Тяпку в руки и вперед: зачем окучивать картошку и как делать это правильно (есть необычный инструмент)

Картошка — один из самых главных корнеплодов, которые выращивают почти все дачники, имеющие огород. Несмотря на простоту выращивания, эта культура требует особого ухода — не только прополки, но и окучивания. Разбираемся, зачем и как правильно это делать.

Зачем и как окучивать картошку

Сначала нужно прополоть картошку и подрыхлить кусты, и уже в конце июня, когда высота кустов достигнет около 20 сантиметров, можно брать в руки тяпку. Лучше всего заниматься этим вечером и выбирать пасмурные дни: в жару под палящим солнцем окучивать картошку запрещено.