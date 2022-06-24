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Александра Бруня

Корреспондент
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Александра Бруня

Корреспондент
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Семь кругов садаМнение

Цветы и зелень отпугнут вредителей: растения, спасающие огород от слизней, бабочек и гусениц — внушительный список

Нужно посадить их среди овощей

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Десятки растений способны помочь вам в борьбе с вредителями

Десятки растений способны помочь вам в борьбе с вредителями

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Сейчас наступает самая настоящая борьба за урожай: насекомые-вредители не дремлют. Многие огородники не пренебрегают профилактическими обработками от вредителей. Но есть способ помочь своим растениям уберечься от нежелательных гостей, при этом украсить ваши грядки. Цветовод-блогер Кристина Хрустова рассказывает, что посадить среди овощей, чтобы отпугнуть вредителей. Далее — от первого лица.

Как защитить огород от вредителей

Характер паразитирования огорода, на котором преобладают монопосадки, лавинообразен: культуры заражаются друг от друга. А вот смешанные посадки сбивают с толку насекомых-вредителей.

В таком случае насекомые сталкиваются с проблемой определения культуры. А если еще и при этом используются растения-репелленты, то удается существенно защитить свой огород. Конечно же, вредители не исчезнут полностью, но количество их будет снижено. Просто будут меньше подлетать к таким посадкам, ведь кого-то запах будет отпугивать.

Условно растения-репелленты можно разделить на три группы.

Пряные травы

Иссоп анисовый обладает стойким сладковатым анисовым ароматом

Иссоп анисовый обладает стойким сладковатым анисовым ароматом

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Это тимьян лимоннопахнущий. Многообразие тимьянов просто зашкаливает. Каждый обладает своим ароматом, отличные почвопокровные растения, красиво цветут. Большая часть сортов у нас зимует

Это тимьян лимоннопахнущий. Многообразие тимьянов просто зашкаливает. Каждый обладает своим ароматом, отличные почвопокровные растения, красиво цветут. Большая часть сортов у нас зимует

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Среди них можно назвать: душицу, иссоп, шалфей, тимьян, розмарин и пр.

Насекомые, сталкиваясь с такими насаждениями, дезориентируются. Стойкий аромат отпугивает вредителя. Растворами, приготовленными из настоев таких растений, можно обрабатывать растения от личинок и гусениц.

Овощные травы

Базилик можно добавлять во многие блюда

Базилик можно добавлять во многие блюда

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Посадите среди капусты, помидоров и других культур базилик, петрушку, чеснок, горчицу.

Запах отпугивает мушек и мотыльков, не нравится слизням. Не зря же из горчицы готовят специальные порошки для обработки растений от слизней, точнее для их отпугивания.

Цветочные травы

Пеларгония и бархатцы прекрасно отпугивают вредителей

Пеларгония и бархатцы прекрасно отпугивают вредителей

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Цветы способны своим ароматом отбить охоту у многих вредителей. Среди них: бархатцы, пеларгония, календула, далматская ромашка, лаванда, настурция.

Все эти цветочные культуры источают стойкий аромат, отпугивающий вредителя. Однако было замечено, что при избытке влаги на участке слизни не пренебрегают и поеданием бархатцев, а тля всё же может поселиться на настурции. Есть препараты на основе далматской ромашки (в наши дни чаще всего ее называют «пиретрум»), которые великолепно справляются с защитой растений от белокрылки.

Для эффективности защиты своего огорода необходимо миксовать посадки растений-репеллентов. При этом огород заиграет яркими красками, ведь все эти культуры имеют декоративный вид и цветут.

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