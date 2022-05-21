Выращиваем арбузы и дыни в Сибири: лучшие сорта и секреты получения сладких плодов

Сибиряки выращивают на своих дачах не только огурцы и помидоры, но и более экзотичные для нашего района культуры. Как получить сочные и сладкие дыни с арбузами, рассказываем вместе с агрономом. Вам понадобится песок.



— Сибиряков не удивить уже выращиванием арбузов и дынь. Я лично однажды отравилась нитратным арбузом покупным и с тех пор выращиваю только свои. Многие руководствуются теми же соображениями, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.