Не только красота, но и польза: какие лекарственные травы и цветы посадить в огороде — внушительный список

Многие дачники задумываются не только о вкусных, но и полезных культурах. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, рассказывает, какие травы и лекарственные цветы стоит посадить на даче, чтобы не только наслаждаться их красотой, но и использовать с пользой. Далее — от первого лица.

В этом сезоне просто бум на пряные и лекарственные травы. Аптекарский огород — это не только полезно, но и красиво. Первый аптекарский огород появился еще при отце Петра I. Там выращивали целебные травы и сразу же с их участием заготавливали лекарства — на это указывают старинные склянки, которые иногда находят в земле.

