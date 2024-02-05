Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с издевательством над школьником в Новосибирске

После публикации о том, что в Новосибирске подростки избили школьника, ситуацию на контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении подростка в Новосибирской области, — говорится в сообщении.
Ранее появилась информация о том, что вечером 21 января в частном секторе Кировского района компания подростков избила школьника. Также молодые люди обрезали волосы пострадавшему, а в лицо распылили перцовый баллончик. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео.