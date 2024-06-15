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Развлечения Людей пока не пускают: толпа собралась в парке «Арена» в Новосибирске — видео очереди

Людей пока не пускают: толпа собралась в парке «Арена» в Новосибирске — видео очереди

Через несколько часов там начнется фестиваль «Черника Music Fest»

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В очереди на жаре стоят несколько сотен новосибирцев

В Ленинском районе в парке «Арена» выстроилась толпа новосибирцев. Через несколько часов там начнется музыкальный фестиваль «Черника Music Fest».

Кадрами толпы с НГС поделился читатель Илья. Новосибирец рассказала, что люди пришли на фестиваль заранее, чтобы попытаться увидеть любимых исполнителей в неформальной обстановке.

— Очереди на вход, пока людей не пускают, — рассказал НГС новосибирец.

Судя по снимкам, присланным в редакцию, очередь на вход на фестиваль в парке «Арена» растянулась на несколько сотен метров, в ней находятся около тысячи новосибирцев.

Фестиваль «Черника Music Fest» пройдет в парке «Арена» 15 и 16 июня. Новосибирске выступят Дава, который уже прилетел в город, а также Элджей, певица МакSIM, RAMIL', MARY GU, GSPD&DEAD BLONDE, Джахаров в другие. А диджей из Новосибирска Станислав Аммосов пожаловался на странную организацию фестиваля, прямиком из «нулевых».

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Новосибирск Толпа Черника Fest
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