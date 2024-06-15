Вышел из дома: 11-летний мальчик пропал в Ленинском районе Новосибирска

При себе у ребенка был рюкзак Источник: «ЛизаАлерт», vk.com, Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Ленинском районе Новосибирска пропал 11-летний Артём Стрыгин. Информацию об этом распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт».



Артем Стрыгин, как следует из ориентировки волонтеров, вышел из дома в Ленинском районе 15 июня, с тех пор о нем нет никакой информации.



Приметы пропавшего: рост 125 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые, обрит наголо. В день исчезновения мальчик был одет в серую футболку, синие джинсовые шорты, синие кеды. При себе у ребенка был темно-серый рюкзак.



Если вы что-то знаете о ребенке, то позвоните в 112 или 8 800 700–54–52.

