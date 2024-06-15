Что будет с организмом, если пить пиво в жару? Отвечае врач

Так ли безобидно пиво, как о нем привыкли думать? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Синоптики прогнозируют жаркие выходные. Днем в Новосибирске ожидается температура в +30 градусов. И как тут не освежиться прохладительными напитками? Многие относят к таким и пиво, не считая его за серьезный алкоголь. Но так ли оно безобидно в жару, как может показаться? Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец рассказал нашим коллегам из 63.RU, что будет с организмом, если спасаться от жары пивом.



— Можно ли потреблять пиво в жару? Чем оно опасно?



— Первый момент и самый главный — выделение пива из списка других алкогольных напитков, на мой взгляд, совершенно нецелесообразно. Простейший расчет показывает, что бутылочка 500 миллилитров самого слабого пива соответствует 50−60 граммам водки. А кто ограничивается бутылкой пива объемом 0,5?



А между тем пиво обладает сильнейшим обезвоживающим действием, поэтому в случае употребления алкогольных напитков в жару резко увеличивается вязкость крови, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, существенно повышается риск как обострения хронических заболеваний сердца и сосудов, так и острых сосудистых катастроф, инсульта и инфаркта. Ситуация особенно усугубляется, если у пациента есть избыточный вес, гипертоническая болезнь, сахарный диабет.



Во время потребления пива (как и других алкогольных напитков), особенно в больших количествах, у человека нарушается самоконтроль, и он будет не способен почувствовать ранние признаки обезвоживания и негативные последствия для своего организма.



— О каких именно признаках идет речь? Назовите их для примера.



— Потребляющие спиртные напитки совершенно точно их не заметят. Это и тяжелая голова, и своеобразное головокружение, и подташнивание, а также сухость во рту, дурнота, как еще в народе называют это состояние. Чем же опасно это подташнивание? При таком состоянии человек старается ничего не есть и не пить. И это очень опасно. Поэтому, еще раз говорю, обращаясь ко всем гражданам, если в жару вы ощущаете такие симптомы, нужно сделать, пусть через силу, несколько глотков воды. И вы тогда почувствуете реальную жажду.



— Есть ли безопасная доза пива, которую можно выпить в жару?



— На такие вопросы я отвечаю всегда немного жестко. Пить надо ровно в том объеме, какой вред человек себе хочет причинить.



— А чем нужно закусывать пиво, чтобы минимизировать этот вред?



— Человек не способен минимизировать вред от спиртного. Алкоголь убивает, надо об этом помнить. Повторюсь, человек может только решить, насколько он хочет нанести себе ущерб, и сам определяет дозу алкоголя.

А какие напитки вы пьете в жару? Обычную воду Минералку Лимонад Чай, кофе Морсы или компоты Квас Пиво, за алкоголь его не считаю Все перечисленные, кроме пива Все перечисленные, в зависимости от ситуации

По прогнозам сервисов, жара в Новосибирске сохранится и в июле. Температура может подняться до +32 градусов, также возможны частые дожди.