Град и заморозки до -2 градусов грозят оставить дачников без урожая — простые способы, как спасти огород

В Новосибирской области с 3 по 5 июня ночью ожидаются заморозки, возможен и град, который уже прошел в городе 1 июня.



— Самым холодным будет 4 июня. К нам смещается с севера и северо-запада холодная воздушная масса. Осадки постепенно прекратятся с ростом атмосферного давления. С 3 по 5 июня ночью могут быть заморозки до -2 градусов. Днем будет достаточно холодно, ожидаем, что солнца в эти дни будет мало. Слоистая облачность над нами, поэтому прогрева существенного не будет, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.