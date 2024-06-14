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Происшествия Подъезд рухнул вместе с квартирами. Страшные кадры и рассказы очевидцев о ЧП в Белгородской области

Подъезд рухнул вместе с квартирами. Страшные кадры и рассказы очевидцев о ЧП в Белгородской области

Собрали главное в одном коротком видео

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Белгородская область регулярно попалает под обстрелы

14 июня в Шебекино после обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома.

Удар пришелся на середину здания, один из балконов полностью охватил пожар, территория задымлена и завалена обломками. Несколько человек пострадали, на месте работают спасатели.

— Сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы. На данный момент количество раненых увеличилось до пяти. Пункты временного размещения готовы принимать жителей из пострадавших квартир, — сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Все, что известно о ЧП, смотрите в видео выше.

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Белгородская область Шебекино Рухнул подъезд Обстрел
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