Цветы и зелень отпугнут вредителей: растения, спасающие огород от слизней, бабочек и гусениц — внушительный список
Нужно посадить их среди овощей
Сейчас наступает самая настоящая борьба за урожай: насекомые-вредители не дремлют. Многие огородники не пренебрегают профилактическими обработками от вредителей. Но есть способ помочь своим растениям уберечься от нежелательных гостей, при этом украсить ваши грядки. Цветовод-блогер Кристина Хрустова рассказывает, что посадить среди овощей, чтобы отпугнуть вредителей. Далее — от первого лица.
Как защитить огород от вредителей
Характер паразитирования огорода, на котором преобладают монопосадки, лавинообразен: культуры заражаются друг от друга. А вот смешанные посадки сбивают с толку насекомых-вредителей.
В таком случае насекомые сталкиваются с проблемой определения культуры. А если еще и при этом используются растения-репелленты, то удается существенно защитить свой огород. Конечно же, вредители не исчезнут полностью, но количество их будет снижено. Просто будут меньше подлетать к таким посадкам, ведь кого-то запах будет отпугивать.
Условно растения-репелленты можно разделить на три группы.
Пряные травы
Среди них можно назвать: душицу, иссоп, шалфей, тимьян, розмарин и пр.
Насекомые, сталкиваясь с такими насаждениями, дезориентируются. Стойкий аромат отпугивает вредителя. Растворами, приготовленными из настоев таких растений, можно обрабатывать растения от личинок и гусениц.
Овощные травы
Посадите среди капусты, помидоров и других культур базилик, петрушку, чеснок, горчицу.
Запах отпугивает мушек и мотыльков, не нравится слизням. Не зря же из горчицы готовят специальные порошки для обработки растений от слизней, точнее для их отпугивания.
Цветочные травы
Цветы способны своим ароматом отбить охоту у многих вредителей. Среди них: бархатцы, пеларгония, календула, далматская ромашка, лаванда, настурция.
Все эти цветочные культуры источают стойкий аромат, отпугивающий вредителя. Однако было замечено, что при избытке влаги на участке слизни не пренебрегают и поеданием бархатцев, а тля всё же может поселиться на настурции. Есть препараты на основе далматской ромашки (в наши дни чаще всего ее называют «пиретрум»), которые великолепно справляются с защитой растений от белокрылки.
Для эффективности защиты своего огорода необходимо миксовать посадки растений-репеллентов. При этом огород заиграет яркими красками, ведь все эти культуры имеют декоративный вид и цветут.
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