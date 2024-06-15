НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

ясная погода, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

сев.

 747мм 43%
Подробнее
1 Пробки
USD 89,07
EUR 95,15
Реклама

СРОЧНО

Подъезд рухнул. Очевидцы — о ЧП в Шебекино

Что происходит с курсом валюты
Лето с пользой
«ВИС» остановила стройку моста
Как не пропустить отпуск
Красотки открыли пляжный сезон
Миллионы на помидорах
Летчик-испытатель — о работе
Как изменят «Сосновый бор»
Подросток угрожает оружием
НГС в Telegram
Политика Спецоперация на Украине Путин предложил свою «формулу мира». Что ответил Зеленский, США и НАТО: подборка цитат

Путин предложил свою «формулу мира». Что ответил Зеленский, США и НАТО: подборка цитат

В Киеве отвергли предложение российского президента

974
53 комментария
Украина отвергла предложение Путина

14 июня Владимир Путин назвал условия решения конфликта и начала мирных переговоров. Россия готова их начать, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также откажется от планов вступления в НАТО.

Киев практически сразу отверг предложение Путина. Собрали для вас реакции на слова президента.

— Это ультимативные заявления, которые ничем не отличаются от прошлых, — заявил Владимир Зеленский в разговоре с Reuters.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в X написал, что новая инициатива Владимира Путина якобы не содержит реального мирного предложения. Он также утверждает, что с такими предложениями РФ якобы оставит Украину «беззащитной».

— Конечно, в этом нет ничего нового, нет реалистичных предложений мира, — передает слова Подоляка РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что офис Зеленского довел страну «до крайней точки». Глава МИД Сергей Лавров сказал, что «надежда умирает последней». Их цитирует ТАСС.

— Путин терпеливый, имеющие уши — услышат, — добавил Лавров.

МИД Украины не рассматривает предложение Путина в качестве мирной инициативы, а видит в нем попытку помешать проведению конференции, запланированной в Швейцарии на 15–16 июня. В ведомстве заявили, что «ничего нового в этих заявлениях нет».

15–16 июня в Швейцарии пройдет саммит, в ходе которого планируется обсудить усилия стран по достижению мира на Украине. Россию туда не приглашали.

— Путин не вправе ставить Украине условия о мире, — цитирует РИА Новости главу Пентагона Ллойда Остина. Кроме того, он призвал союзников США нарастить усилия по поставкам оружия Украине, поскольку конфликт вступил в «ключевую стадию».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение свидетельствует не о доброй воле РФ, а скорее о желании России достичь военных целей; страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предложение Владимира Путина о прекращении огня на Украине несет мирный и конструктивный характер. По словам Пескова, утверждение украинского президента Владимира Зеленского, что Путин якобы выдвинул Киеву ультиматум, — «это неверное понимание однозначно».

— Сегодня сложилась другая ситуация, очевидно другая — де-факто и де-юре. Нельзя не учитывать, как сказал президент, четырех новых территорий, которые <...> сейчас являются неотъемлемой частью РФ, — сказал Песков в комментарии «Известиям».

Также Путин предложил создать аналог НАТО и позвал туда европейские страны. Речь идет о новой системе безопасности в Евразии. Подробный разбор этих идей читайте в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Украина Владимир Путин НАТО Мир Переговоры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Орут, пристают и чуть ли за руку не хватают»: журналистка НГС — о резонансном конфликте Грефа и беспорядке в алтайском такси
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Можешь купить пистолет, так, между делом». Россиянка дважды съездила пожить в Америку — плюсы и минусы
Зоя Неджефова
Мнение
Что будет, если год не есть сахар? Сибирячка рассказала, чем питается и как сильно похудел ее муж
Полина Бородкина
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
«Им без разницы, откуда прыгать»: ветеринар — о выпадении кошек из окон и стоимости их лечения
Алена Ситникова
Ветеринарный фельдшер
Рекомендуем
Знакомства

Аля,  47

Александра,  33

Дима,  24

Маргарита,  24

Дмитрий,  46

Жанна,  52

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление