«Выбежал из-за припаркованного автомобиля»: в Новосибирске машина сбила ребенка — момент ДТП попал на видео

14 июня в Новосибирске шестилетний мальчик попал в больницу. Его сбила машина во дворе дома в Кировском районе, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По информации ведомства, инцидент случился в 20:30. 40-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» ехала по внутридворовой территории дома №18 по улице Александра Чистякова, когда совершила наезд на пешехода. Уточняется, что ребенок выбежал из-за припаркованной машины.
— В результате ДТП пострадал пешеход-мальчик 2018 года рождения, который был доставлен в медицинское учреждение, — сказано в сообщении. — На месте работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Момент дорожно-транспортного происшествия попал на видео. На кадрах видно, как мальчик идет по тротуару, а затем выбегает на асфальт перед движущейся машиной. Транспорт сбивает ребенка и останавливается на дороге.
Несколько дней назад жительницу Новосибирска сбил мотоциклист. Она решила перебежать шестиполосный проспект Димитрова.