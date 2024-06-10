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Происшествия Сибирячка бросилась перебегать шестиполосный проспект Димитрова — в нее влетел мотоцикл

Сибирячка бросилась перебегать шестиполосный проспект Димитрова — в нее влетел мотоцикл

Травмы и у женщины, и у мотоциклиста

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Авария произошла днем 10 июня

Пожилая женщина решила перебежать шестиполосный проспект Дмитрова в Новосибирске. Сибирячку сбил мотоциклист, оба получили травмы.

Как рассказали в телеграм-канале «АСТ-54 Black», авария произошла около бизнес-центра «Кобра» на проспекте Димитрова, 4/1. Пожилая женщина решила перейти дорогу в неположенном месте, но ее сбил мотоциклист.

— По словам очевидца, пострадавшая и водитель мотоцикла живы, находятся в сознании, отделались травмами, — сообщили в телеграм-канале.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию.

Недавно водитель на BMW X5 сбил двух пешеходов вблизи здания на улице Станционной, 54. Женщины шли по пешеходному переходу.

Обновлено. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 47-летний водитель на мотоцикле "Хонда Шадоу" ехал по проспекту Димитрова со стороны Вокзальной магистрали. Около дома на проспекте Димитрова, 4/1 водитель сбил пешехода, женщина переходила дорогу не по зебре.

В результате аварии пострадала 74-летняя женщина, ее доставили в больницу, характер травм уточняется. На месте аварии работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Авария ДТП Пешеход Мотоцикл Проспект Димитрова
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