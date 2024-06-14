«Зазвенел будильник в ботинке»: школьника из Новосибирской области поймали на ЕГЭ с телефоном

Всего специалисты поймали девять списывальщиков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Школьника поймали с телефоном во время экзамена в Новосибирской области, у парня зазвонил будильник в телефоне, который он спрятал в ботинке. Историей поделилась директор НИМРО (Новосибирский институт мониторинга и развития образования) Наталья Ярославцева в эфире ОТС.

По словам директора НИМРО, в этом году поймали девять учеников, пять из них пронесли с собой на экзамен телефоны, четыре — шпаргалки. Парни, отмечает Ярославцева, раньше прятали все под пряжку, но теперь она стала звенеть, а значит школьников просят показать ее, поэтому теперь ученики убирают все в носки.

— Произошла одна история, экзамен завершался, оставалось 20 минут до конца у парня зазвенел в ботинке телефон — будильник. Будильник - до чего обидно, — поделилась Наталья Ярославцева.



Тех учеников, которых поймали со шпаргалками или телефоном, в этом году пересдать экзамены смогут только в следующем году. Пересдать можно только базовую математику или русский язык для получения аттестата.

Недавно мы публиковали, когда и где посмотреть заветные результаты экзаменов. Есть несколько способов узнать количество своих баллов, сами результаты обычно публикуют в течение 10 дней, но в некоторых случаях обработка бланков может занимать до двух недель.



В этом году не обошлось и без скандалов, новосибирцы пожаловались Екатерине Мизулиной на сложный вариант ЕГЭ по русскому языку. НГС разобрал с филологом два варианта, которые вызвали больше всего возмущений.