«Будут радовать всё лето»: неприхотливые однолетние цветы, которые не завянут через месяц — список на зависть соседкам

Это африканская маргаритка. Очень красивое растение, цветущее всё лето. Форма цветка схожа с ромашкой, но размер чуть меньше, чем у гацании.

Особой прихотливости в уходе не было замечено. Есть ампельные формы для подвесных кашпо.







Виола ампельная