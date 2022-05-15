Без навоза и подкормок: простой и дешевый способ сделать землю плодородной (но нужно набраться терпения)

Чаще всего весной сажают фацелию.



— Это культура, дающая богатую биомассу, цветущая синим цветом, которая хорошо привлекает пчел на участок. После перекопки она очень хорошо улучшает почву, — отметила агроном.

Пшенично-гороховые, овсяные смеси можно начинать сеять с середины мая. Фацелию лучше сеять с конца мая, поскольку она более теплолюбивая.