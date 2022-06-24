Цветы и зелень отпугнут вредителей: растения, спасающие огород от слизней, бабочек и гусениц — внушительный список

В таком случае насекомые сталкиваются с проблемой определения культуры. А если еще и при этом используются растения-репелленты, то удается существенно защитить свой огород. Конечно же, вредители не исчезнут полностью, но количество их будет снижено. Просто будут меньше подлетать к таким посадкам, ведь кого-то запах будет отпугивать.