«Работа учителя — это ад»: педагог — о причинах своего решения навсегда уйти из профессии

По просьбе героини этой публикации ее имя и фамилия в тексте изменены.



Дополнительная награда за труды и конфликты на работе

Я была руководителем детского сада на протяжении 12 лет. И когда педагоги начинают говорить, что стимулирующие выплаты в одной школе больше, а в другой меньше, стараюсь им объяснить, что и не должно быть у всех всё одинаково, никогда так не будет. Потому что у каждой школы, у каждого детсада — свое финансирование, надбавки высчитываются по разным формулам. В какой-то школе, допустим, 4000 учеников, а в другой — меньше 1000. И если кто-то разделил сумму на стимулирующие выплаты на 10 баллов, то стоимость каждого будет, допустим, 1000 рублей. Другие разделили на 30 баллов, и ценность балла уже в разы меньше. Если кто-то из педагогов ушел на больничный, сумма премий делится уже на меньшее количество человек.