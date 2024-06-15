Пятеро погибли, водителя арестовали: все, что известно о жутком ДТП в Благовещенске

Водитель останется под стражей до 14 августа (архивное фото) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Резонансное ДТП с участием пьяного водителя произошло в Благовещенске вечером в пятницу, 14 июня. Число погибших выросло до пяти человек. Виновник аварии арестован Благовещенским городским судом Амурской области. Рассказываем все, что известно о произошедшем.

— Суд постановил заключить под стражу Бакарюкина Евгения Владимировича сроком на два месяца до 14 августа, — передает слова судьи РИА «Новости».



Что известно о пострадавших

Пьяный водитель минивэна сбил пешеходов, вылетев на тротуар на перекрестке улиц Василенко-Воронкова. Он ехал примерно со скоростью 100 км в час. Трое человек погибли на месте. Среди них было двое детей. Еще шести потребовалась госпитализация. Позднее, как сообщили в Минздраве Амурской области, в больнице скончались еще двое — 50-летний мужчина и 15-летний подросток. Сейчас медики борются за жизнь 14-летний мальчика и 32-летней женщины. Они находятся в крайне тяжелом состоянии. Других пострадавших, мальчик 14 лет и девушка 19 лет, сегодня будут переведены из реанимации в отделение травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое.



Что известно о водителе

За рулем находился 59-летний Евгений Бакарюкин. Он ехал со скоростью примерно 100 км в час и был пьян. Как пишет SHOT, за час до аварии он выпил бутылку водки. По данным «Известий», у него в крови обнаружили две промилле алкоголя. Согласно примечанию к ст. 12.8 КоАП РФ, 0,3 промилле достаточно, чтобы человека официально признали пьяным. Водитель пытался сделать вид, что он не виновен, но потом сослался на отказ тормозов, передает SHOT. Бакарюкина оперативно увезли с места аварии, поскольку очевидцы были готовы устроить самосуд.



Водителю грозит до 15 лет лишения свободы Источник: соцсети подозреваемого в ДТП / Следственный комитет











До 2005 года виновник ДТП работал участковым, сообщает Mash. Затем занимался перевозками на маршрутном такси. В последнее время он работал охранником и злоупотреблял алкоголем, рассказала NEWS.ru его соседка. Она никогда не видела его трезвым. Дочь Бакарюкина же в разговоре с РЕН ТВ заверила, что он никогда не позволял себе садиться за руль в нетрезвом состоянии и предположила, что у отца мог случиться инсульт. Его сестра также заявила, что тот не имел проблем салкоголем.



Данные по автомобилю разнятся. «Газета.Ru» пишет, что виновник аварии приобрел Suzuki Solio в конце мая 2024 года. До резонансного ДТП на нем Бакарюкин не становился участником дорожных инцидентов. По данным SHOT, он владел Suzuki Hustler с октября 2023 года и с тех пор получил три штрафа на общую сумму 4 тысячи рублей за нарушения правил дорожного движения.



Что грозит водителю

Как сообщил Губернатор Амурской области Василий Орлов, виновник задержан и находится в изоляторе временного содержания. По факту аварии возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет. Суд постановил заключить под стражу Бакарюкина сроком на два месяца до 14 августа.

