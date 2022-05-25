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Жара до +31 градуса из-за гребня тепла: когда в Новосибирск придут дожди и грозы

В регионе очень большой дефицит осадков

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Воздух в регион поступает из районов Казахстана

Воздух в регион поступает из районов Казахстана

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В Новосибирске жаркая погода задержится надолго — в ближайшее время синоптики осадков не обещают.

— Осадков мы не ждем, к сожалению, будет сухо. Воздушные потоки у нас южные и юго-восточные. Воздух поступает из районов Казахстана, такой гребень тепла располагается над нами. Воздух жаркий и сухой. Очень большой дефицит осадков. Сейчас у нас аномально сухая погода. Осадки ждем ориентировочно в самом конце мая, а, скорее всего, в начале июня, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Ветер будет восточный, юго-восточный 3–8 м/с с порывами ночью до 14 м/с, днем — до 16 м/с по области, в городе порывы местами до 13 м/с.

В Новосибирске 26 мая, в четверг, ночью будет +15... +17 градусов, днем — +27... +29 градусов. В пятницу и субботу, 27 и 28 мая, ночью — +12... +14, днем — +25... +27 градусов.

В Новосибирской области 26 и 27 мая температуры дневные ожидаются до +30... +31 градуса, а 28 мая — до +29 градусов.

До начала лета осталось совсем немного. Пока синоптики не рассказали, чего ждать от погоды этим летом, но свои прогнозы составили популярные интернет-сервисы. НГС изучил их данные.

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