Град и заморозки до -2 градусов грозят оставить дачников без урожая — простые способы, как спасти огород
Срочно достаем баклажки и ветошь
В Новосибирскую область вместе со спасительными для урожая проливными дождями пришел холод. А вместе с ним и новая угроза — заморозки и град. Они способны легко лишить урожая дачников, поэтому нужно срочно принимать меры и утеплять растения. Как — объясняем вместе с агрономом.
Как долго задержатся заморозки
В Новосибирской области с 3 по 5 июня ночью ожидаются заморозки, возможен и град, который уже прошел в городе 1 июня.
— Самым холодным будет 4 июня. К нам смещается с севера и северо-запада холодная воздушная масса. Осадки постепенно прекратятся с ростом атмосферного давления. С 3 по 5 июня ночью могут быть заморозки до -2 градусов. Днем будет достаточно холодно, ожидаем, что солнца в эти дни будет мало. Слоистая облачность над нами, поэтому прогрева существенного не будет, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
После 6 июня в регион должно уже возвращаться тепло.
— В этом году очень рано зацвела калина — это биологический индикатор, что заморозков не будет, которому многие поверили. Мое личное мнение, что сильных заморозков не будет, но это не значит, что не нужно защищать огород, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Я всегда предупреждала, что до 10 июня у нас сохраняется угроза возвратных заморозков. Это никакая не внезапная беда. Это обычное сибирское дело.
Как спасти огород
Сейчас нужно срочно вооружаться всеми возможными и невозможными способами укрытия теплолюбивых культур — огурцов, помидоров, баклажанов, кабачков, в общем, всего, что вы уже опрометчиво высадили в открытый грунт. Для них температуры ниже нуля губительны. Вы можете остаться совсем без урожая — с грядками почерневших растений.
— Самый простой способ — это использование пятилитровых баклажек. Создаем микротеплицы. Растения сейчас еще не такие большие, поэтому поместятся в них, — объясняет агроном. — Срезаем дно у баклажки, втыкаем в землю, накрывая растение, и по бокам присыпаем, чтобы ее ветром не сдувало. Если вдруг жарко, то днем пробку откручиваем. А на ночь закручиваем.
Если у вас такого большого количества баклажек нет, то есть очень простой способ защитить растения — ветошь, любые старые тряпки. Или можно купить дорогой очень плотный укрывной материал, который набрасываем на дуги.
— Если у вас есть только пленка, то на нее тоже нужно набросить ветошь. Никаких железных ведер! Можно, если других вариантов нет, использовать для накрытия только пластиковые ведра, — подчеркнула Людмила Шубина. — Нетканый укрывной материал бесполезен.
Если у вас уже взошел картофель, то нужно его очень высоко окучить, полностью засыпав куст землей.
— Для картошки в этом только польза. Не померзнет она так и потом спокойно прорастет, — напоминает агроном. — Для ягодных культур такие заморозки — это действительно большая беда. Большие плантации земляники навряд ли можно укрыть, а небольшие грядки можно также спасти с помощью ветоши.
Агроном не советует использовать мульчу или лапник — они малоэффективны:
— Очень часто после морозов дачники хватаются за голову и говорят: «У нас долгоносик. Середка у цветов почернела». Это не долгоносик, это первый признак того, что замерзли пыльники — самое уязвимое место цветка. Если они почернели, то будет серьезный недобор ягод. На больших плантациях обычно устраивают очень плотные дымовые завесы, которые повышают температуру на 1–2 градуса. Но дачникам делать это не следует из-за опасности пожара.
Любой из способов спасения растений от холода поможет сохранить их и от града. И бутылки, и ветошь не дадут побить и иссечь молодые листья.
Кому не страшны заморозки
Если вы уже высадили капусту, то ее спасать не нужно.
СЮЖЕТ
— Капуста — холодостойкая культура. Она выдерживает понижение температуры до -4 градусов, — объяснила Людмила Шубина. — Не страшны уже такие заморозки для плодовых деревьев, потому что цветение уже прошло и завязалось много плодов и много яблок, груш, сливы.
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