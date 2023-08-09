Под Новосибирском вандалы закрасили памятники на кладбище — полиция начала проверку

В Новосибирске полиция начала проверку после сообщений о вандализме на кладбище в Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
— Заявлений по данному факту в полицию не поступало. На место инцидента будет направлен наряд полиции. По опубликованной информации проводится проверка, — пояснили в ведомстве.
Информация о том, что неизвестные закрасили краской памятники на кладбище, появилась в паблике «Подслушано Кольцово» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы опубликовали фото с места инцидента.
— Прошу проявить бдительность, на территории кладбища орудуют вандалы, — говорится в посте.
Ранее под Новосибирском неизвестные разломали памятники на Кудряшовском кладбище. Полиция проводит мероприятия по установлению причастных к вандализму лиц.