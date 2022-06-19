Тяпку в руки и вперед: зачем окучивать картошку и как делать это правильно (есть необычный инструмент)
Когда лучше всего проводить окучивание и как это поможет получить лучший урожай
Картошка — один из самых главных корнеплодов, которые выращивают почти все дачники, имеющие огород. Несмотря на простоту выращивания, эта культура требует особого ухода — не только прополки, но и окучивания. Разбираемся, зачем и как правильно это делать.
Зачем и как окучивать картошку
Сначала нужно прополоть картошку и подрыхлить кусты, и уже в конце июня, когда высота кустов достигнет около 20 сантиметров, можно брать в руки тяпку. Лучше всего заниматься этим вечером и выбирать пасмурные дни: в жару под палящим солнцем окучивать картошку запрещено.
— Картофель любит рыхлую почву. В плотных слоях она плохо растет. Окучивание проводится, чтобы в гнезде получилась вкусная картошка, чтобы она хорошо завязалась, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Окучивать картошку просто: вокруг кустика нужно нагрести холмик высотой 10–20 сантиметров — получится своеобразный гребень.
— Что использовать — зависит от размера участка. Если это несколько соток на даче, то проще не заморачиваться и сделать это тяпкой, — советует Людмила Шубина. — Не боги горшки обжигают, поэтому всё получится, если стараться. Ничего сверхсложного в окучивании нет, требуются только терпение и труд.
Опытные дачники советуют не останавливаться вокруг одного куста, а сначала пройтись по рядкам с одной стороны, а затем с другой — это сэкономит вам время и силы. За лето картошку окучивают минимум два раза: первый в июне, второй — примерно через три недели после первого. Но с каждым окучиванием картошке становится только лучше, поэтому если вы сделаете это в третий и четвертый раз, то она будет чувствовать себя только лучше.
Как окучивать картошку окучником и мотоблоком
Окучник — это специальное приспособление, которое чаще всего цепляют или на мотоблок, или на небольшой трактор. Техника идет между рядами, а за ней окучник раздвигает землю.
— Если это большое поле, то мы запускаем маленький трактор с окучником, и он идет по ряду, с двух сторон присыпает картошку, — объясняет Людмила Шубина. — И если какие-то кусты попали полностью под землю, то ничего страшного — они потом спокойно вылазят, отрастают и дают хороший урожай.
Ничего сложного в окучивании картофеля мотоблоком нет, главное, правильно и надежно закрепить все детали. Мотоблок будет идти впереди вас, раздвигая землю, а вы — аккуратно за ним.
Мотокультиватор может быть одно- и двурядным. Второй вариант значительно сэкономит вам время, так как раздвигает землю сразу в обе стороны.
Многие дачники любят использовать ручной окучник. Впереди у приспособления колесо, а ниже крепится сам окучник. Принцип работы такой же, как у окучника на мотоблоке, но усилий от вас потребуется больше. Зато такой инструмент более экологичный — не требует заправки бензином.
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