«Дети сейчас в гаджетах»: в Новосибирском институте развития образования признали, что ЕГЭ по русскому языку был сложным

До этого, говорит Ярославцева, ЕГЭ по русскому языку было одним из самых легких Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Наталья Ярославцева призналась, что задания на ЕГЭ по русскому языку в этом году были сложнее, чем в прошлом. Об этом Наталья Ярославцева рассказала в эфире телеканала ОТС.



— Задания были сложнее, это естественно с одной стороны, потому что все предыдущие годы русский язык был практически один из самых легких для сдачи, но так бесконечно быть не может. Мы должны заниматься языком, работать над ним. Это связано с многими проблемами, одна из них — нечитающие ребята, они живут в гаджетах, даже если они читают в электронном виде, это не так развивает, как художественное чтение бумажной книги, — рассказала Наталья Ярославцева.

В этом году ученики жаловались Екатерине Мизулиной на сложный вариант ЕГЭ по русскому языку. Школьники и их родители оказались недовольны текстом Валентина Распутина, они говорят, что в нем было почти невозможно определить проблему, некоторые час вчитывались в материал. Жалобы поступили и на текст Евгения Богата. НГС разобрал с филологом два варианта, которые вызвали больше всего возмущений.