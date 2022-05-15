Без навоза и подкормок: простой и дешевый способ сделать землю плодородной (но нужно набраться терпения)
Рассказываем, какие сидераты спасут ваш участок
Земля перестала быть плодородной, а траты на удобрения, навоз и подкормки уже превысили разумные пределы? Есть простой и достаточно дешевый способ оздоровить почву и сделать ее вновь пригодной для получения урожая. Придется только потратиться на семена, приложить немного усилий и набраться терпения. Вместе с агрономом рассказываем, как сидераты могут спасти ваш участок.
Что такое сидераты
Сидераты — это зеленые удобрения. На участке выращивается культура, которую затем перекапывают в землю.
— Использование зеленых удобрений, или по-другому их называют сидераты, — это одна из систем природного ведения земледелия. Их использование значительно улучшает структуру почвы, обогащает ее гумусом, улучшает водно-физические свойства. И, естественно, растения, выращиваемые по сидеральным культурам, дают существенный прирост урожая, — уверяет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Самые распространенные сидераты — фацелия, горчица, рапс, рожь, чечевица, люцерна. Их делят на весенние и осенние. Хотя вторые можно сеять и сейчас.
Когда сажать весенние сидераты
Чаще всего весной сажают фацелию.
— Это культура, дающая богатую биомассу, цветущая синим цветом, которая хорошо привлекает пчел на участок. После перекопки она очень хорошо улучшает почву, — отметила агроном.
Пшенично-гороховые, овсяные смеси можно начинать сеять с середины мая. Фацелию лучше сеять с конца мая, поскольку она более теплолюбивая.
— Норма высева растений — около 40 граммов на сотку. А на грядку 10–20 граммов. Огороды очень маленькие, и обычно под сидеральные культуры отдают небольшие, самые неурожайные участки, — объяснила Людмила Шубина. — В середине июля можно уже перерубить, перекопать, залопатить грядки и внести немного древесной золы и суперфосфата двойного по 30 граммов на квадратный метр.
В следующем сезоне на этой грядке вырастут замечательные культуры. Или осенью вы можете посадить на такую грядку озимый чеснок.
Что еще можно посеять в неплодородную почву
Осенние сидераты — рапс, редьку масличную, горчицу белую можно сеять и весной. В июне уже спокойно перекопать грядку с ними и посадить, например, редиску.
— Рожь тоже считается сидеральной культурой, но используется в посевах с середины августа. Под зиму всходит и рано весной начнет куститься. В начале июня нужно ее перекопать и посадить, например, на это место помидоры, — добавила агроном.
Когда сидераты дадут эффект
Земля оздоровится и станет плодородной только на следующий сезон. Если сейчас вы посеете весенние сидераты, то ближе к концу лета их нужно будет перекопать и лучше всего — оставить этот участок земли в покое.
В такой грунт овощные культуры можно будет высаживать только на следующий сезон. Так что придется набраться терпения, зато почва станет плодородной без больших затрат на навоз, перегной и различные подкормки.
— Зеленые удобрения должны переработаться, и только тогда будет настоящий эффект, — отметила Людмила Шубина.
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