Выращиваем арбузы и дыни в Сибири: лучшие сорта и секреты получения сладких плодов
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Сибиряки выращивают на своих дачах не только огурцы и помидоры, но и более экзотичные для нашего района культуры. Как получить сочные и сладкие дыни с арбузами, рассказываем вместе с агрономом. Вам понадобится песок.
— Сибиряков не удивить уже выращиванием арбузов и дынь. Я лично однажды отравилась нитратным арбузом покупным и с тех пор выращиваю только свои. Многие руководствуются теми же соображениями, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Лучше всего для арбузов и дынь отвести место в теплице.
Как выращивать арбузы
Самые приемлемые условия для выращивания арбузов в открытом грунте — в южной части Новосибирской области, в Ордынском, Баганском, Барабинском районах. Для остальных районов предпочтительно их возделывание в теплице на шпалере. К ней привязывают на ниточку бахчу и потом также в мешочках сетчатых и сами ягоды.
— Так экономится пространство в теплице. В открытом грунте по агротехнике расстояние между арбузами около 1,5–2 метров. Культура эта очень широко шагает. В теплицу можно и почаще посадить, как огурец —
Сильно удобренная почва не нужна для арбуза, на такой плодородной земле он будет быстро разрастаться плетями.
— Нужно добавить песка в лунку. Тогда почва вокруг корня будет хорошо прогреваться, арбуз будет сладкий. Именно на песчаной почве арбузы растут быстрее и зреют быстрее, — отметила Людмила Шубина. — Если арбуз залежался и растет на земле, чтобы он быстрее выспел, нужно под него подсыпать полведерка песка. Или взять камень какой-то, кирпич и положить на него ягоду.
При выращивании арбузов в открытом грунте нужно помнить, что вороны и сороки очень их любят. Нужно закрывать спелые ягоды ветошью или светлой тканью.
— Эти птицы безошибочно определяют, какой арбуз поспел, а какой зеленый. И они готовые ягоды склевывают, — добавила Людмила Шубина.
Какие сорта арбузов выбрать
Сейчас у дачников есть огромный выбор. Например, можно посадить «кримсон свит» — достаточно крупный арбуз массой до 10–12 килограммов, но под него нужна очень прочная шпалера. На одном растении обычно можно получить
— Есть еще сорт «шуга деликата» — арбуз овальной формы, темнокожий, очень ранний и сладкий. Масса
Какие сорта дыни выбрать
Дыни — тоже южная культура, поэтому очень важно выбрать районированные сорта. Стоит обратить внимание на гибрид «паспорт» — шершавая, круглая, как мячик, дыня, весом килограмма два.
— Это гибрид иностранной селекции. Внутри мякоть сладкая, зеленая и очень ароматная, — объяснила агроном. — Мне нравится очень ранний гибрид «блонди» — сегментированная дыня со сладкой оранжевой мякотью.
Также можно посадить «золушку», «ирокез», «вьетнамскую».
Правила выращивания дыни
Густота посадки в теплицу такая же, как у арбуза. На шпалере плоды прекрасно созревают, но нужно не пропустить важный момент.
— Когда дыня переспевает, то у нее лопается верхушка, и семена выходят наружу, поэтому важно следить за ней. Как только пошла трещинка у носика — то дыня поспела. Пропустить этот момент сложно, — улыбается агроном. — Если хоть одна дыня поспевает, то ароматом наполняется вся теплица.
Раннеспелые сорта можно выращивать в открытом грунте, но раньше
— Многие садоводы чрезмерно поливают арбузы и дыни — это делать категорически нельзя. Когда идет созревание уже выросшего плода, то нужно прекращать полив, поскольку излишняя влага сделает их несладкими. Будут по вкусу, как репа, — уверяет Людмила Шубина.
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СЮЖЕТ
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