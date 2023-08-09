14-летняя девочка забеременела в Новосибирской области — ее отчима обвинили в изнасиловании

В Доволенском районе задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании собственной 14-летней падчерицы. О ЧП стало известно после того, как девочка забеременела. Об этом НГС рассказала жительница села, информацию подтвердил источник в правоохранительных органах.
— Она недавно забеременела, ее стали спрашивать, кто отец ребенка, и она призналась, что ее много лет насиловал отчим, — рассказала местная жительница. — Мужчину зовут Дмитрий, он пьет, — рассказала местная жительница.
Источник НГС в правоохранительных органах рассказал, что предполагаемый насильник девочки-подростка уже задержан.
— Задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, завтра будут в суде решать вопрос о мере пресечения. Следователь будет ходатайствовать об аресте, — рассказал он.
В Следственном управлении СК не смогли раскрыть подробности дела, заявив, что дела о половой неприкосновенности не комментируют.
Ранее НГС писал о задержании 64-летнего сторожа. Он приставал к девочкам и тащил их к себе в каморку.