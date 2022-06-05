Вырастут и в тени: что посадить на даче на участках без света — внушительный список

Любой дачник старается использовать имеющуюся у него землю по максимуму. Но участок не может быть равномерно освещен, поэтому возникают места, где не вырастить светолюбивые культуры. Рассказываем, что можно посадить в тени и даже собрать хороший урожай.



Сажать в тени помидоры, перцы, баклажаны или другие овощи нельзя — вы не получите хорошего урожая.

