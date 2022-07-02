Скользкий вредитель: как бороться с прожорливыми слизнями — дешевые, безопасные и эффективные методы

Почему лучше отложить химию в сторону

Не торопитесь браться за метальдегид — это очень сильный яд, который, конечно, избавит вас от вредителя, но остается в почве и может накапливаться в овощах.



— Этот яд может повредить полезным насекомым, — объяснила Людмила Шубина. — Не стоит использовать и нашатырный спирт: там аммиачная форма азота, который может сделать овощи нитратными. Есть намного более эффективные и безопасные способы.