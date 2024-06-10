Сибирячка бросилась перебегать шестиполосный проспект Димитрова — в нее влетел мотоцикл

Как рассказали в телеграм-канале «АСТ-54 Black», авария произошла около бизнес-центра «Кобра» на проспекте Димитрова, 4/1. Пожилая женщина решила перейти дорогу в неположенном месте, но ее сбил мотоциклист.

Обновлено. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 47-летний водитель на мотоцикле "Хонда Шадоу" ехал по проспекту Димитрова со стороны Вокзальной магистрали. Около дома на проспекте Димитрова, 4/1 водитель сбил пешехода, женщина переходила дорогу не по зебре.



В результате аварии пострадала 74-летняя женщина, ее доставили в больницу, характер травм уточняется. На месте аварии работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.



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