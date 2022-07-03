Уйди, полосатый! 6 эффективных способов избавиться от колорадского жука — есть и совсем копеечные
Убить вредителя можно его же собственным ядом — агроном рассказала, как это сделать
Самый главный враг картошки — колорадский жук. Полосатое насекомое — настоящее наказание для любого дачника: оно способно за короткий срок уничтожить все ваши труды. С каждым годом в Сибири колорадского жука становится всё больше и больше. Производители химии стараются придумать новые препараты, но насекомое быстро приспосабливаются. Разбираемся в самых эффективных, дешевых и простых способах борьбы.
Колорадский жук в Сибири
Вредитель прекрасно приспособился к нашему климату, и морозы никак не влияют на его популяцию. В Сибири он появился еще в прошлом веке, но активно расселился примерно 15–20 лет назад.
— Мы начали массово завозить картофель из Европы, а не только из Белоруссии и с Украины. В
Самка колорадского жука зимует в почве и при сильном понижении температуры просто уходит вглубь. При этом вредитель любит не только картофель: как только он расправится с ним, то спокойно перейдет на баклажаны. Колорадский жук питается всей надземной вегетативной частью растений, оставляя от них только остов. Методы борьбы с ним можно разделить на агротехнические, химические, биологические и смешанные.
Агротехнические способы
Это не самые эффективные, но очень распространенные способы. Первый предполагает создание канав и желобов в картошке под резким углом. Наклон должен быть не менее 45 градусов, тогда насекомое не может его преодолеть и скатывается вниз. Канава превращается в своеобразную ловушку для жука, но лишь на время. Подрастая, жук становится способным летать. Такой способ малоэффективен, но временно его можно применить.
Вредителя могут отпугнуть другие растения, например чеснок и бархатцы. Их нужно посадить среди картофеля.
— Таким образом вы сможете отвлечь его на какое-то время, но это временное отпугивание: со временем он всё же почует запах картофеля, — объясняет Людмила Шубина. — Это серьезный вредитель, которого победить можно, к сожалению, только химией или серьезными биологическими препаратами.
Птицы и другие животные в борьбе с колорадским жуком вам не помощники: вредитель накапливает в себе ядовитые вещества, которые добывает из пасленовых, поэтому для многих просто несъедобен. Колорадского жука способны клевать разве что цесарки, фазаны и серые куропатки.
Дачники часто собирают жука вручную. Способ очень простой и беззатратный, но требует не только много времени, но и ответственного, методичного подхода. Собирать его нужно каждый день с 10 часов утра, когда жук наиболее активен. Правда, при таком частом притаптывании картофель даст небольшой урожай.
— Когда мы ходим по нему, то наступаем на околокустовое пространство. А картофель любит рыхлую почву, и мы заведомо повышаем плотность почвы и уменьшаем урожайность, — говорит эксперт. — Если собирать жука каждый день, то нужно делать какие-то технологические проходы: дощечки, тротуарчики подстилать.
На одной сотке собрать вручную жука вполне возможно, если в распоряжении есть много времени, а вот с большими площадями такой метод не пройдет.
Химические методы борьбы
В ситуации с колорадским жуком сложно будет обойтись без пестицидов. Чаще всего ими обрабатывают семенной материал. Обычно это препараты с действующими веществами имидаклоприд и пенцикурон. Они проникают в зеленую массу растения, делая его ядовитым для жука. До сих пор их применение вызывает споры, а сейчас, в разгар дачного сезона, его уже не используешь.
Часто дачники используют ядовитые приманки. Они нарезают очистки картофеля и вымачивают их в пестицидах, затем разбрасывают по полю. Метод хоть и действенный, но очень опасный для всех остальных животных, птиц и полезных насекомых, поэтому лучше его совсем не использовать.
Самый эффективный способ использования пестицидов — обработка зеленой массы картофеля. Но вещества эти смертельны для человека и животных, проводите обработку очень аккуратно: разводите раствор строго по инструкции и используйте защитный костюм.
— Ни в коем случае не допускайте попадания препарата на открытые участки кожи. Сразу же нужно его смыть, — напоминает агроном. — Как только жук отложил яйца и появились личинки, приступайте к обработке. Нужно повторить опрыскивание 2–3 раза за сезон.
Обработку проводить следует в безветренную погоду, когда нет дождя, домашних животных закройте в доме. Трогать растения после обработки строго запрещено. Главное в борьбе с вредителями с использованием химикатов — всегда идти до конца и протравливать всё методично и не ленясь.
Но колорадский жук быстро вырабатывает устойчивость к химикатам, и с каждым годом бороться с ним всё сложнее.
— Если мы ведем протравливание в этом сезоне, то нужно добиться, чтобы все до единого жуки этим летом были уничтожены. Если остается хоть один или два жука, то они в себе выработают устойчивость — придется усиливать действие. Таким образом мы сами воспитываем монстров, — предупреждает агроном.
Биологические методы борьбы
Сейчас активно применяются биологические препараты, которые более безопасны для окружающих, но они требуют собранности. В их основе бактерии, чаще всего Bacillus thuringiensis.
— Чтобы препараты сработали эффективно, нужно обязательно учитывать фазу развития личинок. Они хорошо справляются с личинками очень малого возраста — когда те только родились и размером со спичечную головку, — отметила агроном.
С более крупными личинками биологические препараты не справятся.
Убить жука его же ядом
Людмила Шубина предлагает попробовать необычный способ борьбы с оставшимися на растении особями после того, как вы собрали горстку колорадских жуков с куста.
— У меня была рабочая гипотеза, которую я подтвердила опытным путем — видела, что несколько агрономов из других стран использовали этот способ. Нужно замочить мертвых жуков в воде и сделать настойку. Весь яд, который в них содержится, выйдет, — объяснила агроном. — Такая вонь стоит, когда они забродят, но это нам только на руку. Процеживаем полученный настой, добавляем в опрыскиватель и обрабатываем кусты. Сам по себе жук является ядом для самого себя.
Генно-модифицированная картошка
Стоит сказать, что наука не стоит на месте и ученые уже создали сорта картофеля, которые не привлекают колорадского жука. У них нет определенного запаха, и вредитель просто игнорирует растение, думая, что это не его еда. Это генно-модифицированные (трансгенные) сорта — большинство чипсов производится именно из такого картофеля.
— Таких семян много у фирмы «Монсанто», есть и российские разработки. Но обычному дачнику я бы не советовала сажать такую картошку, тем более семена добыть непросто, они очень дорогие, — отметила агроном. — До конца ГМО-продукция не изучена. Какая плата будет за такие эксперименты? Эта тематика очень серьезно обсуждается экологами и другими специалистами.
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