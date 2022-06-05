Вырастут и в тени: что посадить на даче на участках без света — внушительный список
Вариантов намного больше, чем вам кажется на первый взгляд
Любой дачник старается использовать имеющуюся у него землю по максимуму. Но участок не может быть равномерно освещен, поэтому возникают места, где не вырастить светолюбивые культуры. Рассказываем, что можно посадить в тени и даже собрать хороший урожай.
Сажать в тени помидоры, перцы, баклажаны или другие овощи нельзя — вы не получите хорошего урожая.
— Все овощные культуры любят солнце, оно им очень необходимо. Но, например, к тени спокойно относятся некоторые листовые культуры, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В тени можно посеять щавель, лук-батун, петрушку, укроп, шпинат, сельдерей.
Сельдерей, шпинат, салат
Сельдерей листовой можно посадить в легкой тени. Салат всех видов чувствует себя комфортно в затемненных участках.
— Шпинат не любит прямых солнечных лучей, поэтому под него можно выбирать затемненное место на огороде, — советует Людмила Шубина. — Шпинат спокойно растет и при довольно низких температурах в
В легкой тени можно вырастить редис и репу. Прекрасно в тени себя чувствует ревень.
Петрушка, укроп и щавель
Петрушку, укроп и щавель выращивать несложно даже в тени.
— Но нужно понимать, что петрушка и укроп будут не такими пышными, как если бы они росли на солнце, — отмечает агроном. — Щавель не любит прямых солнечных лучей, поэтому легко растет в тени. Это крайне неприхотливая культура.
Главное — не забывайте в жаркую погоду вечером поливать их, так как если в зной они окажутся под палящими лучами, то легко могут пожелтеть.
Жимолость, красная и черная смородина
В основном всем ягодным культурам требуется много солнца, но есть те, кто и в природе растет в тени и подлеске.
— У нас в пойме рек Томь, Иня можно найти жимолость. Это культура, которая формировалась в подлеске, — объяснила Людмила Шубина. — Жимолость может расти в тени, и, по моим наблюдениям, она в этом случае более богата урожаем, чем на солнцепеке.
Черная смородина, которая растет в тени, будет, конечно, не такая сладкая, но урожай сможет принести хороший, как и красная смородина. Крыжовник также можно выращивать в легкой тени. Такие лесные культуры, как черника и голубика, тоже не особо любят слишком освещенные места.
Декоративные растения
Многие представители декоративных растений достаточно теневыносливые. Среди них самые популярные — хоста, гортензия, анютины глазки, ландыши, ирисы. Они достаточно легко обходятся без постоянного яркого солнечного света.
— Все барбарисы хорошо переносят тень и очень привлекательно смотрятся на участке, — отметила Людмила Шубина.
Также стоит подумать о высаживании лилий на затененных участках, но совсем темное место для них не подойдет.
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