Попросил убавить звук: в Южно-Чемском произошел конфликт со стрельбой в маршрутке — видео

Инцидент произошел ранним утром 14 июля Источник: «Мой Массив Южно-Чемской» / «ВКонтакте»











В Кировском районе Новосибирска произошел конфликт со стрельбой. Всё случилось на улице Александра Чистякова.

Как пишут очевидцы в сообществе «Мой Массив Южно-Чемской» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел около 4 утра в минувшее воскресенье, 14 июля. Как следует из опубликованных кадров, одной стороной конфликта был мужчина с пистолетом, второй — компания молодых людей.

К молодым людям, которые слушали музыку, подошел местный житель и попросил убавить звук, завязался конфликт. Затем прозвучал выстрел. Стрелок ушел с места ЧП и зашел в салон маршрутки № 29. Маршрутку остановили друзья пострадавшего, которые хотели разобраться с обидчиком.



На кадрах видно, что в салоне стоит мужчина с травматическим пистолетом. Конфликт разгорелся с новой силой, прозвучали еще как минимум два выстрела. Одна из пуль попала в нижнюю часть двери маршрутки, которая разбилась.

Источник: «Мой Массив Южно-Чемской» / «ВКонтакте»

Корреспондент НГС обратился за комментарием к директору ПАТП-5, которое работает на маршруте № 29, Валерию Ильенко. Он подтвердил информацию о происшествии и сообщил подробности.



— Всё было в шестом часу утра. По дороге бежал парнишка, водитель остановился из хороших побуждений. Тот заскочил и говорит — поехали быстрей. Водитель не сообразил, но никуда не поехал. Следом подбежали несколько человек, еще их. И у этого в маршрутке был травматический пистолет. И у тех, кто на улице был, тоже. Водитель дверь не стал открывать, они начали стрелять, там окно разбили. В итоге водитель дверь открыл, они зашли его, вытащили, побили. Потом Росгвардия приехала и всех забрала, — рассказал НГС Валерий Ильенко.



По его словам, с водителем маршрутки всё хорошо, он травм не получил. ПАТП-5 также планирует найти дебоширов и взыскать с них ущерб за поврежденную выстрелом дверь.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. В ведомстве пообещали предоставить комментарий по ситуации позже.



В начале июля в Первомайском районе 11-летнему школьнику выстрелили в лицо на спортивной площадке. Ребенок едва не лишился глаза.

