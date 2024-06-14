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Происшествия «Выбежал из-за припаркованного автомобиля»: в Новосибирске машина сбила ребенка — момент ДТП попал на видео

«Выбежал из-за припаркованного автомобиля»: в Новосибирске машина сбила ребенка — момент ДТП попал на видео

Мальчика доставили в больницу

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Инцидент случился на улице Александра Чистякова

14 июня в Новосибирске шестилетний мальчик попал в больницу. Его сбила машина во дворе дома в Кировском районе, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, инцидент случился в 20:30. 40-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» ехала по внутридворовой территории дома №18 по улице Александра Чистякова, когда совершила наезд на пешехода. Уточняется, что ребенок выбежал из-за припаркованной машины.

— В результате ДТП пострадал пешеход-мальчик 2018 года рождения, который был доставлен в медицинское учреждение, — сказано в сообщении. — На месте работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Момент ДТП попал на видео

Момент дорожно-транспортного происшествия попал на видео. На кадрах видно, как мальчик идет по тротуару, а затем выбегает на асфальт перед движущейся машиной. Транспорт сбивает ребенка и останавливается на дороге.

Несколько дней назад жительницу Новосибирска сбил мотоциклист. Она решила перебежать шестиполосный проспект Димитрова.

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