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Здоровье Что будет с организмом, если пить пиво в жару? Отвечае врач

Что будет с организмом, если пить пиво в жару? Отвечае врач

А вы как спасаетесь, когда за окном +30?

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Так ли безобидно пиво, как о нем привыкли думать?

Синоптики прогнозируют жаркие выходные. Днем в Новосибирске ожидается температура в +30 градусов. И как тут не освежиться прохладительными напитками? Многие относят к таким и пиво, не считая его за серьезный алкоголь. Но так ли оно безобидно в жару, как может показаться? Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец рассказал нашим коллегам из 63.RU, что будет с организмом, если спасаться от жары пивом.

— Можно ли потреблять пиво в жару? Чем оно опасно?

— Первый момент и самый главный — выделение пива из списка других алкогольных напитков, на мой взгляд, совершенно нецелесообразно. Простейший расчет показывает, что бутылочка 500 миллилитров самого слабого пива соответствует 50−60 граммам водки. А кто ограничивается бутылкой пива объемом 0,5?

А между тем пиво обладает сильнейшим обезвоживающим действием, поэтому в случае употребления алкогольных напитков в жару резко увеличивается вязкость крови, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, существенно повышается риск как обострения хронических заболеваний сердца и сосудов, так и острых сосудистых катастроф, инсульта и инфаркта. Ситуация особенно усугубляется, если у пациента есть избыточный вес, гипертоническая болезнь, сахарный диабет.

Во время потребления пива (как и других алкогольных напитков), особенно в больших количествах, у человека нарушается самоконтроль, и он будет не способен почувствовать ранние признаки обезвоживания и негативные последствия для своего организма.

— О каких именно признаках идет речь? Назовите их для примера.

— Потребляющие спиртные напитки совершенно точно их не заметят. Это и тяжелая голова, и своеобразное головокружение, и подташнивание, а также сухость во рту, дурнота, как еще в народе называют это состояние. Чем же опасно это подташнивание? При таком состоянии человек старается ничего не есть и не пить. И это очень опасно. Поэтому, еще раз говорю, обращаясь ко всем гражданам, если в жару вы ощущаете такие симптомы, нужно сделать, пусть через силу, несколько глотков воды. И вы тогда почувствуете реальную жажду.

— Есть ли безопасная доза пива, которую можно выпить в жару?

— На такие вопросы я отвечаю всегда немного жестко. Пить надо ровно в том объеме, какой вред человек себе хочет причинить.

— А чем нужно закусывать пиво, чтобы минимизировать этот вред?

— Человек не способен минимизировать вред от спиртного. Алкоголь убивает, надо об этом помнить. Повторюсь, человек может только решить, насколько он хочет нанести себе ущерб, и сам определяет дозу алкоголя.

А какие напитки вы пьете в жару?

Обычную воду
Минералку
Лимонад
Чай, кофе
Морсы или компоты
Квас
Пиво, за алкоголь его не считаю
Все перечисленные, кроме пива
Все перечисленные, в зависимости от ситуации

По прогнозам сервисов, жара в Новосибирске сохранится и в июле. Температура может подняться до +32 градусов, также возможны частые дожди.

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