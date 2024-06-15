Врачи назвали самый вредный летний суп. Думаете, это окрошка?

Окрошка вызывает много споров. Но что на ее счет скажут врачи? Источник: Юлия Кашкина / E1.RU











Если от жары уже никуда не скрыться, то на выручку всегда рады прийти холодные летние супы. Съел одну тарелочку такого — и охладился, и вроде как даже подкрепился. Несомненный плюс таких блюд в том, что готовить их долго не надо, да и продукты часто не проходят термической обработки, а следовательно, сохраняют полезные вещества. Но давайте не будем бежать впереди паровоза и лучше у врачей спросим, есть ли чего полезного в летних супах и какой из них можно смело назвать самым вредным.

Свекольник

Свекольник врачи поставили на первое место по полезности среди всех летних супов. По большому счету его можно назвать холодным борщом. Он так же готовится на мясном бульоне, но можно сделать и совсем диетический вариант на отваре свеклы. Что бы вы ни выбрали, получится полезно и питательно.

— Свекла считается одним из самых полезных овощей, а ее богатый состав способен восполнить нехватку практически всех полезных веществ в организме, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — В частности, в большом количестве в ней содержатся витамины группы В, витамины А, С, Е. Также свекла богата кальцием, фосфором, магнием, калием и клетчаткой. В суп можно добавить картофель и капусту (богаты клетчаткой), зелень, вареное яйцо, сладкий перец, томаты. Они сделают вкус холодного супа более насыщенным и многогранным и придадут ему еще больше пользы.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



Что положить в свекольник Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Чтоб приготовить свекольник, натрите сырую свеклу на крупной терке, залейте ее водой (в воду можно добавить немного сахара) и варите до готовности. Пока она варится, мелко нарежьте зелень, натрите огурец на крупной терке. Когда свекла сварится, не выливайте отвар: как только он остынет, всыпьте в него огурец с зеленью, размешайте и разливайте по тарелкам, добавив в каждую половину вареного яйца и ложку сметаны. Кто-то добавляет в такой суп уксус для кислинки, но полезнее будет заменить его лимонным соком, особенно если у вас в анамнезе есть гипертония.



В любом случае, говорят врачи, от холодных супов летом будет больше пользы, чем от воды с бутербродами. Единственное, гастропациентам всё же придется выбирать объем, количество, качество и входящие в состав супов ингредиенты, чтобы не усугубить свое состояние в летнюю погоду.



Таратор

На втором месте нашего рейтинга оказался самый диетический летний суп — таратор. Чтобы приготовить его, вам понадобится пара средних огурцов, 400 мл нежирного кефира, пучок укропа, пара зубчиков чеснока. Трите огурцы на крупной терке, чеснок — на мелкой. Потом мелко режьте укроп, перемешивайте всё это и заливайте кефиром. Вот вам и весь суп. Освежающий и низкокалорийный. Чем он хорош кроме этого? Огурец известен своей способностью нормализовать уровень холестерина и избавить от отеков. А кефир, как и любая кисломолочка, полезен для кишечника. Единственное, если у вас есть проблемы по части ЖКТ, не стоит съедать много такого супа перед дальней поездкой.

Гаспачо

— Гаспачо прекрасно утоляет жажду, освежает, заряжает энергией, поскольку томаты содержат достаточно активные вещества, антиоксиданты, которые борются с клетками-агрессорами, которые не только ускоряют старение, но и способны спровоцировать развитие рака, — перечисляет Галина Барташевич преимущества популярного испанского супа, который оказался на третьем месте рейтинга. — Также в томатах содержится ликопин, он полезен для поддержания иммунитета. Но в то же время с томатами надо быть осторожнее пациентам с желчнокаменной болезнью и обострением язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

Каких-то полчаса, и вот у вас кастрюлька супа Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Чтобы приготовить гаспачо, взбейте в блендере масло с чесноком, луком и щепоткой соли, постепенно добавляйте огурцы, очищенный перец и помидоры. Получившееся пюре уберите в холодильник, а когда оно охладится до нужной вам температуры — подавайте к столу.



Джаджик

На предпоследней строчке рейтинга расположился турецкий вариант русской окрошки. Хотя в самой Турции его считают больше соусом, в России джаджик прижился как суп.



— Это суп на основе кефира или низкожирового йогурта с пюрированным, блендерированным свежим огурцом, с добавлением зелени, укропа, петрушки, немного чеснока, оливкового масла. Прекрасно утоляет жажду, освежает, — говорит Галина Барташевич.



Если вы впервые столкнулись с этим блюдом, дарим вам его классический рецепт.



Какие продукты нужны, чтобы приготовить джаджик Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Тщательно промойте зелень и огурцы под проточной водой и оставьте просушиться на некоторое время. Почистите и нашинкуйте кубиками огурцы. Пропустите очищенный чеснок через чеснокодавилку. Как можно мельче нарубите зелень, смешайте ее с чесноком и слегка перетрите ступкой. В полученную смесь добавьте нарезанные огурцы, перец, паприку, соль. Влейте айран, тщательно перемешайте, поставьте в холодильник и дайте настояться минимум полчаса. После этого разлейте по тарелкам и украсьте веточкой мяты — ваш джаджик готов.



Окрошка

Как ни прискорбно нам это сообщать, но окрошка в нашем рейтинге оказалась на последнем месте. Но не столько потому, что она плохая, сколько из-за того, что однозначного рецепта ее приготовления не существует. Кто-то предпочитает делать ее на кефире, кто-то — на минеральной воде, кто-то предпочитает квас. Кроме того, разнятся ингредиенты. Если, например, положить мясо вместо колбасы, вы сделаете свою окрошку значительно полезнее. Если не обращать внимания на эти мелочи, окрошка в целом хороша.

— В ней очень хороший белок (яйца) и много сложных углеводов (овощи и зелень). А редиска — источник сульфорафана и индол-3-карбинола, эти вещества играют огромную роль в профилактике онкологии, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Причем эти вещества попадают в наш организм в максимальном объеме, так как варить редиску никому в голову не приходит.

Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.

Всего четыре правила добавят вашей окрошке пользы Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Выбирая между кефиром и квасом (с точки зрения пользы), эндокринолог советует предпочесть кефир с небольшой жирностью.



— Хороший квас тоже полезен, это продукт брожения, соответственно, полезен для пищеварения. Однако читайте этикетку, чтобы не купить случайно «лимонад» из сахара, кислоты и пищевых добавок. В любом случае квас надо употреблять умеренно, так как в нем много углеводов, — подытоживает Зухра Павлова.



Кому нельзя есть холодные супы

Напоследок добавим, что холодные супы не каждому едоку подойдут. Именно потому, что они холодные. Галина Барташевич предупреждает, что при приготовлении таких блюд главное — не переусердствовать с охлаждением.