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Кристина Хрустова

Блогер-цветовод, химик
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Кристина Хрустова

Блогер-цветовод, химик
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Семь кругов садаМнение

«Будут радовать всё лето»: неприхотливые однолетние цветы, которые не завянут через месяц — список на зависть соседкам

Разбираемся, что такое гацания, виола и калибрахоа

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Кроме привычных петуний, есть и другие, не менее эффектные цветы

Кроме привычных петуний, есть и другие, не менее эффектные цветы

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Многолетние цветы, такие как розы и пионы, требуют внимательного ухода, иначе можно остаться только с зеленью. Что не скажешь об однолетниках. Многие из них очень эффектно смотрятся в саду, но мало кто о них знает. Как удивить соседок яркой пеларгонией, нежной виолой и гацанией, рассказывает блогер-цветовод Кристина Хрустова. Далее — от первого лица.

Какие однолетние цветы выбрать

Петуния — самый распространенный цветок для озеленения сада, чаще всего контейнерного. Но есть множество не менее красивых и интересных растений, которые могли бы составить хорошую конкуренцию «королеве однолетних цветов» и будут радовать вас всё лето. Все их сейчас можно купить в питомниках в готовом для высадки виде.

Гацания, или африканская ромашка

Гацания цветет всё лето

Гацания цветет всё лето

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Она цветет всё лето крупными и яркими соцветиями, слегка напоминает герберу. Листва сизая и резная, кустик очень декоративен. Неприхотливое растение, устойчивое к засухе.

Цветет исключительно на солнце, так что место выбирайте открытое, солнечное. Выращивается из семян, посев в марте. Утром цветок раскрывается, а с заходом солнца закрывается.

Остеоспермум

Форма цветка у африканской маргаритки схожа с ромашкой

Форма цветка у африканской маргаритки схожа с ромашкой

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Это африканская маргаритка. Очень красивое растение, цветущее всё лето. Форма цветка схожа с ромашкой, но размер чуть меньше, чем у гацании.

Особой прихотливости в уходе не было замечено. Есть ампельные формы для подвесных кашпо.


Виола ампельная

Цветок крупный, габитус шарообразный, со свисающими из кашпо плетями

Цветок крупный, габитус шарообразный, со свисающими из кашпо плетями

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В этом сезоне просто бум на ампельную виолу. Всем хочется чего-то нового и свежего. Виола цветет долго, с весны и до самого снега. Для нашего региона виола — некая выручалочка. Когда петунии и другие летники выносить еще нельзя, виолу — можно!

Она не боится низких плюсовых температур и возвратных заморозков. Цветок крупный, габитус шарообразный, со свисающими из кашпо плетями.

Калибрахоа

Калибрахоа любит солнце и не переносит застоя влаги

Калибрахоа любит солнце и не переносит застоя влаги

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Это родственник петунии. Цветок некрупный, но само цветение весьма обильное. Кустик буквально усеян этими яркими колокольчиками. Любит солнце и не переносит застоя влаги, тут лучше не долить, чем перелить.


Пеларгония

Пеларгония станет украшением любого сада

Пеларгония станет украшением любого сада

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Вроде как всем известна: бабушкина герань с подоконника. Но сколько же ее видов! И с шоколадным листом, и с розоподобными да тюльпаноподобными цветками, звездчатая. Обилие окрасов поражает.

Особое внимание хочу обратить на ампельный вид пеларгонии — плющелистную. Листья кожистые, упругие, кустик в начале расползается по вазону, а потом начинает эффектно свисать из него. А над зеленью растение выпускает множество метелок-соцветий. В этом сезоне у меня выбор пал на красный плющик (так сокращенно называют плющелистные пеларгонии).

Что делать с цветами осенью

Все эти растения можно сохранить на следующий сезон.

Гацанию можно выкопать на зимовку в горшочек и перенести в дом. А по весне — разделить кустик на небольшие деленки по стаканчикам.

С остальных растений можно взять черенки. Перед тем как сохранять растения на зиму, не забывайте про обработку растений от болезней и вредителей.

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