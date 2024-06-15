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Образование эксклюзив Минобразования накажет директора гимназии под Новосибирском — там у школьника отобрали инсулин перед ГИА

Минобразования накажет директора гимназии под Новосибирском — там у школьника отобрали инсулин перед ГИА

Инцидент произошел в Куйбышевском районе

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К ответственности привлекли руководителя Гимназии №1 в Куйбышеве

Министерство образования Новосибирской области наказало руководителя Гимназии №1 в Куйбышеве, где у девятиклассника перед сдачей ГИА отобрали инсулин и глюкометр. Информацию об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос НГС.

Инцидент произошел 30 мая в Куйбышевском районе, во время сдачи ГИА по химии. Мать ребенка ранее подала заявление, что ее сын с инвалидностью будет сдавать экзамены на общих основаниях. В связи с этим перед сдачей экзамена у ребенка забрали прибор для измерения уровня глюкозы в крови.

Мальчику также разъяснили, что в случае ухудшения состояния здоровья он может воспользоваться прибором, если обратится за медицинской помощью. Во время сдачи ГИА молодому человеку она не понадобилась.

Несмотря на наличие письменного заявления, руководству Гимназии №1 в Куйбышеве следовало более подробно разъяснить матери ребенка порядок проведения государственной итоговой аттестации, обратить внимание на то, какие условия могут быть созданы для детей с инвалидностью при сдачи итоговых экзаменов.

— В связи с тем, что разъяснительная работы была проведена не в полном объеме, учредителем данной образовательной организации было принято решение об объявлении руководителю Гимназии №1 дисциплинарного взыскания, — говорится в сообщении ведомства за подписью министра образования Марины Жафяровой.

Ранее в Новосибирской области школьника поймали на ЕГЭ с телефоном. Всего в этом году на списывании поймали девять учеников в регионе.

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Новосибирская область ГИА Инсулин Диабет
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