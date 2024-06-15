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Страна и мир «В плохие дни чувствуешь себя слабым»: больная раком Кейт Миддлтон рассказала, как проходит лечение

«В плохие дни чувствуешь себя слабым»: больная раком Кейт Миддлтон рассказала, как проходит лечение

Принцесса планирует появиться на публике

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Кейт Миддлтон предстоят еще месяцы лечения

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила о прогрессе в лечении онкологии и надеждах на будущее. Об этом сообщила супруга наследника британской короны принца Уильяма у себя в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

«У меня прогресс, но, как знает каждый, кто проходит химиотерапию, есть хорошие и плохие дни. В такие плохие дни чувствуешь себя слабым, усталым, приходится давать себе отдохнуть. Но в хорошие дни, когда чувствуешь себя сильнее, хочется извлечь максимум из своего хорошего самочувствия — написала Миддлтон.

По ее словам, лечение продлится еще несколько месяцев, но она надеяться вскоре выйти в свет. — Я с нетерпением жду возможности участвовать в The Trooping Colour (день рождения короля) и надеюсь появиться на публичных мероприятиях этим летом, если буду чувствовать, что моему здоровью ничего не угрожает, — добавила принцесса, поблагодарив всех за поддержку.

Кейт перенесла в январе операцию на брюшной полости. Она не появлялась на публике с конца декабря прошлого года, а все мероприятия с ее участием были отменены. Позднее она призналась, что проходит курс лечения в связи с онкологическим заболеванием. Подробнее о жизни принцессы можно почитать в нашем материале.

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Кейт Миддлтон Рак Лечение Самочувствие Принцесса Великобритания
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