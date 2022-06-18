Поливаем огород правильно: как часто нужна вода помидорам, огурцам и капусте — основные правила

Влага для растений так же важна, как и солнце. От ее количества напрямую зависит урожай и его вкус, поэтому очень важно правильно поливать свой огород. Разбираемся вместе с агрономом, сколько воды нужно помидорам, огурцам, капусте, картошке и другим культурам.

Что такое продуктивный дождь

Значительная часть полива зависит от влаги, которая поступает естественным путем. Здесь важно определить, насколько продуктивными были дожди.

