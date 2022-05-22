Делаем идеальные грядки под огурцы: правила высаживания в теплицу и открытый грунт — чем подкормить растения
Огурец любит тепло и влагу
Вторая половина мая у дачников занята одним из самых важных дел — высадкой саженцев. Сейчас можно смело сажать огурцы в теплицу, а в более теплых регионах и в открытый грунт. Рассказываем, как сделать идеальные грядки под огурцы, чем их сейчас подкормить, а также что может уничтожить ваш урожай.
Огурец имеет большую вегетативную массу, поэтому нужно помнить о том, что каждая лунка должна быть заполнена хорошим перегноем или компостом, а земля влажная.
— Как минимум полведра перегноя с подкормками нужно внести под каждый корешочек. Кроме перегноя — чайную ложку мочевины, чайную ложку суперфосфата двойного и чайную ложку сернокислого калия. Всё это тщательно перемешать с той почвой, что есть в теплице, перегноем. Опустить рассаду в лунку, засыпать, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Углублять саженцы нельзя.
— Обычно расстояние у рассады от корешка до первых листьев очень длинное. У огородников большой соблазн его закопать — это очень большая и грубейшая ошибка. Нельзя стебель засыпать у огурца, даже если там есть пупырышки-корешки. Как в стаканчике огурчик рос, так же и высаживаем, — подчеркивает агроном.
После высадки огурцы обильно поливаем.
На каком расстоянии сажать огурцы в теплице
Очень часто у огурцов развивается корневая гниль.
— Я рекомендовала бы использовать препарат триходермин. Его можно купить в виде порошка, зерна. Возбудителей корневой гнили достаточно много в почве, а полив триходермином рассаду после посадки, вы обезопасите ее на 90%, — отмечает Людмила Шубина.
Дачники обычно сажают огурцы очень часто, экономя место в теплице.
— Нужно высаживать огурцы из расчета 2–3 растения на квадратный метр. Если чаще сажать, то в начале будет хорошо расти, а потом огурец зарастает, получаются джунгли и очень скудное плодоношение. Растение огурца любит волю, чтобы листочки все проветривались. Тогда хорошо оно будет себя чувствовать и плодоносить. На среднестатистическую семью 10 саженцев огурцов вполне достаточно и на еду, и в последующем на засолку.
Выращивание огурцов в открытом грунте
Для этого обычно готовят высокую навозную грядку. В ней делаются лунки, в которые засыпается грунт с необходимыми подкормками и перегноем.
— Навоз начинает греться, и огурец растет очень бодро. Получается такое естественное биотопливо, — отмечает Людмила Шубина. — Известно, что огурец даже в +14 градусов уже страдает, а такая грядка переохлаждения не допускает.
Возможна высадка и просто в землю. Но не забываем о тщательной перекопке, перегное и подкормках. В сибирских регионах так можно сажать только после 5 июня, а лучше после 10 июня, когда минет угроза возвратных заморозков. В более западных и южных областях можно сделать это уже в конце мая.
Если рассада переросла и на ней уже есть огурцы
Идеально высаживать рассаду огурцов в возрасте 30 дней, но часто дачники пропускают этот срок.
— Главное — снять все огурчики, которые образовались уже на рассаде. Это даст старт росту огурца на постоянном месте. Не жадничайте, не давайте первым огурцам расти, иначе ваше растение будет отставать в росте и развитии, — советует Людмила Шубина.
Какие сорта огурцов выбрать сибирякам
В Новосибирской области лучше отдать предпочтение сортам, наиболее устойчивым к перепадам температур, а также раннеспелым. Если вы собираетесь выращивать огурцы в теплице, то стоит обратить внимание на самоопыляемые гибриды: «эколь», «Герман», «капра», «доломит», «профи». Раннеспелые гибриды: «Маша», «Мария», «Адам», «зозуля». Для открытого грунта используем пчелоопыляемые гибриды, где на растениях есть и мужские, и женские цветы. Они менее прихотливы.
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