Путин предложил свою «формулу мира». Что ответил Зеленский, США и НАТО: подборка цитат

Украина отвергла предложение Путина Источник: Kremlin.ru











14 июня Владимир Путин назвал условия решения конфликта и начала мирных переговоров. Россия готова их начать, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также откажется от планов вступления в НАТО.



Киев практически сразу отверг предложение Путина. Собрали для вас реакции на слова президента.



— Это ультимативные заявления, которые ничем не отличаются от прошлых, — заявил Владимир Зеленский в разговоре с Reuters.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в X написал, что новая инициатива Владимира Путина якобы не содержит реального мирного предложения. Он также утверждает, что с такими предложениями РФ якобы оставит Украину «беззащитной».

— Конечно, в этом нет ничего нового, нет реалистичных предложений мира, — передает слова Подоляка РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что офис Зеленского довел страну «до крайней точки». Глава МИД Сергей Лавров сказал, что «надежда умирает последней». Их цитирует ТАСС.

— Путин терпеливый, имеющие уши — услышат, — добавил Лавров.

МИД Украины не рассматривает предложение Путина в качестве мирной инициативы, а видит в нем попытку помешать проведению конференции, запланированной в Швейцарии на 15–16 июня. В ведомстве заявили, что «ничего нового в этих заявлениях нет».

15–16 июня в Швейцарии пройдет саммит, в ходе которого планируется обсудить усилия стран по достижению мира на Украине. Россию туда не приглашали.



— Путин не вправе ставить Украине условия о мире, — цитирует РИА Новости главу Пентагона Ллойда Остина. Кроме того, он призвал союзников США нарастить усилия по поставкам оружия Украине, поскольку конфликт вступил в «ключевую стадию».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение свидетельствует не о доброй воле РФ, а скорее о желании России достичь военных целей; страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предложение Владимира Путина о прекращении огня на Украине несет мирный и конструктивный характер. По словам Пескова, утверждение украинского президента Владимира Зеленского, что Путин якобы выдвинул Киеву ультиматум, — «это неверное понимание однозначно».

— Сегодня сложилась другая ситуация, очевидно другая — де-факто и де-юре. Нельзя не учитывать, как сказал президент, четырех новых территорий, которые <...> сейчас являются неотъемлемой частью РФ, — сказал Песков в комментарии «Известиям».

