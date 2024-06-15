Мир обсуждает переговоры с Украиной, Успенская пытается засудить Киркорова. Новости 14 июня

Украина отвергла предложение Путина Источник: Kremlin.ru











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 июня.



Рухнул подъезд дома

В Шебекино после обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Удар пришелся на середину здания, один из балконов полностью охватил пожар, территория задымлена и завалена обломками.

— Сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы. На данный момент количество раненых увеличилось до пяти. Пункты временного размещения готовы принимать жителей из пострадавших квартир, — сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.



Собрали главное в одном коротком видео Источник: «Городские порталы»

Путин перечислил условия для начала переговоров

Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел. Он назвал условия решения конфликта и начала мирных переговоров — Россия готова их начать, если украинские войска будут выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.



— Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину, — сказал Владимир Путин. — Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.



Он пообещал при этом гарантировать беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. По словам российского президента, речь идет не о заморозке конфликта, а о полном его прекращении.



В случае отказа Киева от условий президента Путина Россия продолжит идти вперед. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом Киев практически сразу отверг предложение российского президента.



— Это ультимативные заявления, которые ничем не отличаются от прошлых, — заявил Владимир Зеленский в разговоре с Reuters.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предложение Владимира Путина о прекращении огня на Украине несет мирный и конструктивный характер. По словам Пескова, утверждение Зеленского, что Путин якобы выдвинул Киеву ультиматум, — «это неверное понимание однозначно».



Также Путин предложил создать аналог НАТО и позвал туда европейские страны. Речь идет о новой системе безопасности в Евразии. Подробный разбор этих идей читайте в отдельном материале.



Пьяный водитель протаранил толпу прохожих

В Благовещенске минивэн на полной скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов.



По предварительным данным, пять человек погибли на месте, среди них четверо детей. Еще четыре человека в тяжелом состоянии, сообщает Shot. На месте происшествия работают три скорые.



— Водитель, как выяснилось, с признаками алкогольного опьянения. Он задержан, будет возбуждено уголовное дело, — рассказал амурский губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале.



Видео с моментом аварии. Осторожно: оно может шокировать Источник: SHOT / T.me

Проблемы звезд

Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные БИР-Аналитик.



По данным портала, решение о приостановке операций по счетам ИП-блогерши было принято еще 4 июня. Ивлеева должна государству более 11,3 миллиона рублей;

Екатерина Мизулина призвала полицию проверить песни рэпера Slimus. Она написала, что получает много жалоб от жителей Екатеринбурга — там у рэпера запланирован концерт. Сама Мизулина обратилась в МВД и Генпрокуратуру.



— Интересное дело. Рэпер Slimus, который выступал против СВО и нашего президента, вернулся в Россию и собирается дать на днях концерт в Екатеринбурге. Узнала об этом от возмущенных местных жителей. Посмотрели на его «творчество», а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, — написала Мизулина;

Столичный суд вернул Любови Успенской ее исковое заявление к Киркорову.



Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в суд после выхода интервью «Филипп Киркоров — про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоу-бизе!». По всей видимости, Успенская посчитала, что певец является женоненавистником. Такой вывод Любовь сделала, услышав высказывания Филиппа в интервью. Успенская хотела получить от «короля шоу-бизнеса» компенсацию морального вреда. Пока ей это не удалось;

Таганский суд Москвы оштрафовал Семена Слепакова* на 30 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).



В настоящее время Слепаков* живет за пределами России. Он неоднократно выступал с критикой специальной военной операции.





* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Задержали основателя сайта «Право.ру»

Новый поворот появился в деле Артема Усса — сына губернатора Красноярского края. Самого Усса еще в 2023 году задержали в аэропорту Милана по запросу США. Усса-младшего обвиняли в обходе антироссийских санкций и отмывании денег и должны были экстрадировать в США, однако он бежал из-под домашнего ареста в Москву.

Теперь по его делу в Италии арестовали гражданина России и основателя сайта «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

В заявлении ведомство рассказало, что живущего в Швейцарии 54-летнего Чиракадзе подозревают в организации побега Усса из-под домашнего ареста в марте 2023 года. РИА Новости цитирует выдержки из заявления прокуратуры: следствие считает, что Дмитрий Чиракадзе «следил за исходом решения Апелляционного суда Милана об экстрадиции Усса в США, чтобы побудить его осуществить план, который он тем временем заранее организовал, связавшись с членами банды».



Предполагается, что Чиракадзе на этапе организации побега «присутствовал на основных встречах с членами группировки», «поддерживал постоянный контакт с членами семьи Усса» и «несколько раз встречался с членами банды уже после побега российского предпринимателя за пределы Италии».



Следователи отследили перемещения Чиракадзе в Италии по данным его телефона, а также спискам пассажиров рейсов авиакомпаний. Итальянские силовики посчитали, что они совпали с местами, где якобы «проходили подготовительные встречи» накануне побега Усса.



Другие новости

Международный олимпийский комитет решил создать киберспортивные Олимпийские игры. Вопрос более подробно обсудят в Париже, где в июле стартует летняя Олимпиада.