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Семь кругов сада

Одна ночь, и ваш урожай уничтожен: как избавиться от водяной крысы — самые эффективные методы

Грызун при благоприятных условиях легко может увеличить свою численность в тысячу раз

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Знакомьтесь — это тот, кто легко уничтожит ваш урожай. У водяной полевки есть очень заметный отличительный признак — резцы желто-бурого цвета

Знакомьтесь — это тот, кто легко уничтожит ваш урожай. У водяной полевки есть очень заметный отличительный признак — резцы желто-бурого цвета

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Вы встали рано утром и обнаружили на огороде хаос и полный разгром? Значит, у вас поселилась водяная крыса, а если точнее — водяная полевка. Это широко известный в России сельский вредитель. Грызун способен уничтожать колоссальные посевные площади и доставлять огромное количество хлопот и слёз дачникам. Особенно тем, кто возделывает землю совсем близко от водоемов. Методы борьбы с водяной крысой очень разные — от гуманных и мягких до достаточно жестоких. Разбираемся, как отвадить вредителя от посадок.

Что за зверь такой — водяная или земляная крыса

У грызуна-вредителя, способного легко уничтожить весь ваш урожай всего за одну ночь, много названий. Народные: водяная крыса, земляная крыса, луговая собачка — все неверные. Это полевка! Причем очень большая — около 15–20 сантиметров в длину, крупнее — только ондатра.

Водяная полевка — известный российский сельскохозяйственный вредитель, который наравне с обыкновенным хомяком легко уничтожает посевы и любит промышлять на дачных огородах. Селится она в основном вблизи водоемов, но прекрасно чувствует себя и на просторных лугах. Во время половодья предпочитает переселяться в более сухие места, в основном на богатые пищей огороды дачников.

В виварии Института систематики и экологии животных СО РАН содержатся эти грызуны. Ученые, изучающие их, объяснили корреспонденту НГС, что водяная полевка способна внушительно менять свою численность всего за один сезон. Если у лесных полевок количество особей при благоприятных условиях может увеличиться в десять раз, то у водяных — в тысячу раз. Из-за этого единого эффективного механизма борьбы с водяной полевкой сейчас не изобретено, хоть методов и множество: грызун прекрасно восстанавливает свою популяцию.

Кстати, луговая собачка обитает только в Северной Америке, поэтому если забыли, что у вас на огороде поселилась именно полевка, то лучше называйте вредителя водяной крысой.

— На дачах очень часто люди в такой чистоте содержат их и в таком порядке, что когда животное приходит, то кроме цветов и плодовых деревьев, есть нечего, — оправдывает поведение водяной крысы Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Обычно численность контролируется естественным образом, но с дач всё чаще стали прогонять коршунов, ястребов, лисиц, поэтому вредители пируют. Лучше всего постараться отпугнуть ее.

Отпугиваем водяную полевку

Водяная крыса — это очень большая полевка. В среднем длина ее тела составляет 18–20 сантиметров

Водяная крыса — это очень большая полевка. В среднем длина ее тела составляет 18–20 сантиметров

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Грызунов могут отпугнуть резкие запахи. Они не любят, например, чеснок, поэтому можно подсадить его к цветам и плодовым кустарникам. Раздражают полевку полынь, пижма, мята.

— Приборы — ультразвуковые отпугиватели — вызывают сомнение. На рынке много предложений, и они достаточно дорогие. Стоит сначала попробовать другие способы, — отметила агроном.

Внимательно осмотрите участок, и если найдете нору (а не заметить ее очень трудно), то воткните в нее тряпку, смоченную в керосине или ацетоне. Запах домашних животных, таких как кошек или собак, тоже может легко отбить охоту у водяной полевки промышлять у вас в огороде.

— Ядовитые приманки могут навредить другим животным, — напомнила Людмила Шубина. — Поэтому если их и использовать, то очень аккуратно.

Неэффективные методы борьбы

Есть методы, которые работают откровенно плохо. Водяная полевка не зря называется водяной: она прекрасно плавает, поэтому излюбленный метод борьбы дачников с грызунами — воткнуть шланг и залить норы — не работает. Слишком сырые места она тоже не любит, но то, что ее получится так хорошо отпугнуть, — маловероятно.

Поджечь у норы покрышку или разложить репейник — тоже не лучшие идеи. Первая очень пожароопасная и малоэффективная, вторая приведет к тому, что сорняков на огороде прибавится.

— Репейник некоторые дачники раскладывают в надежде затруднить перемещение вредителей, но это так не работает, — отметила агроном.

Жестокие методы борьбы с водяной крысой

Если у вас закончилось терпение и вы готовы пойти на крайние меры, то обычно для ловли водяной полевки используют различные капканы, ловушки с приманками и петли. Очень распространенный способ — ловчие ведра.

— Вкапывают ведро в почву на уровень земли, наливают наполовину воду, и обычно полевка туда ныряет и попадает в такую ловушку. Не самый гуманный способ, но очень эффективный, — объяснила агроном.

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