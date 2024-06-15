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Политика Спецоперация на Украине Путин рассказал, что в зоне СВО находятся около 700 тысяч российских военных

Путин рассказал, что в зоне СВО находятся около 700 тысяч российских военных

Президент провел встречу с участниками спецоперации

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Путин предложил свои условия для мира с Украиной

14 июня Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев». Это программа развития для участников СВО.

Собрали главные тезисы, которые озвучил президент.

  • одна из важнейших задач сегодняшнего дня — это кадры;

  • жить надо ради того, ради чего можно умереть;

  • во время СВО надо беречь не только боекомплект, но, в первую очередь, людей;

  • армия значительно «омолодилась»: командармам в среднем 50 лет, комдивам — 46;

  • Россия вынуждена сдвигать линию фронта в направлении Харькова, чтобы обезопасить Белгород от ударов;

  • в зоне спецоперации находятся около 700 тысяч российских военных.

— У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тыс. человек [находятся], — передает ТАСС слова президента.

Также президент подчеркнул, что готов помочь выбрать любое направление дальнейшей работы участникам спецоперации. Россию он назвал непобедимой. А к военным обратился от имени всего руководства страны.

- Вы сказали о том, что первые лица государства приходят и не просто лекции читают, а разговаривают откровенно, по душам, и душу изливают. И вы сказали, что это несколько неожиданно, - сказал Путин к одному из участников встречи в ответ на его рассказ. - Вы знаете, ничего неожиданного в этом нет. Мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи. И это абсолютно нормально!

В тот же день Владимир Путин назвал условия решения конфликта и начала мирных переговоров. Россия готова их начать, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также откажется от планов вступления в НАТО.

Также Путин предложил создать аналог НАТО и позвал туда европейские страны. Речь идет о новой системе безопасности в Евразии. Подробный разбор этих идей читайте в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Путин СВО Военные Спецоперация
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