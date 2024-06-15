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Развлечения Луна перешла знак Весов: чего ждать в этот период — советы астролога

Луна перешла знак Весов: чего ждать в этот период — советы астролога

15 июня идут девятые лунные сутки

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Луна будет в знаке Весов до 17 июня

15 июня Луна перешла в знак Весы. Считается, что в этот короткий период стоит ждать гармонии. Подробнее об этом рассказала новосибирский астролог Анастасия Першина.

— Луна в Весах — наступает период гармоничности и спокойствия. Общение становится легким и приятным. Хорошее время для знакомств, проведения романтических свиданий со второй половинкой, — написала эксперт в своем телеграм-канале «Астропсихолог Анастасия».

Луна будет находиться в знаке Весов до 17 июня 09:35 по московскому времени, то есть13:35 по новосибирскому.

Сегодня, 15 июня, до обеда — девятые лунные сутки. В первой половине дня возможно переменчивое настроение. В астрологии считается, что день подходит для активного отдыха, но перетруждаться не стоит.

— Вторая половина дня очень благоприятна и наполнена энергией. Рекомендуется избегать одиночества, полезно провести день с семьей на природе, встретиться с родственниками, друзьями, — пишет астролог.

Так как до 17 июня идет активная фаза соединения Солнца с Меркурием, день подходит для начала новых дел и получения знаний. Считается, что такое положение планет дает прилив ментальной активности и способствует творческой деятельности.

14 июня Солнце перешло в знак Близнецов. Ведический астролог из Новосибирска Юлия Тарантина объяснила, какие опасности есть у этого периода.

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