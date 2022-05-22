Делаем идеальные грядки под огурцы: правила высаживания в теплицу и открытый грунт — чем подкормить растения

После высадки огурцы обильно поливаем.

На каком расстоянии сажать огурцы в теплице

Очень часто у огурцов развивается корневая гниль.

— Я рекомендовала бы использовать препарат триходермин. Его можно купить в виде порошка, зерна. Возбудителей корневой гнили достаточно много в почве, а полив триходермином рассаду после посадки, вы обезопасите ее на 90%, — отмечает Людмила Шубина.

Дачники обычно сажают огурцы очень часто, экономя место в теплице.

— Нужно высаживать огурцы из расчета 2–3 растения на квадратный метр. Если чаще сажать, то в начале будет хорошо расти, а потом огурец зарастает, получаются джунгли и очень скудное плодоношение. Растение огурца любит волю, чтобы листочки все проветривались. Тогда хорошо оно будет себя чувствовать и плодоносить. На среднестатистическую семью 10 саженцев огурцов вполне достаточно и на еду, и в последующем на засолку.