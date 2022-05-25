Жара до +31 градуса из-за гребня тепла: когда в Новосибирск придут дожди и грозы
В регионе очень большой дефицит осадков
В Новосибирске жаркая погода задержится надолго — в ближайшее время синоптики осадков не обещают.
— Осадков мы не ждем, к сожалению, будет сухо. Воздушные потоки у нас южные и юго-восточные. Воздух поступает из районов Казахстана, такой гребень тепла располагается над нами. Воздух жаркий и сухой. Очень большой дефицит осадков. Сейчас у нас аномально сухая погода. Осадки ждем ориентировочно в самом конце мая, а, скорее всего, в начале июня, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Ветер будет восточный, юго-восточный
В Новосибирске 26 мая, в четверг, ночью будет
В Новосибирской области 26 и 27 мая температуры дневные ожидаются до
До начала лета осталось совсем немного. Пока синоптики не рассказали, чего ждать от погоды этим летом, но свои прогнозы составили популярные интернет-сервисы. НГС изучил их данные.