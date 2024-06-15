По дороге чуть не задушила жаба: во сколько россиянам обойдется путь по платным трассам к Черному морю

В апреле 2024 года тарифы на проезд по платным дорогам изменились, стало дороже Источник: Диана Храмцова / MSK1.RU











В России несколько трасс имеют платные участки. Самая популярная, она же одна из первых, где появились пункты по взиманию денег за проезд, — М-4 «Дон». Летом трасса загружена особенно, ведь именно по ней едут россияне из разных регионов страны до Черноморского побережья.

Журналист MSK1.RU вернулась в столицу из Краснодарского края на машине, не пропустив ни одного платного участка. Во сколько обошлось путешествие и удалось ли сэкономить — в ee колонке.

Первая платная дорога в России появилась в 1998 году. Это был небольшой участок на М-4 «Дон» длиной в 20 километров. По нему автомобилисты могли ездить в обход села Хлевного за 5 рублей. После реконструкции трасса М-4 «Дон» стала экспериментом по строительству платных дорог в России.

Сэкономила «полтинник»

В Краснодарский края я приехала на поезде. Билет в плацкартный вагон стоил порядка 4 с половиной тысяч рублей, чуть больше суток дороги под разговоры с приятными попутчиками — и вот оно, Черное море. Обратно решено было ехать на машине.

Онлайн-карты предложили несколько вариантов пути. Услужливо сообщая, что самый быстрый имеет платные участки. По бесплатным трассам «рисовало» на 70–80 километров больше к общим полутора тысячам км, и на 8 часов дольше. И без того за рулем предполагалось провести почти сутки и нагружать себя дополнительным временем не хотелось.

От Новороссийска до Краснодара, где и начинается М-4 «Дон» с ее платными участками, можно доехать двумя путями. Через Крымск, десятки станиц, хуторов и вечно стоящую в пробках саму столицу Кубани и в обход, но за 350 рублей. Время дороже, посчитала я, стоять в заторах в жару удовольствия мало, да и 350 рублей не великие деньги.

Скорость на первом платном участке ограничивается 110 км/ч. Заправок нет, об этом сообщается еще до въезда на этот отрезок, мест для отдыха тоже. Видимо, предполагается, что к этому моменту водители еще не устали.

Тарифы на проезд по трассе М-4 «Дон» Источник: Avtodor-tr.ru











После того как пролетел с ветерком мимо Краснодара, почти сразу приходится снова платить. На этот раз уже 420 рублей. Потом еще 300... и вот тут удалось сэкономить 50 рублей. Нет, ни в какую льготную категорию за время пути я попасть не успела. Устала, заехала на 10 минут отдохнуть на спецпарковку — и наступил понедельник. По будням на некоторых отрезках проезд дешевле на 20–50 рублей.

В этот раз мне повезло. В Краснодарском крае и Ростовской области была только одна пробка, еще на подъезде к платной дороге. Но многочасовые заторы — обычная история, и плата за проезд никаким образом не убережет от них.

Источник: Диана Храмцова / MSK1.RU











Ремонт дороги идет по своему графику и часто вразрез с планами автомобилистов. В прошлом году по пути на море пришлось стоять 4 часа.

4 часа! На скоростной трассе! Ночью! Спецпарковок нет, очень боялась заснуть за рулем. Диана Храмцова, редактор MSK1.RU

Хотя казалось бы, «лето — круглый год», ремонтировать дорогу можно не в самый разгар сезона, когда вся Россия загрузилась в машины и едет по М-4 «Дон» к Черному морю, а ранней весной или поздней осенью, но делают как делают, и все стоят часами.

Платно не значит быстро

Далеко не все платные отрезки скоростные. Где-то это обычная дорога, отличающаяся от бесплатной лишь наличием разделительной полосы и необходимостью платить.

Гостиниц вдоль платной трассы практически нет, только островки для отдыха. Оценить в полной мере все удобства не удалось. Ночью площадки заняты большегрузами.

До Ростова-на-Дону я всё время задавалась вопросом — за что мы платим? Местами асфальт неровный, попадались и небольшие выбоины, и в целом такие дороги должны быть везде. Ничего сверхъестественного.

После Ростова наступила ночь, и фонари облегчили езду, но под Воронежем на электричестве явно начали экономить. Фонари были только на въезде и съезде с платной трассы, местами еще у некоторых островков для отдыха. Мобильная связь, по крайней мере, мой оператор, показывала Е либо совсем отсутствовала.



А здесь вы найдете полный список платных дорог России и прайс-лист.

Источник: Диана Храмцова / MSK1.RU











На некоторых участках стоят знаки «Дикие животные». В основном в Воронежской области. Рассмотреть ночью на неосвещенной трассе, есть ли ограждение, не удалось. Сплошного высокого забора вдоль действия знака точно нет. А сетка может и не стать препятствием для того же лося. Встретиться с двухметровой пятисоткилограммовой тушей не очень хотелось, поэтому, как предписывают правила безопасности, просто сбросила скорость.

Как работает система

На каждом пункте есть проезды для обладателей транспондера, тех кто платит банковской картой и для оплаты наличными. В первых двух обычно нет оператора. Обозначения, для кого какой въезд, расположены сверху, в ночи не сразу можно сориентироваться и определить нужный.

Источник: Диана Храмцова / MSK1.RU











Так при мне ребята въехали не туда, им пришлось сдавать задом и искать нужный коридор. На табло уже определился тариф для их автомобиля и открылся шлагбаум, но мне пришлось ждать, пока система обнулится и заметит мою машину. По словам оператора, иначе жесткий барьер резко упадет и повредит транспорт. Вот так на пунктах отсекают зайцев.



На одном из участков система пропустила меня бесплатно, оператор в окошке тоже подтвердил, что можно проезжать. Почему так, женщина в окошке объяснять не стала. Видимо, я оплатила проезд по этому короткому отрезку где-то на прошлом пункте.

В целом путь по платным дорогам от Черного моря до Москвы стоил около 4 тысяч рублей. Для сравнения, на эти деньги можно купить бензина практически на весь обратный путь. В какой-то момент, когда сумма уже перевалила за 2 тысячи, меня начала душить жаба. Время (плюс 8 часов в пути) уже не казалось таким уж дорогим, тем более спешить не было необходимости. Это был скорее эксперимент, стоят ли наши автобаны своей цены.

С каждым годом количество платных дорог в России постоянно увеличивается. Больше всего на сегодняшний день их сконцентрировано вокруг Москвы. Но любую новую или отремонтированную дорогу нельзя сделать платной — только ту, где будет альтернативный бесплатный объезд. В следующий раз я планирую проверить тот самый альтернативный путь. Проверим, насколько он будет дольше и увеличится ли расход бензина.