Почти 400 тысяч решили взыскать с новосибирца, который потерял карту — его счетом воспользовались мошенники

С сибиряка взыскали 380 тысяч рублей Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











В Новосибирской области суд решил взыскать с местного жителя почти 400 тысяч рублей, которые были переведены на его утерянную банковскую карту. На счет сибиряка перевели деньги жительницы Вологодской области — она стала жертвой телефонных мошенников.



Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Вологодской области. Надзорным ведомством установлено, что в июле 2023 года 68-летняя женщина перевела на банковский счет незнакомца сумму в размере 380 тысяч рублей.



Из-за произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (по ч. 3 ст. 159 УК РФ), в рамках его расследования специалисты установили личность владельца карты, на чей счет изначально и перевели деньги. Им оказался 21-летний жителя Карасука Новосибирской области.



— Владелец банковской карты — молодой человек, 2003 г.р., проживающий в г. Карасук Новосибирской области, пояснил, что в июле 2023 года потерял свою банковскую карту вместе с ПИН-кодом до того, как на нее поступили денежные средства, при этом в банк с заявлением о блокировке карты он не обращался, — объяснили в ведомстве.



Причастность сибиряка к преступлению в ходе следствия не установили, но прокурор обратился в суд с иском о взыскании с молодого человека неосновательного обогащения. Вместе с тем новосибирец просил признать его ненадлежащим ответчиком — он напомнил, что не был привлечен в качестве подозреваемого или обвиняемого, а банковскую карту потеряли.

— Судом указанные доводы не были приняты во внимание, поскольку в случае утраты карты ответчику надлежало своевременно решить вопрос о ее блокировки во избежание несанкционированного использования иными лицами, — заявили в прокуратуре.



Решением Карасукского районного суда иск прокурора Тотемского района удовлетворен. С сибиряка в пользу женщины взыскали 380 тысяч рублей как полученные в результате неосновательного обогащения. В надзорном ведомстве заявили, что проконтролируют исполнение решения суда после его вступления в силу.

