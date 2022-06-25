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Семь кругов сада

Подвязываем и правильно пасынкуем: советы агронома, как получить вкусные и мясистые томаты

Грамотный уход за этой культурой обеспечит вам хороший урожай — разбираемся в главных правилах

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Пасынки томатов в теплице нужно регулярно обламывать, иначе урожая вы не дождетесь

Пасынки томатов в теплице нужно регулярно обламывать, иначе урожая вы не дождетесь

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Помидоры на огороде и в теплице уже укоренились и стремительно набирают рост, готовясь к завязыванию плодов. В это время очень важно правильно поддержать растения. Агроном рассказала НГС, как грамотно подвязывать и пасынковать томаты, чтобы урожай не разочаровал.

Как подвязать помидоры


В теплице обычно используется шпалерный тип подвязки. Для него сверху натягивают струну или крепкую веревку либо ставят перекладину и уже к ним с помощью веревок подвязывают высокорослые индетерминантные сорта помидоров, то есть сорта с неограниченным ростом.

— Лучше всего подвязывать помидоры сразу, в течение первых 10–14 дней после посадки, — напоминает Людмила Шубина. — И это точно нужно сделать сейчас всем, кто еще не сделал: разрастаясь, растение требует опоры, тем более когда уже завяжутся плоды.

В открытом грунте выращиваются обычно детерминантные сорта помидоров — низкорослые. Здесь уместнее использовать колышки. Они должны быть выше куста минимум на 25–35 сантиметров — это позволит по мере роста растения подвязывать его дальше без проблем.

В открытом грунте многие используют горизонтальную шпалеру. Для этого по бокам грядки устанавливают жесткие опоры и между ними протягивают веревки, фиксируя кусты.

В садовых магазинах также продают уже готовые каркасы и различные проволочные изгороди, которые устанавливают на кусты. Но это достаточно дорогое удовольствие по сравнению с колышками, которые можно сделать из крепких палок.

Что такое пасынкование

Пасынкование — это удаление боковых побегов, которые образуются в пазухах листьев. Растение с крепким стволом и по мере роста постарается нарастить еще стволы, а на них и плоды.

Эти пасынки нужно обламывать, иначе урожая вы не дождетесь. Без пасынкования томат будет очень пышным, зеленым, даже с цветами, которые распустятся к концу сезона, но вы останетесь без плодов.

Как правильно пасынковать помидоры


Все высокорослые сорта нужно вести в один ствол

Все высокорослые сорта нужно вести в один ствол

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Все высокорослые сорта в теплице нужно сразу же по мере отрастания избавлять от пасынков, которые находятся в пазухах листьях. Но делать это тоже нужно правильно. Удалять пасынки можно, обламывая руками или используя секатор.

— Их нужно выламывать не до конца, а оставляя пенечек в один сантиметр. Если из пазух просто выломаем пасынок, то пойдет повторная точка роста и снова в этом же месте появится новый пасынок, — предупреждает Людмила Шубина. — По мере подвязки томатов еще и пасынкуем их.

Все высокорослые сорта нужно вести в один ствол, тогда томаты будут очень крупные. Но как только верхушка становится гуще, больших помидоров можно не ждать.

— Но многие дачники рассуждают так: если на одном стволе будет 10 помидоров, то на двух — уже 20 помидоров. Они оставляют два ствола, две цветущие верхушки, но получают не вдвое больше, а в полтора раза больше помидоров, и при этом значительно меньшие по весу, — объяснила агроном. — Растение в этом случае имеет один корень и две головы и поровну распределяет питательные вещества. Величина плода всегда будет в этом случае меньше.

Например, при одном стволе вы можете получить 10 помидоров, каждый по килограмму, то есть 10 килограмм урожая. При двух стволах вы получите 15–17 помидоров, но весом уже в лучшем случае около 500 грамм, то есть 7,5–8,5 килограмма.

Пасынкование томатов в теплице следует проводить раз в 10 дней, можно и раз в неделю при необходимости. Лучше всего делать это ранним утром, чтобы растение за день успело оправиться и заживить ранку.

Помидоры в открытом грунте детерминантных сортов обычно пасынкуют один-два раза: это растения с ограниченным ростом, которые не будут до бесконечности пытаться сделать новые стволы и побеги. Но некоторые садоводы пасынкуют их чаще, чтобы получить пораньше более крупные плоды.

Улучшаем завязываемость томатов

Яблони, груши, огурцы опыляют пчелы, но к томатам они не прикасаются: пыльца у томатов очень тяжелая.

— Цветок томата не привлекателен и не вкусен для пчелы. У него очень специфический запах, — объяснила Людмила Шубина. — При цветении томатов рано утром обязательно нужно пройтись по теплице и постучать по кустам, потрясти их слегка.

Именно ранним утром пыльца считается более полновесной и потряхивание кустов обеспечит хорошее завязывание и богатый урожай.

Другие важные правила ухода

Помидоры в открытом грунте нужно поливать не чаще раза в неделю, лучше — раз в 10 дней. Полив зависит от того, насколько влажная погода. Томаты в теплице также поливают один раз в неделю, в редких случаях — два раза в неделю.

— Избыток влаги в теплице сразу же приводит к тому, что в начале июля начинают развиваться грибковые заболевания на листьях. В первую очередь это кладоспориоз: буреют сначала нижние листья, потом грибок поднимается выше, — предупреждает Людмила Шубина. — Поэтому поливом сильно не увлекайтесь.

Раз в две недели стоит подкормить томаты гуматами или слабым раствором микроудобрений. Слишком частые подкормки азотом приводят к тому, что томаты начинают «жировать», развивать мощную ботву, а завязываемость и проветриваемость будет очень низкая.

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