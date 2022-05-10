Базилик, петрушка и укроп: как вырастить в огороде зелень и где ее посадить

Любой дачник старается вырастить у себя на огороде зелень — она полезна и прекрасно дополняет любые блюда. Укроп, петрушка, базилик, сельдерей и шпинат — рассказываем, когда и как посадить их на огороде.

Когда и как сажать базилик

Все вышеперечисленные культуры, кроме базилика, можно посеять уже сейчас в теплицу. Базилик лучше выращивается через рассаду.

— Эта культура хорошо стрижется и дает зелень. Обычно базилик сажают в горшок, и когда наступает теплая устойчивая погода — тогда пересаживают в открытый грунт. В Сибири это лучше делать в конце мая — начале июня, в более теплых регионах можно и раньше, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.