«Урожая не будет, если земля кислая»: делаем почву плодородной и рыхлой — простые и дешевые способы
Объясняем, как определить, что участок нужно срочно раскислять
Многие дачники сталкиваются с тем, что земля становится кислой, жесткой и неплодородной. Это значит, что потери в урожае будут колоссальными. Вместе с агрономом разбираемся, как сделать почву нейтральной и мягкой простыми, дешевыми и экологичными способами.
Что такое кислая почва
Если говорить максимально простым языком, то кислотность почвы зависит от количества ионов водорода, а также наличия алюминия. При этом в кислых почвах наблюдается недостаток магния. Многие растения не способны нормально развиваться на кислых почвах, особенно это касается всеми любимых овощных и ягодных культур.
Кислотность определяется показателем pH — pondus Hydrogenii: он обозначает активность ионов водорода в образце. При цифре 7 — почва нейтральная, выше — щелочная. При pH 5 — среднекислая, от 4 до 4,5 — кислая, показатели ниже — чрезмерно кислая.
Как определить, что почва кислая
Если ваши овощи и деревья перестали нормально расти и вянут — это повод проверить кислотность почвы. Есть несколько методов, самый точный из которых — лабораторный. Берутся образцы земли, и проводится анализ.
— pH должна быть в пределах 7 — это комфортный показатель для растений, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Также вам могут помочь рН-метры и тесты-индикаторы, которые можно приобрести даже в садовых магазинах.
Из внешних признаков на кислотность указывает и белесый оттенок земли. Из растений осот, одуванчики и пырей не любят кислую почву, чего не скажешь о мокрице.
— Если хвощ и конский щавель растут хорошо на участке, то это достаточно точные признаки кислой почвы, — отмечает агроном.
Проверка уксусом и листьями черной смородины
Кислотность почвы можно определить простым экспериментом с помощью уксуса. Для этого вам потребуются земля, столовый уксус и сода. Смешайте грунт с уксусом: если он щелочной, то есть не кислый, земля начнет шипеть и пузыриться.
Если ничего не произошло, то нужно провести вторую часть проверки. Берем новую порцию земли, добавляем воду и соду. Если в этом случае будет шипение и пузырение, то почва кислая. Если же оба опыта не привели к химической реакции, скорее всего, земля на участке нейтральная.
Некоторые садоводы любят еще более эффектный эксперимент — проверку листьями черной смородины. Несколько листочков заливаете стаканом кипятка, охлаждаете до комнатной температуры. Добавьте после этого в раствор немного земли. Если он стал красным — почва чрезмерно кислая, розовым — среднекислая, зеленым — нейтральная, а синим — щелочная.
Как раскислить почву на огороде
Совсем кислые почвы раскисляют известью-пушонкой. На одну сотку перед посадкой нужно разбросать 10 килограмм. Обычно такую процедуру проводят раз в 2–3 года.
— Если почва среднекислая или слегка кислая, то лучше использовать доломитовую муку при посадке. Достаточно в одну лунку под растения одной столовой ложки, — объяснила Людмила Шубина.
Также вам поможет зола. В среднем вносят по 1–1,5 килограмма на квадратный метр. Она будет также дополнительным источником фосфора и калия. Сидеральные удобрения также прекрасно раскисляют почву.
Что можно вырастить на кислой почве
Некоторые культуры любят, чтобы почва была кислой. К таким растениям можно отнести голубику, чернику, клюкву, бруснику.
— Эти ягоды растут именно на кислых почвах. Среди цветов можно выделить гортензию, которую нужно время от времени подкислять марганцовокислым калием, — отметила Людмила Шубина.
Можно ли размягчать огород опилками
Земля должна быть не только нейтральной, но и рыхлой и мягкой. Поэтому перед многими дачниками встает вопрос — как разрыхлить грунт.
Есть несколько способов. Чаще всего дачники используют опилки, но при неумелом применении всё заканчивается большой бедой и колоссальной потерей урожая.
— В чистом виде опилки категорически запрещено вносить в грунт, — подчеркивает Людмила Шубина. — Опилки можно использовать, только пропуская их через компостную кучу. Это рыхлящий материал. Но они должны быть лежалыми, лучше всего перепревшими в течение 3–4 лет.
Опилки бывают разные: хвойные, лиственные и с синтетическими добавками. Последние категорически нельзя использовать.
— Опилки состоят из клетчатки и содержат небольшое количество фосфора, кальция, калия и других естественных для растений веществ, — перечисляет специалист. — Клетчатка, попадая в почву начинает очень активно забирать ценный для растений азот — опилкам он нужен для процесса гниения. В итоге если человек внесет их как рыхлящее вещество в грядку, то может нанести вред: почву разрыхлит, но растения посадит на голодный паек.
Внесение опилок требует больших доз мочевины. Дачники часто посыпают дорожки опилками, чтобы по грязи не ходить, но сверху их тоже нужно обязательно посыпать мочевиной.
— Чтобы опилки быстрее перепрели, нужна мочевина. Но она будет использоваться и растениями. А значит плоды впоследствии будут с избытком нитратов, а это очень нехорошо, — напоминает агроном. — Поэтому использование опилок рекомендую только через компостную кучу. Желательно брать опилки лиственничных пород. Слой травы, слой опилок, немного почвы, добавляем дождевых червей и мочевину. На ведро опилок потребуется две столовые ложки мочевины, чтобы они за лето перегорели. Опилки без грамотного применения могут серьезно навредить
Как сделать огород рыхлым без опилок
Опилки — не единственный рыхлящий компонент. Есть более простые и безопасные способы сделать землю мягкой и плодородной.
— Торф — отличный рыхлящий материал. Там есть азот, фосфор и калий, но они в неудобоваримой для растений форме. Земля становится кислой, поэтому нужно вносить сразу и доломитовую муку. Будет очень хорошая рыхлящая масса тогда, — объяснила агроном.
Лесная подстилка — тоже хороший рыхлящий субстрат. Но нужно помнить, что в листе также очень много клетчатки. Если ее использовать, то не забудьте добавить мочевину, перегной или куриный помет, дождевых червей, которые очень активно перерабатывают органику.
Один из самых эффективных и дешевых способов и разрыхлить землю, и раскислить ее, и сделать плодородной — высадить сидеральные культуры, то есть использовать зеленые удобрения. Подробнее мы рассказывали о них здесь. Такой способ не потребует внесения дополнительных удобрений, но требует терпения.
— В сидератах — клетчатка в допустимых объемах, они не требуют внесения лошадиных доз минеральных удобрений, а сами являются хорошим органическим удобрением. Применяя их, можно получать экологически чистую продукцию. И в то же время повысить количество гумуса в почве, — отметила Людмила Шубина.
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