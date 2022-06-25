Подвязываем и правильно пасынкуем: советы агронома, как получить вкусные и мясистые томаты

Помидоры на огороде и в теплице уже укоренились и стремительно набирают рост, готовясь к завязыванию плодов. В это время очень важно правильно поддержать растения. Агроном рассказала НГС, как грамотно подвязывать и пасынковать томаты, чтобы урожай не разочаровал.



Как подвязать помидоры

В теплице обычно используется шпалерный тип подвязки. Для него сверху натягивают струну или крепкую веревку либо ставят перекладину и уже к ним с помощью веревок подвязывают высокорослые индетерминантные сорта помидоров, то есть сорта с неограниченным ростом.