Эвакуировались 18 человек: гостиница сгорела под Новосибирском — видео пожара

В Искитимском районе Новосибирской области сгорела гостиница. Информацией о происшествии с НГС поделился читатель Александр.
По словам новосибирца, инцидент произошел вечером в минувшую пятницу, 14 июня.
— В деревне Новососедово загорелась гостиница. До приезда пожарных огонь охватил всё здание полностью. О пострадавших не известно. Это здание на улице Тайговская, 1, — рассказал НГС Александр.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пожар произошел вечером 14 июня, сотрудники ведомства реагировали на него по повышенному рангу. Загорелось жилое строение, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 18 человек. Существовала угроза перехода огня на соседние постройки. Ликвидация возгорания заняла чуть более часа, никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.
На минувшей рабочей неделе в Военном городке в Октябрьском районе загорелась гостиница. Инцидент попал на видео.