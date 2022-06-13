Одна ночь, и ваш урожай уничтожен: как избавиться от водяной крысы — самые эффективные методы
Грызун при благоприятных условиях легко может увеличить свою численность в тысячу раз
Вы встали рано утром и обнаружили на огороде хаос и полный разгром? Значит, у вас поселилась водяная крыса, а если точнее — водяная полевка. Это широко известный в России сельский вредитель. Грызун способен уничтожать колоссальные посевные площади и доставлять огромное количество хлопот и слёз дачникам. Особенно тем, кто возделывает землю совсем близко от водоемов. Методы борьбы с водяной крысой очень разные — от гуманных и мягких до достаточно жестоких. Разбираемся, как отвадить вредителя от посадок.
Что за зверь такой — водяная или земляная крыса
У грызуна-вредителя, способного легко уничтожить весь ваш урожай всего за одну ночь, много названий. Народные: водяная крыса, земляная крыса, луговая собачка — все неверные. Это полевка! Причем очень большая — около 15–20 сантиметров в длину, крупнее — только ондатра.
Водяная полевка — известный российский сельскохозяйственный вредитель, который наравне с обыкновенным хомяком легко уничтожает посевы и любит промышлять на дачных огородах. Селится она в основном вблизи водоемов, но прекрасно чувствует себя и на просторных лугах. Во время половодья предпочитает переселяться в более сухие места, в основном на богатые пищей огороды дачников.
В виварии Института систематики и экологии животных СО РАН содержатся эти грызуны. Ученые, изучающие их, объяснили корреспонденту НГС, что водяная полевка способна внушительно менять свою численность всего за один сезон. Если у лесных полевок количество особей при благоприятных условиях может увеличиться в десять раз, то у водяных — в тысячу раз. Из-за этого единого эффективного механизма борьбы с водяной полевкой сейчас не изобретено, хоть методов и множество: грызун прекрасно восстанавливает свою популяцию.
Кстати, луговая собачка обитает только в Северной Америке, поэтому если забыли, что у вас на огороде поселилась именно полевка, то лучше называйте вредителя водяной крысой.
— На дачах очень часто люди в такой чистоте содержат их и в таком порядке, что когда животное приходит, то кроме цветов и плодовых деревьев, есть нечего, — оправдывает поведение водяной крысы Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Обычно численность контролируется естественным образом, но с дач всё чаще стали прогонять коршунов, ястребов, лисиц, поэтому вредители пируют. Лучше всего постараться отпугнуть ее.
Отпугиваем водяную полевку
Грызунов могут отпугнуть резкие запахи. Они не любят, например, чеснок, поэтому можно подсадить его к цветам и плодовым кустарникам. Раздражают полевку полынь, пижма, мята.
— Приборы — ультразвуковые отпугиватели — вызывают сомнение. На рынке много предложений, и они достаточно дорогие. Стоит сначала попробовать другие способы, — отметила агроном.
Внимательно осмотрите участок, и если найдете нору (а не заметить ее очень трудно), то воткните в нее тряпку, смоченную в керосине или ацетоне. Запах домашних животных, таких как кошек или собак, тоже может легко отбить охоту у водяной полевки промышлять у вас в огороде.
— Ядовитые приманки могут навредить другим животным, — напомнила Людмила Шубина. — Поэтому если их и использовать, то очень аккуратно.
Неэффективные методы борьбы
Есть методы, которые работают откровенно плохо. Водяная полевка не зря называется водяной: она прекрасно плавает, поэтому излюбленный метод борьбы дачников с грызунами — воткнуть шланг и залить норы — не работает. Слишком сырые места она тоже не любит, но то, что ее получится так хорошо отпугнуть, — маловероятно.
Поджечь у норы покрышку или разложить репейник — тоже не лучшие идеи. Первая очень пожароопасная и малоэффективная, вторая приведет к тому, что сорняков на огороде прибавится.
— Репейник некоторые дачники раскладывают в надежде затруднить перемещение вредителей, но это так не работает, — отметила агроном.
Жестокие методы борьбы с водяной крысой
Если у вас закончилось терпение и вы готовы пойти на крайние меры, то обычно для ловли водяной полевки используют различные капканы, ловушки с приманками и петли. Очень распространенный способ — ловчие ведра.
— Вкапывают ведро в почву на уровень земли, наливают наполовину воду, и обычно полевка туда ныряет и попадает в такую ловушку. Не самый гуманный способ, но очень эффективный, — объяснила агроном.
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