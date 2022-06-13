Одна ночь, и ваш урожай уничтожен: как избавиться от водяной крысы — самые эффективные методы

Что за зверь такой — водяная или земляная крыса

У грызуна-вредителя, способного легко уничтожить весь ваш урожай всего за одну ночь, много названий. Народные: водяная крыса, земляная крыса, луговая собачка — все неверные. Это полевка! Причем очень большая — около 15–20 сантиметров в длину, крупнее — только ондатра.

Водяная полевка — известный российский сельскохозяйственный вредитель, который наравне с обыкновенным хомяком легко уничтожает посевы и любит промышлять на дачных огородах. Селится она в основном вблизи водоемов, но прекрасно чувствует себя и на просторных лугах. Во время половодья предпочитает переселяться в более сухие места, в основном на богатые пищей огороды дачников.