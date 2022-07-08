Не только красота, но и польза: какие лекарственные травы и цветы посадить в огороде — внушительный список
Многие полезные растения можно легко вырастить на даче
Многие дачники задумываются не только о вкусных, но и полезных культурах. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, рассказывает, какие травы и лекарственные цветы стоит посадить на даче, чтобы не только наслаждаться их красотой, но и использовать с пользой. Далее — от первого лица.
В этом сезоне просто бум на пряные и лекарственные травы. Аптекарский огород — это не только полезно, но и красиво. Первый аптекарский огород появился еще при отце Петра I. Там выращивали целебные травы и сразу же с их участием заготавливали лекарства — на это указывают старинные склянки, которые иногда находят в земле.
Многие лекарственные травы нетребовательны в уходе, но при этом красивы. Большинство из них имеют приятный аромат, с ними можно заваривать чай. Поэтому аптекарский огород, как правило, включает в себя еще и пряно-ароматические травы.
Сажаем пряно-ароматические травы и лечебные цветы
Из пряно-ароматических трав можно высадить базилик, укроп, сельдерей, петрушку, шалфей, тимьян, мяту, душицу, иссоп, мелиссу, монарду, фенхель, розмарин, эстрагон, кинзу, бораго (огуречная трава), портулак овощной, руколу. Многие используют их в приготовлении блюд, некоторые добавляют в чай.
Большинство из представленного перечня зимуют, а некоторые выращиваются как однолетняя культура.
Укроп и петрушка прекрасно помогают при проблемах с желудочно-кишечным трактом, базилик способен снимать спазмы и хорошо тонизирует, а мята успокаивает.
Для придания декоративности на аптекарскую грядку можно высадить лечебные цветы: эхинацею, зверобой, пижму, ромашку, лаванду, мать-и-мачеху и другие.
Если пространство позволяет, можно придать вертикаль аптекарскому огороду, расширив его с грядки до уголка, и высадить кустарники с целебными ягодами: шиповник, барбарис, лимонник, курильский чай или лапчатку, дереза (это ягода Годжи). Все они богаты витаминами и минералами.
При использовании трав и цветов в лечебных целях необходимо проконсультироваться с врачом.
Не только польза, но и красота
Все лечебные и пряные растения по-своему декоративны.
Так, например, тимьян разрастается пышной подушкой, закрывая пространство между другими растениями, а ближе к июлю покрывается мелкими лиловыми соцветиями, привлекая опылителей в сад. При этом он хорошо снимает спазмы и улучшает пищеварение.
А лимонник китайский — это вообще лиана с одревесневшими побегами, упругими и блестящими листьями. Лиана цветет, а затем завязываются красивые красные ягодки. Ягоды применяют как в свежем, так и в сушеном виде, из них делают настойки. Ягоды обладают тонизирующим эффектом.
Барбарис — кустарник с высокой декоративностью, а его полностью созревшие ягоды имеют широкое применение в кулинарии.
Курильский чай, или лапчатка, очень красиво цветет. Можно заготовить свой чай к зиме, который отлично повышает иммунитет.
Шиповник очень полезен и декоративен. Он выделяется на фоне остальных своей темной листвой и декоративен весь сезон. Сначала он радует нас обильным и ароматным цветением, а позже формирует яркие и целебные плоды. В пищу они непригодны из-за жестких волосков, но вот чай из них заваривать можно.
Если хочется немного аромата Прованса, то стоит вспомнить про лаванду. Лаванда хорошо успокаивает и обладает мочегонным эффектом. Обратить внимание рекомендую на узколистный сорт — она способна перезимовать в наших условиях. Лучший вариант, когда лаванда из семян выращивается в открытом грунте, зимует, закаляется и адаптируется с первого года. При высадке большого куста есть риск, что растение не перезимует: неизвестно, была ли произведена закалка и адаптация к условиям местного климата.
Все вышеперечисленные растения разные по габитусу, текстуре и окрасу. Большинство — цветущие, являются прекрасными медоносами. Наблюдать за таким уголком будет особенно приятно.
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