Минобразования накажет директора гимназии под Новосибирском — там у школьника отобрали инсулин перед ГИА

К ответственности привлекли руководителя Гимназии №1 в Куйбышеве Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Министерство образования Новосибирской области наказало руководителя Гимназии №1 в Куйбышеве, где у девятиклассника перед сдачей ГИА отобрали инсулин и глюкометр. Информацию об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос НГС.



Инцидент произошел 30 мая в Куйбышевском районе, во время сдачи ГИА по химии. Мать ребенка ранее подала заявление, что ее сын с инвалидностью будет сдавать экзамены на общих основаниях. В связи с этим перед сдачей экзамена у ребенка забрали прибор для измерения уровня глюкозы в крови.



Мальчику также разъяснили, что в случае ухудшения состояния здоровья он может воспользоваться прибором, если обратится за медицинской помощью. Во время сдачи ГИА молодому человеку она не понадобилась.



Несмотря на наличие письменного заявления, руководству Гимназии №1 в Куйбышеве следовало более подробно разъяснить матери ребенка порядок проведения государственной итоговой аттестации, обратить внимание на то, какие условия могут быть созданы для детей с инвалидностью при сдачи итоговых экзаменов.



— В связи с тем, что разъяснительная работы была проведена не в полном объеме, учредителем данной образовательной организации было принято решение об объявлении руководителю Гимназии №1 дисциплинарного взыскания, — говорится в сообщении ведомства за подписью министра образования Марины Жафяровой.

