемной.
Саженцы, которые выращены в грунте, требуют более пристального внимания. Важно, чтобы не пересохли корни.
— Как правило, в питомниках такие растения продают в глиняной болтушке. Это специальное средство, которое защищает от пересыхания, — объяснила эксперт. — До 10 дней саженец может находиться в нем без вреда.
При высаживании глиняную болтушку смывают. Сибирякам нужно стараться придерживаться сибирского ассортимента. Подходят для нашего климата и сорта уральской селекции с достаточно хорошей морозостойкостью.
Сорта яблок и груш
Один из самых популярных сортов яблонь — «уральское наливное». Западная Сибирь и даже Новосибирская область делится на разные части. В Ордынском и Сузунском районе можно смело выращивать крупноплодные сорта яблонь низкоштамбовой формы. А в Тогучинском районе, увы — даже полукультурки мерзнут.
— Для восточного направления мы всегда рекомендуем мелкоплодные полукультурки. Такие, как «алтайская багряная», «горноалтайская», «зарево», — перечислила агроном.
За Уралом выбор сортов намного шире и вы можете позволить себе крупноплодные сорта.
Груша — перекрестноопыляемое растение, поэтому нужно растения садить в паре. Среди сортов хорошим вкусом обладают: «северянка», «купава», «красуля», «чижовская», «радужная», «веселинка», «богатая», «лимонная», «перун», «сварог».
— Это крупноплодные сорта груш. Лучше в Сибири выращивать их в стланцевой форме (у земли). Районированные сорта обычно невкусные. «Сибирячка» и «куюмская» — районированные в нашей подзоне, но совершенно несъедобные, — уверяет Людмила Шубина. — Груша не скороплодная культура. Плодоношение у многих сортов наступает на
Выбираем сливы
Сливы — также перекрестноопыляемые растения, поэтому одной не обойтись.
— Лучше брать не два, а четыре сорта, в этом случае гарантированно будут плодоносить сливы. Очень важно сажать ее там, где выдувается снег. Либо снег в марте отбрасывать от сливы, иначе растение выпреет, — объяснила Людмила Шубина.
Стоит обратить внимание на такие сорта, как «алтайская юбилейная», «манчжурская красавица», «шершневская», «кояшская», «чемальская крупная», «чемальская синяя».
Как сажать плодовые деревья
Посадочная яма для яблони должна быть просторная — высотой в 60–70 сантиметров и диаметром минимум метр. Расстояние между деревьями от 4 метров. Груши можно посадить более часто — на расстоянии в 3–4 метра, при этом в такую же глубокую яму, как и яблони. Для сливы посадочную яму можно сделать чуть меньше — высотой в 60 сантиметров и диаметром в 70–80 сантиметров.
Также заранее стоит продумать план сада. Груша и яблоня хорошо соседствуют, а вот сливу стоит посадить от них подальше. Для подкормки не используйте свежий навоз — иначе сожжете корни.
Помните и про закон соответствия кроны и корневой системы.
— Если мы покупаем саженец с открытой корневой системой, то при выкопке она была повреждена. Нужно уравновесить низ и верх. Очень часто садоводы боятся растение повредить, вроде покупали 1,5 метра саженец, а его надо на 1/3 обрезать. Это как в бухгалтерии — дебет должен быть равен кредиту. Весной нужно обязательно обрезать лишнее, — напоминает эксперт.
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