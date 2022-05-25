Жара до +31 градуса из-за гребня тепла: когда в Новосибирск придут дожди и грозы

В Новосибирске жаркая погода задержится надолго — в ближайшее время синоптики осадков не обещают.



— Осадков мы не ждем, к сожалению, будет сухо. Воздушные потоки у нас южные и юго-восточные. Воздух поступает из районов Казахстана, такой гребень тепла располагается над нами. Воздух жаркий и сухой. Очень большой дефицит осадков. Сейчас у нас аномально сухая погода. Осадки ждем ориентировочно в самом конце мая, а, скорее всего, в начале июня, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.