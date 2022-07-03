Уйди, полосатый! 6 эффективных способов избавиться от колорадского жука — есть и совсем копеечные

Дачники часто собирают жука вручную. Способ очень простой и беззатратный, но требует не только много времени, но и ответственного, методичного подхода. Собирать его нужно каждый день с 10 часов утра, когда жук наиболее активен. Правда, при таком частом притаптывании картофель даст небольшой урожай.

— Когда мы ходим по нему, то наступаем на околокустовое пространство. А картофель любит рыхлую почву, и мы заведомо повышаем плотность почвы и уменьшаем урожайность, — говорит эксперт. — Если собирать жука каждый день, то нужно делать какие-то технологические проходы: дощечки, тротуарчики подстилать.