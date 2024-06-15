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11-летний мальчик пропал в Ленинском районе

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Происшествия Вышел из дома: 11-летний мальчик пропал в Ленинском районе Новосибирска

Вышел из дома: 11-летний мальчик пропал в Ленинском районе Новосибирска

Артема Стрыгина последний раз видели 15 июня

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4 комментария
При себе у ребенка был рюкзак

В Ленинском районе Новосибирска пропал 11-летний Артём Стрыгин. Информацию об этом распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Артем Стрыгин, как следует из ориентировки волонтеров, вышел из дома в Ленинском районе 15 июня, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы пропавшего: рост 125 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые, обрит наголо. В день исчезновения мальчик был одет в серую футболку, синие джинсовые шорты, синие кеды. При себе у ребенка был темно-серый рюкзак.

Если вы что-то знаете о ребенке, то позвоните в 112 или 8 800 700–54–52.

В Новосибирске пропал 38-летний Алексей Прийдак. Информации о местонахождении мужчины нет с 25 апреля.

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