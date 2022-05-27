Сами не насеются: как вырастить эффектные дельфиниумы — лучшие сорта и правила выращивания
Если запустить эти цветы, то они быстро потеряют свою привлекательность
Дельфиниум — настоящее украшение любого сада. Множество цветков голубого, фиолетового, синего цвета, собранных в пирамидальные соцветия, всегда вызывают восторг. Многие дачники рассчитывают, что цветы будут радовать их постоянно, так как дельфиниум дает много семян, усеивающих всю землю вокруг. Но это большое заблуждение. Кристина Хрустова, химик и блогер-цветовод, объясняет, как вырастить эти эффектные цветы. Далее от первого лица.
Выбираем сорта дельфиниумов
Сейчас известно уже около 400 видов дельфиниумов. Есть однолетние, а есть и многолетние виды. Их высота колеблется от 40 сантиметров до 2 метров. Самые привлекательные — гибридные дельфиниумы, полученные путем скрещивания, наиболее известными представителями которых являются новозеландские.
Новозеландские гибриды отличаются высокой морозостойкостью, неприхотливостью и долгим сроком цветения. Некоторые привлекательные сорта:
- New Mill F1 Royal Aspirations высотой 180 см отличается королевским синим окрасом соцветий;
- New Mill F1 Dusky Maiden — махровый розовый дельфиниум с черно-коричневой серединкой, высота 160 см;
- New Mill F1 Sunny Skies дает пирамиды небесно-голубого окраса;
- New Mill F1 Green Twist обладает махровыми бледно-кремовыми цветками с зеленоватыми глазками;
- New Mill F1 Blushing Brides высотой 180 см, пирамиды с махровыми цветками тутового розового окраса;
- New Mill F1 Cobalt Dreams — кобальтово-синие махровые цветы этого сорта создают яркий акцент в цветнике.
Помимо зарубежной селекции, есть еще и русская селекция дельфиниумов от оригинатора А. Г. Маркова и Н. Н. Милютина. Некоторые сорта: «Елизавета Маркова», «Гора Эльбрус», «Русский Богатырь», «Оригинатор Марков», «Дочь зимы».
Как выращивать
Дельфиниумы предпочитают открытые солнечные участки с хорошо дренированной, рыхлой и питательной почвой. Для успешного развития растение достаточно пару раз за сезон подкормить комплексным удобрением: весной, перед началом цветения, и в июне/июле в конце цветения после срезки. Некоторые сорта способны зацвести повторно после обрезки, но цветение уже будет не настолько эффектное.
Иногда дельфиниум может подвергнуться нападению мучнистой росы. Пораженные листья в таком случае убирают, а растение обрабатывают фунгицидом. Но всегда лучше не лечение, а профилактика. Так что желательно делать пару раз за сезон профилактические обработки от болезней и вредителей.
Почему не стоит рассчитывать на самосев
Дельфиниум дает очень много самосева, но не стоит сильно радоваться новым растениям, полученным таким образом. Стоит не забывать, что все эффектные дельфиниумы — гибриды первого поколения, и семена, собранные с таких растений, маловероятно что дадут растения с такими же сортопризнаками. Такие растения можно размножать только делением корня, вегетативным способом либо микроклональным размножением. Последний способ требует специального оборудования и особых навыков.
Выращивание дельфиниума из семян
Можно купить качественные семена и вырастить хорошие саженцы из семян. Главное, чтобы поставщик хранил семена правильно в холодильнике.
Посев семян начинается с середины февраля. Его нужно делать поверхностно в стерильную емкость, пролитую фунгицидом. Посевы накрывают пленкой или крышкой и ставят в холодильник на две недели. Изредка необходимо проверять посевы на наличие влаги, обычно её хватает внести однократно с посевом.
После стратификации, а именно так называется процедура охлаждения семян в холодильнике, емкость с посевами выставляют на светлое умеренно теплое место (около +20 градусов). Некоторые семена прорастут еще в холодильнике, а некоторые — с наступлением тепла.
Весной, когда минует угроза заморозков, рассаду дельфиниумов высаживают в грунт, оберегая от ярких лучей солнца и слизней.
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