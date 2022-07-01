Уберите их с дачи: растения, которые привлекают на ваш участок тлю и бабочек-вредителей
Лучше выкорчевать их, если не хотите постоянно возиться с вредителями
Есть растения, отпугивающие вредителей, так называемые репелленты, без которых практически не обходится ни один сад. А есть, наоборот, растения, приманивающие к себе вредителей больше, чем остальные, так называемые «рассадники». Блогер-цветовод Кристина Хрустова объясняет, почему лучше отказаться от выращивания на своем участке черемухи, калины и других растений. Далее от первого лица.
Чем опасно соседство других садовых культур с растениями, приманивающими к себе вредителей? Многие считают, что эти растения берут весь удар на себя, и вредители предпочли помидору это растение.
Но на самом деле «рассадники» привлекают вредителей с других территорий, а когда аппетиты насекомых возрастают, они начинают заселять и другие культуры, растущие на участке. Итак, разберем растения, которые просто обожают вредители.
Черемуха
На многих дачных участках растет черемуха. Очень красивое, полезное растение, радующее глаз. Я сама очень ее люблю во время цветения, в остальное же время она вызывает лишь неприятные чувства. Почему? Да потому что это сплошной рассадник вредителей.
Ее просто обожают тля, цветоед и боярышница. Соседство черемухи с плодовыми деревьями просто губительно!
Калина
Красивый цветущий кустарник с ягодками декоративен весь сезон. Но тлю привлекает еще больше, чем черемуха. А еще на калине заводится калиновый листоед, который в конце лета откладывает до 600 яиц! Когда листоеда много, поедают не только листья, но и ягоды и даже молодые побеги!
Еще на калине могут завестись чехликовая моль и запятовидная щитовка.
Акация, бузина черная и фуксии
Акация тоже сильно привлекает тлю черную, которая потом разносится муравьями по всему садовому участку.
Бузина черная — именно с этого растения может начаться нашествие тли. Бывают запущенные случаи, когда растение уже не спасти, и его попросту вырубают.
Фуксии — очаровательные цветы, при виде которых белокрылка становится сама не своя. Поэтому, если есть желание высадить фуксию в сад, настройтесь на многократные обработки. А осенью лучше не заносить цветок домой, пока не будет полной уверенности, что вместе с цветком на зимовку вы не занесли и белокрылку.
Как минимизировать колонии вредителей, особенно тли
Тля просто обожает многие полезные съедобные культуры, такие как: яблоня, смородина, крыжовник, перец, роза и даже капуста.
От плодовых культур мы не можем отказаться. Но зато можем не сажать на своем участке всё ту же черемуху или калину.
Нужно бороться не только с тлей, но и с муравьями, которые ее растаскивают. Привлекать в сад побольше птиц и божьих коровок. В общем, всех тех, кто активно пожирает тлю и других вредителей.
Не забывайте удалять сорняки, ведь на многих из них скапливаются вредители. Так, например, белокрылка просто обожает заросли крапивы, мокреца, березки.
Высаживайте как можно больше растений, отпугивающих вредителей: бархатцы, календула, горчица, базилик и другие.
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