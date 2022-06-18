Поливаем огород правильно: как часто нужна вода помидорам, огурцам и капусте — основные правила
Разбираемся, как поливать огород, если впереди дожди, засуха или если вы приезжаете раз в неделю
Влага для растений так же важна, как и солнце. От ее количества напрямую зависит урожай и его вкус, поэтому очень важно правильно поливать свой огород. Разбираемся вместе с агрономом, сколько воды нужно помидорам, огурцам, капусте, картошке и другим культурам.
Что такое продуктивный дождь
Значительная часть полива зависит от влаги, которая поступает естественным путем. Здесь важно определить, насколько продуктивными были дожди.
— Продуктивным дождь считается, когда надпочвенная влага соединяется с почвенной, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Вода должна дойти до влажного подпочвенного слоя. Для корнеобитаемой среды именно такие условия необходимы для развития.
Проверить глубину увлажнения достаточно просто, если подкопать свободное место на огороде.
— Я считаю, что если осадки идут нормально в течение нескольких дней, то многие культуры поливать не нужно. Но при засухе огороду будет тяжело, как и при небольших кратковременных дождиках. У нас в Новосибирской области, например, в июне не было ни одного продуктивного дождя, — сетует агроном.
Как поливать огород
Растения в открытом грунте нуждаются в меньшем поливе, чем в теплице.
— Перцы, баклажаны, помидоры лучше поливать раз в неделю, не чаще. При засухе обязательно поливаем все корнеплоды: морковь, свеклу, картофель, — перечислила специалист. — У плодово-ягодных культур мощная корневая система, уходящая на 1,5–2 метра вглубь.
Под каждый куст и дерево необходимо два-три ведра воды, в зависимости от погоды — один раз в две-три недели. Но из-за избытка влаги ягода может быть не такой сладкой, не переборщите.
Очень многое зависит от почвы. Она бывает разная: песчаная, торфянистая, суглинистая. В первой влага уходит быстрее, поэтому придется увеличить полив всех культур до двух и даже до трех раз в неделю в особо засушливый период.
— Помидоры в открытом грунте заливать тоже сильно нельзя, потому что они начинают жировать. После дождя можно подокучить их, чтобы они развили более богатую корневую систему, — советует Людмила Шубина.
Как сохранить влагу на более долгий срок
Если вы можете приезжать на дачу только на выходные, то разумнее всего проводить полив в субботу для того, чтобы в воскресенье «закрыть» влагу — провести сухой полив.
— Нужно пройтись граблями или замульчировать землю — разбить трещинки, которые образуются после полива. Потому что через них влага очень быстро испаряется, — напоминает агроном. — Если вы «закроете» так влагу, то неделю огород спокойно простоит.
Полив помидоров и огурцов в теплице
Помидоры в теплице также поливают один раз в неделю, в редких случаях — два раза в неделю.
— Огурцы требуют более частого полива — раз в три дня. И поливать нужно хорошо, не один литр, а в два-три раза больше. Но нужно помнить, что с влагой быстро вымывается азот. Если вы часто поливаете огурцы, то нужно каждые десять дней их подкармливать.
Чередуйте органические и минеральные подкормки: раз в десять дней первые, затем через десять дней вторые.
— Избыток влаги в теплице сразу же приводит к тому, что в начале июля начинают развиваться грибковые заболевания на листьях. В первую очередь это кладоспориоз: буреют сначала нижние листья, потом грибок поднимается выше, — предупреждает Людмила Шубина. — Поэтому поливом сильно не увлекайтесь.
Капуста, картошка и клубника — как поливать
Отдельно стоит остановиться на этих культурах. Капуста требует хорошего и частого полива.
— Капуста — листовая культура и растет за счет влаги. Если ее не будет, то растение будет угнетено. Поливать ее нужно сверху из леечки. Она любит, чтобы ее охлаждали, и желательно это делать вечером. В жару поливаем раз в три-четыре дня, в обычные дни — раз-два в неделю, — советует Людмила Шубина.
Не забывайте про картофель.
— Когда растение находится в фазе бутонизации и цветения, поливать нужно раз в неделю, далее раз в десять дней и реже, — напомнила агроном. — А вот клубника не любит излишней влаги, которая может повредить урожай.
Ягоду поливаем не чаще чем раз в десять дней, при сильной жаре — раз в неделю.
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