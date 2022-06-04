«Щедро поливаем и прикрываем лопухом»: высаживаем правильно капусту — как получить крепкие и большие кочаны

В начале июня многие дачники высаживают рассаду капусты поздних сортов. Осенью она пойдет в основном на квашение и хранение. Но чтобы получить крепкий кочан, нужно постараться. Вместе с агрономом объясняем, как правильно посадить капусту, почему для нее так важны магний и влага.

Капуста не боится заморозков, но очень требовательна к солнцу и хорошему поливу, поэтому в первую очередь нужно следить за осадками.