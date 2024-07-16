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Происшествия Попросил убавить звук: в Южно-Чемском произошел конфликт со стрельбой в маршрутке — видео

Попросил убавить звук: в Южно-Чемском произошел конфликт со стрельбой в маршрутке — видео

С участников хотят взыскать ущерб за разбитую дверь маршрутки

3 637
54 комментария
Инцидент произошел ранним утром 14 июля

В Кировском районе Новосибирска произошел конфликт со стрельбой. Всё случилось на улице Александра Чистякова.

Как пишут очевидцы в сообществе «Мой Массив Южно-Чемской» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел около 4 утра в минувшее воскресенье, 14 июля. Как следует из опубликованных кадров, одной стороной конфликта был мужчина с пистолетом, второй — компания молодых людей.

К молодым людям, которые слушали музыку, подошел местный житель и попросил убавить звук, завязался конфликт. Затем прозвучал выстрел. Стрелок ушел с места ЧП и зашел в салон маршрутки № 29. Маршрутку остановили друзья пострадавшего, которые хотели разобраться с обидчиком.

На кадрах видно, что в салоне стоит мужчина с травматическим пистолетом. Конфликт разгорелся с новой силой, прозвучали еще как минимум два выстрела. Одна из пуль попала в нижнюю часть двери маршрутки, которая разбилась.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к директору ПАТП-5, которое работает на маршруте № 29, Валерию Ильенко. Он подтвердил информацию о происшествии и сообщил подробности.

— Всё было в шестом часу утра. По дороге бежал парнишка, водитель остановился из хороших побуждений. Тот заскочил и говорит — поехали быстрей. Водитель не сообразил, но никуда не поехал. Следом подбежали несколько человек, еще их. И у этого в маршрутке был травматический пистолет. И у тех, кто на улице был, тоже. Водитель дверь не стал открывать, они начали стрелять, там окно разбили. В итоге водитель дверь открыл, они зашли его, вытащили, побили. Потом Росгвардия приехала и всех забрала, — рассказал НГС Валерий Ильенко.

По его словам, с водителем маршрутки всё хорошо, он травм не получил. ПАТП-5 также планирует найти дебоширов и взыскать с них ущерб за поврежденную выстрелом дверь.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. В ведомстве пообещали предоставить комментарий по ситуации позже.

В начале июля в Первомайском районе 11-летнему школьнику выстрелили в лицо на спортивной площадке. Ребенок едва не лишился глаза.

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Комментарии
55
Gordon Shumway
16 июля 2024, 15:58
Очередная шайка бездельников, музыку они решили послушать. Раз полиция не хочет заниматься подобными вызовами, самосуд - единственное решение подобных ситуациях. Осуждаю, но выхода нет.
Пьер Дун Лахтинский
16 июля 2024, 15:47
ну че вы, на видео прекрасно видно что парни культурные и модные... один вон даже в носках белых, правда в сланцах))) разговаривают сугубо на родном языке без англицизмов, девушки кричат угомонитесь пожалуйста, будьте добры...водитель судя по всему, по русски вообще не бум бум, так ради интереса смотрел, что бы было что потом в ауле рассказать...в общем, утро задалось...
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