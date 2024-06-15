Путин рассказал, что в зоне СВО находятся около 700 тысяч российских военных

Путин предложил свои условия для мира с Украиной Источник: Антон Буценко / E1.RU











14 июня Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев». Это программа развития для участников СВО.

Собрали главные тезисы, которые озвучил президент.

одна из важнейших задач сегодняшнего дня — это кадры;

жить надо ради того, ради чего можно умереть;

во время СВО надо беречь не только боекомплект, но, в первую очередь, людей;

армия значительно «омолодилась»: командармам в среднем 50 лет, комдивам — 46;

Россия вынуждена сдвигать линию фронта в направлении Харькова, чтобы обезопасить Белгород от ударов;

в зоне спецоперации находятся около 700 тысяч российских военных.



— У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тыс. человек [находятся], — передает ТАСС слова президента.



Также президент подчеркнул, что готов помочь выбрать любое направление дальнейшей работы участникам спецоперации. Россию он назвал непобедимой. А к военным обратился от имени всего руководства страны.

- Вы сказали о том, что первые лица государства приходят и не просто лекции читают, а разговаривают откровенно, по душам, и душу изливают. И вы сказали, что это несколько неожиданно, - сказал Путин к одному из участников встречи в ответ на его рассказ. - Вы знаете, ничего неожиданного в этом нет. Мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи. И это абсолютно нормально!

В тот же день Владимир Путин назвал условия решения конфликта и начала мирных переговоров. Россия готова их начать, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также откажется от планов вступления в НАТО.