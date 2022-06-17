«Будут радовать всё лето»: неприхотливые однолетние цветы, которые не завянут через месяц — список на зависть соседкам
Разбираемся, что такое гацания, виола и калибрахоа
Многолетние цветы, такие как розы и пионы, требуют внимательного ухода, иначе можно остаться только с зеленью. Что не скажешь об однолетниках. Многие из них очень эффектно смотрятся в саду, но мало кто о них знает. Как удивить соседок яркой пеларгонией, нежной виолой и гацанией, рассказывает блогер-цветовод Кристина Хрустова. Далее — от первого лица.
Какие однолетние цветы выбрать
Петуния — самый распространенный цветок для озеленения сада, чаще всего контейнерного. Но есть множество не менее красивых и интересных растений, которые могли бы составить хорошую конкуренцию «королеве однолетних цветов» и будут радовать вас всё лето. Все их сейчас можно купить в питомниках в готовом для высадки виде.
Гацания, или африканская ромашка
Она цветет всё лето крупными и яркими соцветиями, слегка напоминает герберу. Листва сизая и резная, кустик очень декоративен. Неприхотливое растение, устойчивое к засухе.
Цветет исключительно на солнце, так что место выбирайте открытое, солнечное. Выращивается из семян, посев в марте. Утром цветок раскрывается, а с заходом солнца закрывается.
Остеоспермум
Это африканская маргаритка. Очень красивое растение, цветущее всё лето. Форма цветка схожа с ромашкой, но размер чуть меньше, чем у гацании.
Особой прихотливости в уходе не было замечено. Есть ампельные формы для подвесных кашпо.
Виола ампельная
В этом сезоне просто бум на ампельную виолу. Всем хочется чего-то нового и свежего. Виола цветет долго, с весны и до самого снега. Для нашего региона виола — некая выручалочка. Когда петунии и другие летники выносить еще нельзя, виолу — можно!
Она не боится низких плюсовых температур и возвратных заморозков. Цветок крупный, габитус шарообразный, со свисающими из кашпо плетями.
Калибрахоа
Это родственник петунии. Цветок некрупный, но само цветение весьма обильное. Кустик буквально усеян этими яркими колокольчиками. Любит солнце и не переносит застоя влаги, тут лучше не долить, чем перелить.
Пеларгония
Вроде как всем известна: бабушкина герань с подоконника. Но сколько же ее видов! И с шоколадным листом, и с розоподобными да тюльпаноподобными цветками, звездчатая. Обилие окрасов поражает.
Особое внимание хочу обратить на ампельный вид пеларгонии — плющелистную. Листья кожистые, упругие, кустик в начале расползается по вазону, а потом начинает эффектно свисать из него. А над зеленью растение выпускает множество метелок-соцветий. В этом сезоне у меня выбор пал на красный плющик (так сокращенно называют плющелистные пеларгонии).
Что делать с цветами осенью
Все эти растения можно сохранить на следующий сезон.
Гацанию можно выкопать на зимовку в горшочек и перенести в дом. А по весне — разделить кустик на небольшие деленки по стаканчикам.
С остальных растений можно взять черенки. Перед тем как сохранять растения на зиму, не забывайте про обработку растений от болезней и вредителей.
Интересное про сад и огород
СЮЖЕТ
Июнь — разгар садового сезона, поэтому не время отдыхать. Сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы наслаждаться всё лето красотой цветника. Составили чек-лист самых важных работ с цветами в июне, чтобы ваши весенние труды сейчас не пропали даром.
Лилии — очень красивые и эффектные цветы, которые станут украшением любого сада. И несомненный плюс в том, что их можно посадить в затемненной части дачи. Объясняем, как вырастить эти цветы.
В Новосибирской области сейчас уничтожает посадки еще и другой вредитель — водяная крыса. Методы борьбы с ней очень разные — от гуманных и мягких до достаточно жестоких. Мы разобрались, как отвадить вредителя от посадок.