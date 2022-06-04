«Щедро поливаем и прикрываем лопухом»: высаживаем правильно
капусту — как получить крепкие и большие кочаны
Капуста очень требовательна к азоту и магнию
В начале июня многие дачники высаживают рассаду капусты поздних сортов. Осенью она пойдет в основном на квашение и хранение. Но чтобы получить крепкий кочан, нужно постараться. Вместе с агрономом объясняем, как правильно посадить капусту, почему для нее так важны магний и влага.
Капуста не боится заморозков, но очень требовательна к солнцу и хорошему поливу, поэтому в первую очередь нужно следить за осадками.
— Капуста — холодостойкая культура, и можно смело высаживать в открытый грунт уже поздние сорта. Кто сейчас будет сажать ранние сорта, тот получит капусту на стол в августе. Среди них стоит обратить внимание на «июньскую», «грибовскую», из иностранной селекции — на «монализу», «кевин», «реактор». Большинство гибридов иностранной селекции не лопаются, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Поздние сорта убирают в конце сентября и даже в начале октября, чтобы слегка ее пришибло морозом.
— Отечественной селекции великолепные сорта для квашения — «белорусская», «московская поздняя», «мегатон». На хранение рекомендовала бы «леннокс» — у него очень некрупные и плотные головки, — отметила агроном.
Как и куда высаживать капусту
Капуста — это листовая культура, которой требуется почва, хорошо обогащенная перегноем или компостом.
— Капуста любит удобренную землю. Для завязывания кочанов очень важен магний. И он содержится в достаточном количестве в хороших удобренных почвах, — отметила Людмила Шубина. — Капуста не растет на кислых почвах. Для раскисления используются известь-пушонка и доломитовая мука.
Поздние сорта развивают огромную биомассу. Кочаны могут достигать
— Чем чаще мы посадим капусту, тем меньше будут в итоге кочаны. Волю нужно давать поздним сортам, — подчеркнула агроном. — Капуста не любит затененные места. Как правило, дачники считают, что ее можно посадить по остаточному принципу — где пришлось. Но капуста любит свет, иначе вилки будут рыхлые, с горчинкой, качество кочанов будет низкое.
Подкормка и полив
В каждую лунку помимо перегноя нужно обязательно вносить минеральные удобрения. Листовая культура очень требовательна к азоту.
С перегноем (минимум четверть ведра) нужно смешать по чайной ложке без горки мочевины и суперфосфата двойного и четверть чайной ложки сернокислого калия. Всё это высыпаем в лунку.
— Затем высаживаем капусту и тут же поливаем. Щедро поливаем. На следующий день лунку нужно замульчировать — делаем сухой полив, — советует Людмила Шубина.
Капусту первые десять дней нужно хорошо поливать, чтобы она прижилась. Минимум раз в три дня. Если почва песчаная или торфянистая и влага быстро уходит, то нужно проводить полив каждый день.
При засухе и суховеях, а также вероятном граде стоит позаботиться о сохранности молодых саженцев капусты. Накрыть их можно каким-то широким листом, например от лопуха.
— Нужно исключить иссушение листьев — прямые солнечные лучи могут им навредить, пока растение не укоренится. Прикрываем наши посадки лопухом, — напоминает агроном.
Боремся с вредителями
СЮЖЕТ
Капуста — культура очень привлекательная для крестоцветной блошки, которая появляется даже на небольшой рассаде.
— Ее можно легко отпугнуть очень безопасным и простым методом — смесью табачной пыли с древесной золой. Пропорция — 50% на 50%. Распылите смесь над растениями, — объяснила Людмила Шубина.
Через недели две после высадки можно заметить лёт бабочки-белянки (ее еще называют капустницей). Нужно внимательно следить за этим. В борьбе с ней помогут безопасные для растений и человека «Битоксибациллин» и «Лепидоцид» — ими можно несколько раз обработать капусту.
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