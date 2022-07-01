Уберите их с дачи: растения, которые привлекают на ваш участок тлю и бабочек-вредителей

Красивый цветущий кустарник с ягодками декоративен весь сезон. Но тлю привлекает еще больше, чем черемуха. А еще на калине заводится калиновый листоед, который в конце лета откладывает до 600 яиц! Когда листоеда много, поедают не только листья, но и ягоды и даже молодые побеги!



Еще на калине могут завестись чехликовая моль и запятовидная щитовка.





Акация, бузина черная и фуксии

Акация тоже сильно привлекает тлю черную, которая потом разносится муравьями по всему садовому участку.



Бузина черная — именно с этого растения может начаться нашествие тли. Бывают запущенные случаи, когда растение уже не спасти, и его попросту вырубают.



Фуксии — очаровательные цветы, при виде которых белокрылка становится сама не своя. Поэтому, если есть желание высадить фуксию в сад, настройтесь на многократные обработки. А осенью лучше не заносить цветок домой, пока не будет полной уверенности, что вместе с цветком на зимовку вы не занесли и белокрылку.