Сами не насеются: как вырастить эффектные дельфиниумы — лучшие сорта и правила выращивания

Как выращивать

Дельфиниумы предпочитают открытые солнечные участки с хорошо дренированной, рыхлой и питательной почвой. Для успешного развития растение достаточно пару раз за сезон подкормить комплексным удобрением: весной, перед началом цветения, и в июне/июле в конце цветения после срезки. Некоторые сорта способны зацвести повторно после обрезки, но цветение уже будет не настолько эффектное.



Иногда дельфиниум может подвергнуться нападению мучнистой росы. Пораженные листья в таком случае убирают, а растение обрабатывают фунгицидом. Но всегда лучше не лечение, а профилактика. Так что желательно делать пару раз за сезон профилактические обработки от болезней и вредителей.