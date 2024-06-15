Людей пока не пускают: толпа собралась в парке «Арена» в Новосибирске — видео очереди

В очереди на жаре стоят несколько сотен новосибирцев Источник: Читатель НГС Илья











В Ленинском районе в парке «Арена» выстроилась толпа новосибирцев. Через несколько часов там начнется музыкальный фестиваль «Черника Music Fest».



Кадрами толпы с НГС поделился читатель Илья. Новосибирец рассказала, что люди пришли на фестиваль заранее, чтобы попытаться увидеть любимых исполнителей в неформальной обстановке.

Источник: Читатель НГС Илья

— Очереди на вход, пока людей не пускают, — рассказал НГС новосибирец.



Судя по снимкам, присланным в редакцию, очередь на вход на фестиваль в парке «Арена» растянулась на несколько сотен метров, в ней находятся около тысячи новосибирцев.

