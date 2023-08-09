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14-летняя девочка забеременела в Новосибирской области — ее отчима обвинили в изнасиловании

Предполагаемого педофила уже задержали

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ЧП произошло в Доволенском районе Новосибирской области

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В Доволенском районе задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании собственной 14-летней падчерицы. О ЧП стало известно после того, как девочка забеременела. Об этом НГС рассказала жительница села, информацию подтвердил источник в правоохранительных органах.

— Она недавно забеременела, ее стали спрашивать, кто отец ребенка, и она призналась, что ее много лет насиловал отчим, — рассказала местная жительница. — Мужчину зовут Дмитрий, он пьет, — рассказала местная жительница.

Источник НГС в правоохранительных органах рассказал, что предполагаемый насильник девочки-подростка уже задержан.

— Задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, завтра будут в суде решать вопрос о мере пресечения. Следователь будет ходатайствовать об аресте, — рассказал он.

В Следственном управлении СК не смогли раскрыть подробности дела, заявив, что дела о половой неприкосновенности не комментируют.

Ранее НГС писал о задержании 64-летнего сторожа. Он приставал к девочкам и тащил их к себе в каморку.

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ПедофилИзнасилованиеРанняя беременностьДоволенский район
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