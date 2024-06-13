Не принимать важных решений: Солнце переходит в знак Близнецов — астролог предупредила об опасностях периода

Солнце будет в знаке Близнецов до 16 июля Источник: UniversusGPT Neurobot / Telegram











14 июня Солнце переходит в знак Близнецов. В ведической астрологии считается, что этот период, который продлится около месяца, подходит для обучения и самоанализа. Но у него также есть несколько минусов. Подробнее об этом рассказала новосибирский ведический астролог Юлия Тарантина.



День перехода Солнца в новый знак зодиака называется сурья скранти. В переводе с санскрита — «вхождение Солнца» или «Солнце переходящее». Такие дни подходят для планирования духовных дел, медитаций, обрядов, религиозных практик. Считается, что во время перехода влияние Солнца ослаблено, поэтому не рекомендуется делать крупные покупки, заключать сделки или принимать судьбоносные решения.



Солнце переходит в знак Близнецов, поэтому будет ощутима воздушная энергия. Она отвечает за коммуникацию и общение, дает драйв, энергию, побуждает к действиям. Открываются новые возможности.



Так как энергия Близнецов — меркурианская, появляется возможность поучиться чему-то новому. Например, пойти на онлайн-курсы, вебинары, заняться тем, до чего долго не доходили руки, начать учить иностранный язык. Еще можно попробовать найти новое хобби.



Также хорошо в этот период совершать путешествия в далекие страны, чтобы познакомиться с другими культурами. Не просто съездить куда-то на территории области или на Алтай, а именно в далекое путешествие. Кроме всего прочего, энергия Близнецов может дать сильный заряд для творческой деятельности.



Это хорошее время для самоанализа. Поэтому если у человека отсутствует внутренний баланс, то период подходит для того, чтобы его обрести. Например, можно сходить к психологу, позаниматься различными практиками либо самостоятельно начать путешествие внутрь себя.



Знак Близнецов находится под управлением Меркурия. Из-за влияния этой планеты может возникнуть желание выполнять несколько дел одновременно. Поэтому нужно хорошо постараться, чтобы сосредоточиться и довести начатое до конца.



Еще один небольшой минус — под влиянием воздушного знака Близнецов бывает трудно принимать решение и брать на себя ответственность.



9 июня планета Марс перешла в знак Тельца. Новосибирский астролог Анастасия Першина предупредила о том, что в этот период стоит ждать стабильности в любви и финансах, а представители некоторых знаков зодиака почувствуют особое влияние этого перехода.