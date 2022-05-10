Базилик, петрушка и укроп: как вырастить в огороде зелень и где ее посадить
Многие из трав можно посеять сейчас в теплице
Любой дачник старается вырастить у себя на огороде зелень — она полезна и прекрасно дополняет любые блюда. Укроп, петрушка, базилик, сельдерей и шпинат — рассказываем, когда и как посадить их на огороде.
Когда и как сажать базилик
Все вышеперечисленные культуры, кроме базилика, можно посеять уже сейчас в теплицу. Базилик лучше выращивается через рассаду.
— Эта культура хорошо стрижется и дает зелень. Обычно базилик сажают в горшок, и когда наступает теплая устойчивая погода — тогда пересаживают в открытый грунт. В Сибири это лучше делать в конце мая — начале июня, в более теплых регионах можно и раньше, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Районирование в случае с зеленью роли не играет. Из сортов базилика внимание стоит обратить на: «фиолетовый», «лимонный», «зеленый».
Базилик сеют на глубину примерно в 1 сантиметр. Расстояние между рядами должно быть не менее 5 сантиметров, потому что нарастает достаточно обильная листовая масса.
Выращиваем укроп и петрушку
Петрушку и укроп выращивать нетрудно. Семена сеют в бороздки глубиной до 2 сантиметров. Расстояние между рядами должно быть внушительным, особенно в случае с петрушкой — не менее 20 сантиметров. Эти культуры требуют хорошего полива.
— Среди петрушки отлично себя показали сорта: «итальянский гигант», «обыкновенная», «корневая», — перечислила Людмила Шубина.
Укропа существует десятки очень плодовитых сортов: «зонтик», «ришелье», «грибовский», «амазон».
Сельдерей листовой
Сельдерейные культуры достаточно долго всходят — 12–15 дней, поэтому лучше выращивать их через рассаду. Срок срезки зелени тоже наступает достаточно поздно, даже у раннеспелых сортов, примерно через 2–2,5 месяца.
У сельдерея множество зарекомендовавших себя сортов: «самурай», «захар», «афина», «чудак».
Глубина лунок при высадке рассады должна быть около 8–10 сантиметров. При посеве в открытый грунт семена смешивают с песком и равномерно распределяют по грядке. Всходы прореживают.
Сочный шпинат
Шпинат — это травянистое растение, которое очень легко выращивать. Семена высаживаются в бороздки на глубину 1–2 сантиметра.
— Шпинат очень полезен и хорошо повышает гемоглобин. Также в нем очень много железа. Шпинат спокойно растет и при температуре 10–15 градусов, — отметила Людмила Шубина.
Среди плодовитых сортов можно отметить: «жирнолистный», «крепыш», «матадор».
Где выращивать зелень на огороде
Базилик, как большинство пряных трав, предпочитает открытые солнечные участки. Укроп и петрушка тоже любят солнце, но в летний зной их все-таки придется затенять, чтобы не завяли и не пожелтели.
Сельдерей листовой можно посадить в легкой тени. Шпинат не любит прямых солнечных лучей, поэтому под него выбирайте затемненное место на огороде.
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