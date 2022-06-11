«Урожая не будет, если земля кислая»: делаем почву плодородной и рыхлой — простые и дешевые способы

Многие дачники сталкиваются с тем, что земля становится кислой, жесткой и неплодородной. Это значит, что потери в урожае будут колоссальными. Вместе с агрономом разбираемся, как сделать почву нейтральной и мягкой простыми, дешевыми и экологичными способами.



Что такое кислая почва

Если говорить максимально простым языком, то кислотность почвы зависит от количества ионов водорода, а также наличия алюминия. При этом в кислых почвах наблюдается недостаток магния. Многие растения не способны нормально развиваться на кислых почвах, особенно это касается всеми любимых овощных и ягодных культур.