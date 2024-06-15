Пятеро погибли, водителя арестовали: все, что известно о жутком ДТП в Благовещенске

Резонансное ДТП с участием пьяного водителя произошло в Благовещенске вечером в пятницу, 14 июня. Число погибших выросло до пяти человек. Виновник аварии арестован Благовещенским городским судом Амурской области. Рассказываем все, что известно о произошедшем.
— Суд постановил заключить под стражу Бакарюкина Евгения Владимировича сроком на два месяца до 14 августа, — передает слова судьи РИА «Новости».
Что известно о пострадавших
Пьяный водитель минивэна сбил пешеходов, вылетев на тротуар на перекрестке улиц Василенко-Воронкова. Он ехал примерно со скоростью 100 км в час. Трое человек погибли на месте. Среди них было двое детей. Еще шести потребовалась госпитализация. Позднее, как сообщили в Минздраве Амурской области, в больнице скончались еще двое — 50-летний мужчина и 15-летний подросток. Сейчас медики борются за жизнь 14-летний мальчика и 32-летней женщины. Они находятся в крайне тяжелом состоянии. Других пострадавших, мальчик 14 лет и девушка 19 лет, сегодня будут переведены из реанимации в отделение травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое.
Что известно о водителе
За рулем находился 59-летний Евгений Бакарюкин. Он ехал со скоростью примерно 100 км в час и был пьян. Как пишет SHOT, за час до аварии он выпил бутылку водки. По данным «Известий», у него в крови обнаружили две промилле алкоголя. Согласно примечанию к ст. 12.8 КоАП РФ, 0,3 промилле достаточно, чтобы человека официально признали пьяным. Водитель пытался сделать вид, что он не виновен, но потом сослался на отказ тормозов, передает SHOT. Бакарюкина оперативно увезли с места аварии, поскольку очевидцы были готовы устроить самосуд.
До 2005 года виновник ДТП работал участковым, сообщает Mash. Затем занимался перевозками на маршрутном такси. В последнее время он работал охранником и злоупотреблял алкоголем, рассказала NEWS.ru его соседка. Она никогда не видела его трезвым. Дочь Бакарюкина же в разговоре с РЕН ТВ заверила, что он никогда не позволял себе садиться за руль в нетрезвом состоянии и предположила, что у отца мог случиться инсульт. Его сестра также заявила, что тот не имел проблем салкоголем.
Данные по автомобилю разнятся. «Газета.Ru» пишет, что виновник аварии приобрел Suzuki Solio в конце мая 2024 года. До резонансного ДТП на нем Бакарюкин не становился участником дорожных инцидентов. По данным SHOT, он владел Suzuki Hustler с октября 2023 года и с тех пор получил три штрафа на общую сумму 4 тысячи рублей за нарушения правил дорожного движения.
Что грозит водителю
Как сообщил Губернатор Амурской области Василий Орлов, виновник задержан и находится в изоляторе временного содержания. По факту аварии возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет. Суд постановил заключить под стражу Бакарюкина сроком на два месяца до 14 августа.
На месте аварии образовался стихийный мемориал, куда местные жители несут цветы и игрушки. В связи с происшествием министерство культуры и национальной политики отменило массовые и развлекательные мероприятия в регионе. Губернатор Орлов выразил соболезнования родным и близким погибших.