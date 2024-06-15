«Будут поданы новые иски в суд». Что говорили близкие Игоря Талькова о его гибели, тайну которой раскрыли спустя 33 года

Рассказываем, как будет развиваться ситуация вокруг убийства Игоря Талькова дальше Источник: Лев Медведев / Wikipedia.org











На минувшей неделе завершилось расследование убийства Игоря Талькова, которое произошло 33 года назад. Обвиняемый в гибели певца — его концертный директор Валерий Шляфман. Сыщики установили, что именно он смертельно ранил артиста.



MSK1.RU вспомнил, о чем все эти годы говорили близкие Игоря Талькова, и узнал у адвоката вдовы певца Татьяны, что будет происходить с делом дальше.

Хронология рокового дня

Игорь Тальков был убит перед концертом в петербургском дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года. Изначально планировалось, что Тальков выйдет на сцену после певицы Азизы, но перед началом концерта очередность поменялась, из-за чего начался конфликт между командами двух артистов. Завязалась потасовка, в ходе которой охранник Азизы — Игорь Малахов — достал пистолет. В хаотичной перестрелке Тальков был смертельно ранен. 9 октября 1991 года артиста похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы.

По данным следствия, убийцей оказался всё же не Малахов, а концертный директор певца — Шляфман. Он пропал сразу после трагической гибели Талькова, сбежав в Израиль. Правды о гибели артиста добивалась его мать Ольга. Но она скончалась от рака желудка до того, как в расследовании поставили финальную точку.



— Вину свалили на директора Игоря Валерия Шляфмана, — говорила Ольга Талькова в интервью «АиФ». — Он якобы случайно нажал на курок, когда пытался вырвать пистолет у администратора Азизы Малахова. Но уже через семь лет после смерти Игоря медсестра из скорой решилась рассказать правду. Она написала, что случайным этот выстрел быть не мог, стрелял профессионал, который знал, куда он целился: у Игоря артерия и легкие были перебиты таким образом, что спасти его было невозможно.

Источник: Следственный комитет России

В 2018 году подруга Талькова Ирина Красильникова высказалась о причастности Шляфмана к убийству артиста. Именно она решилась возобновить уголовное дело после смерти следователя Валерия Зубарева. По ее словам, расправа над певцом была лишь завершением давней травли Талькова, во главе которой стоял его концертный директор.



— Если Шляфман ни в чем не виноват, то должен приехать, пройти процедуру суда, оправдаться и остаться незапятнанным. А он сбежал. И сейчас является гражданином Израиля. Он уехал за границу в качестве свидетеля, а подозреваемым стал, уже находясь там. И в этом качестве его никто не допрашивал, — говорила Красильникова в программе «Далекие близкие».

По ходу расследования были допрошены 150 человек, среди которых — артисты, работники Дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия. Проведен целый ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991–1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови — это доказательство в итоге сыграло существенную роль в обвинении концертного директора.

Граффити Талькова на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге Источник: Александр Бок / Фонтанка.ру











Что будет дальше?

MSK1.RU связался с адвокатом и доверенным лицом вдовы певца Татьяной Тальковой — Ниной Авериной, чтобы узнать о том, как будут развиваться события дальше.

— На сегодняшний день гражданские иски о возмещении морального вреда еще не поданы, но будут поданы в суде. Уголовное дело находится в данный момент в прокуратуре. Когда дело пойдет в суд, тогда можно будет о чем-то говорить, — заявила Аверина MSK1.RU.