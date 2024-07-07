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Лето Семь кругов сада Когда собирать чеснок и лук: важные сроки и правила хранения урожая

Когда собирать чеснок и лук: важные сроки и правила хранения урожая

Нужно смотреть на погоду и ботву растений

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1 комментарий
При сборе лука ориентируются на состояние пера, а при выкопке чеснока — на сроки

В июле дачникам нужно убирать с огорода первые грядки. Сначала приходит время чеснока и лука. Важно не затянуть со сбором, иначе эти культуры будут плохо храниться. Разбираемся, когда их выкапывать и как правильно сушить.

Когда собирать чеснок

В июле озимый чеснок начинает желтеть — это нормальный процесс, ведь с середины месяца уже начинается срок его выкопки. Убрать с огорода нужно до 20 июля.

— От времени уборки зависит будущее хранение чеснока. Я оставляю несколько стрелок, чтобы на них ориентироваться. Как только бульбочки начинают лопаться — пора браться за лопату, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В более дождливые годы иногда чеснок убирают раньше. Стоит сначала выкопать одну контрольную головку. Если чешуйки начали подгнивать, то нужно немедленно выкапывать, а так они должны быть крепкими и сформировавшимися.

Кроющие чешуйки ко времени уборки должны плотно прилегать к зубчикам. Тогда озимый чеснок будет долго и хорошо храниться.

Другое дело — яровая культура. Это чеснок, который сажают в мае, весной. Его убирают в конце августа или начале сентября.

— Не нужно торопиться с уборкой ярового чеснока. Он у нас укореняется только в мае, то есть вегетация у него более длительная, — подчеркнула специалист.

Как сушить и хранить чеснок

Чеснок нужно просушивать в течение месяца в вертикальном положении в тени

Чеснок обязательно выкапывайте с корнями и не обрезайте листья на грядке. Его нужно поставить вертикально в тень — так в течение месяца все питательные вещества уйдут в зубчики, а чешуйки станут крепче.

— После полного высыхания пера и корневой шейки можно всё лишнее обрезать, оставив сверху обрубок на 3–4 сантиметра, — советует агроном. — В этом случае кислород не будет поступать в головку, и она дольше будет храниться.

Чеснок нужно убрать в ящики и поставить в сухое, прохладное и проветриваемое место. Обязательно в ящиках или коробках должны быть отверстия для вентиляции.

Когда убирают лук

В среднем к началу августа весь лук готов уже к уборке

Срок уборки лука может варьироваться из-за сортов и времени посадки. Если лук посажен в конце апреля или начале мая, то выкапывать его нужно будет уже в районе 20–25 июля. Чем позже севок оказался в земле — тем позже его придется убирать.

— Состояние пера подскажет. Как только оно начинает желтеть, а шейка утончается, там где перо соединяется с луковкой — наступило время уборки, — отметила Людмила Шубина. — От сорта тоже многое зависит. Например, «Ялтинский» — поздний, иностранные гибриды достаточно быстро набирают силу.

В среднем к началу августа весь лук уже готов к уборке. Агроном добавила, что если запоздать с уборкой лука, то он начнет снова давать корневую систему и новые перья. Этого допускать нельзя, так как храниться такой урожай будет недолго.

Как сушить и хранить лук

В отличие от чеснока, лук можно и даже нужно сушить на грядках. Ему нужен открытый воздух и солнце. Перо и корни также сначала нужно сохранить.

— Лук быстро сохнет. Его нужно убрать, когда и перо и корни засохли, а шелуха перестала быть влажной, — объяснила агроном. — Если оставить луковые перья, то храниться он будет намного дольше. Многие вяжут косы и прекрасно используют луковки в течение зимы. Только нужно туго вязать, чтобы всё не разваливалось.

Лук можно убрать и в ящики, поместив в проветриваемое помещение с температурой не выше +17 градусов.

Что еще собираем в июле

В июле убирают второй урожай редиса, а также раннеспелые сорта капусты. Они идут на салаты. С конца второго месяца лета начнется сезон самого обильного плодоношения огурцов. Он продлится до конца августа.

В теплицах при правильном уходе поспеют первые перцы, баклажаны и помидоры.

Важное про сад и огород

Самый грозный вредитель картофеля — колорадский жук. Есть целый ряд способов, как избавиться от него.

Чаще всего желтеют листья, которые уже отработали свой ресурс и стали слишком старыми. Но иногда нездоровый вид растения может быть признаком серьезной болезни или появления опасного вредителя.

В июле у дачников не становится меньше хлопот. Составили список самых важных работ на огороде во второй месяц лета.

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Комментарии
1
Гость
7 июля 2024, 12:27
здравствуте - я гриб !
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